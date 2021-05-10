ميشال ببياناكيس »…… كما عرفته بقلم أحمد المناعي « 

Mihail PAPAYANNAKIS: Grèce

Date de naissance : 19-08-1941 , Kalamata

Date de décès : 26-05-2009

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عرفت ميشال ببياناكيس في « المعهد الزراعي المتوسطي » بمنبولي في فرنسا خلال السنة الجامعية 1973-1974 .كنت قد تحصلت على منحة لتحضير دبلوم الدراسات المعمقة في الاقنصاد الريفي واخترت موضوعا يربط بين اختصاصي الأصلي-الزراعة- والأقتصاد وتم الاتفاق مع هيئة الإشراف التي كان يترأسها مشال ببياناكيس على عنوان البحث: « الأحباس والأراضي الدولية في تونس ».

توطدت علاقاتي بمشال كثيرا فقد كنا أندادا وكنا نشترك في كثير من الرؤى الفكرية والسياسية بعيدا عن الأييديولوجيات. كنا في تناغم كامل حول قضايا التحرر الوطني ودور العالم الثالث في مقاومة الإمبريالية والاستعمار وكانت هذه الأفكار كثيرة الرواج في تلك الفترة وتشكل مساحة تلتقي فيها أغلب التيارات السياسية من وطنية وقومية إلى اشتراكية وشيوعية بل هي مثلت وحدها إيديولوجية بذاتها تستند الى تيارعدم الأنحياز الذي اجتاح جانبا كبيرا من العالم في أعقاب مؤتمر باندونغ.

مدينة مونبولي

مدينة مونبولي كانت وقتها من أهم المدن الجامعية الفرنسية وقد مثل الطلبة عشر سكانها ما يعطي فكرة عن حيوية مجتمعها.

في سنة 1973 وقع انقلاب الجنرال « بينوشي » في الشيلي وقد قدم إلى منبولي كثير من الطلبة والمثقفين والسياسيين الشيليين وعلى رأسهم وزير الفلاحة الشيلي من \سنة 1970 إلى سنة 1972 وهو ما أحدث رجة سياسية وفكرية في الأوساط الجامعية في المدينة التي تحولت إلى موقع متقدم في مقاومة الإمبريالية الأمريكية.

« Jacques Chonchol »

انخرطت في هذا النشاط من منطلق تضامن إنساني بينما انخرط مشال وغيره من الشيوعيين من منطلق أيديولوجي وسياسي. لكن كان هناك أيضا مكان للعمل الجامعي والمعرفي فقد كلفني ميشال بتحضير بحث مقارن بين رؤيتين ودورين للدين: الأولى رؤية « مكسيم رودنسون » للأسلام من خلال كتابه « الإسلام والرأسمالية » والثانية رؤية « ماكس فيبر » للمسيحية البروتسانتية من خلال كتابه « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ».اشتغلت على الموضوع لحوالي الشهر وقدمت عرضا محترما أعجب جمهور الحاضرين من الطلبة والأساتذة وهو ما مكنني من منزلة خاصة بين طلبة الدورة وكان من نتائج ذلك أن اختارتني إدارة المعهد للعب الدور الأول في شريط دعائي للتعريف بالمعهد وفروعه الثلاثة وأهدافه.انقطعت علاقاتي بميشال لحوالي سبع عشرة سنة فقد تحولت في تلك السنة للتدريس في جامعة قسنطينة بالجزائر…ثم عملت بالمغرب.في ماي 1991 اخترت مكرها المنفى لأن راشد الغنوشي اختار الأنقلاب على النطام وكان علي أن أستجمع صداقاتي وعلاقاتي المهنية السايقة وخلال زيارة خاطفة إلى مدينة منبولي والمعهد الزراعي المتوسطي علمت أن الصديق ميشال قد انتخب نائبا في البرلمان الأوروبي ممثلا للحزب الشيوعي اليوناني.وقد بادرت بمراسلته بتاريخ 2 جانفي 1992 لتهنئته أولا ولأحاطته علما بما كان يحدث في تونس وما حدث لعائلتي. كان ميشال يعرف زوجتي مليكة وطفلينا باديس-4 سنوات- وبلال – سنتان في سنة 1973.

يوم 21 جوان 1993.

كان اليوم الموعود لزيارة الرئيس بن علي إلى البرلمان الأوروبي في « سترازبورغ » في نطاق المساعي للانخراط في عقد شراكة استرتيجية مع المجموعة الأوروبية.

وقد بادر سفير « تونس » في « بروكسل » عاصمة الاتحاد الأوروبي بنشر رسالة إلى البرلمانيين الأوروبيين يحثهم فيها على استقبال الرئيس بن علي بما يستحق من الحفاوة والتبجيل… وألحق رسالته تلك بأخرى يحذرهم فيها من المدعو أحمد المناعي الذي يدعو لاستقالة الرئيس بن علي ويندد بالتقارب التونسي- الإسرائيلي الذي اتخذ من بروكسل قاعدة له وضمن هذه الرسالة بنسخة من نداء جماعي نشرناه في الغرض.

كان المنذر صفر أول من تحرك من المعارضين للتنديد بهذه الزيارة، فطلب ترخيصا من « البرفكتور » باسم « تجمع الجاليات التونسية في أوروبا » للتظاهر في جوار البرلمان الأوروبي. ورفضت السلطات الفرنسية ذلك ومنعت المظاهرة « بحجة تهديدها للأمن العام…اعتبارا للعدد الكبير المنتظر للمشاركين فيها ». وعلى إثر ذلك أعلن صفر الغاءه للمظاهرة وأسفه على المنع لكون حوالي 50 متظاهرا لا يهددون الأمن العام.

الحقيقة أن منذر صفر كان وحيدا واحدا وأن السلطات الأمنية كانت تعرف ذلك جيدا ولكن استعمال تنظيمات يوحي اسمها بأنها ممثلة لجماهير غفيرة من شأنه أن يوحي بالخوف والحذر.

« تجمع الجاليات التونسية في أوروبا » الذي استعمل بهذه المناسبة كان يسمى « تجمع الجاليات التونسية في فرنسا » قبل أسابيع قليلة وهو يجمع ثلاثة أشخاص لا رابع لهم وهم المنذر صفر وعلي السعيدي وعبد العزيز اليعقوبي.

كان ذلك حال كل الجمعيات التونسية التي تأسست في الخارج في التسعينات وعقد الألفين: واحد أو أثنين …وجمعية ترمز إلى شعب بأكمله أو إلى المهاجرين أو العمال…

شخصيا سافرت إلى « سترازبورق » قبل ليلة من وصول بن علي دون شوشرة إعلامية ولا بيانات صحفية وفي الصباح توجهت إلى مبنى البرلمان. كانت عندي أسماء ثلاثة نواب: ميشال ونائبتان فرنسيتان واحدة من الخضر والثانية من الحزب الإشتراكي

ما إن دخلت بهو البرلمان، حتى اعترضني ميشال. لم أتعرف عليه فقد تغيرت ملامحه واستقبلني بالعناق. وسألني إن كنت في الوفد الرئاسي فقلت له بالعكس أنا جئت أحتج على هذه الزيارة وأحسب أنه لم يتصل برسالتي الأولى.

دعاني ميشال للغداء وحدثته طويلا عن الأحداث في تونس. استمع إلي بكل اهتمام وكان واضحا أنه يتعاطف معي ثم قال لي. الآن كمل فطورك واسمعني جيدا.

عبر لي عن أسفه العميق لما كان يحدث في تونس وما أصاب عائلتي من قمع. ووعدني بالتدخل شخصيا في هذا الأمر.

قال لي: أحمد إن أوروبا هي إمبراطورية ناشئة وكل الإمبراطوريات عبر التاريخ تعمل على التوسع لا بالحرب كما حدث من قبل مع الإمبراطورية الرومانية أو العثمانية أو الهتليرية أو غيرها من الإمبراطوريات الأوروبية… سوف يكون هذا التوسع عن طريق المشاركة الحرة للدول الأوروبية وقد بدأت فعلا. غير أن الإمبراطورية الجديدة تريد أيضا التمدد إلى جنوب البحر المتوسط ولم نجد من بلدان الجنوب المستعدة للالتحاق بنا سوى المغرب وتونس. نحن الآن في الخطوات الأولى من هذه المسيرة.

سوف ندخل في مفاوضات مع تونس وقد نتوصل إلى اتفاق شراكة في خلال سنتين أو ثلاثة وننتهي إلى عقد شراكة.

وعندما يتم توقيع العقد فسوف نحافظ ونحمي النظام التونسي إلى آخر يوم وحتى نهاية الاتفاق .

وقال لي: أحمد تستطيع أن تستقر في « سترازبورغ » وتحاصر البرلمانيين الأوروبيين وتغرقهم بالرسائل و »الفاكسات » والتقارير والشكاوي… لكن ذلك لن ينفع. هذا هو منطق الدولة أو منطق الإمبراطورية.

شكرت ميشال على صدقه وصراحته وهو ما كنت أنتظره منه وعانقته وودعته ولم أرجع إلى « سترازبورق » ثانية ولا ميشال أزعجته بالمراسلات.

البند الثاني من الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي يخص واجب احترام حقوق الإنسان من طرف المتعاقدين وهو البند الذي تلجأ المنظمات الحقوقية للمطالبة باحترامه. وحدث أن سيرنا مرة واحدة في سنة 1998 عريضة للمطالبة بتجميد اتفاق الشراكة لرفض تونس احترام هذا البند.

وقع إبرام اتفاق الشراكة سنة 1995 وفي سنة 1996 تمت المصادقة عليه (الأحزاب الشيوعية لم تصادق عليه واعترضت عليه في مناقشات البرلمانات الوطنية). تحرك الاتحاد الأوروبي لأول مرة عندما صادق على لائحة بتاريخ الخميس 23 ماي 1996 تدين تونس لمنعها رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان « باتريك بودوان » من دخول التراب التونسي. في شهر نوفمبر أو ديسمبر 2010 كان البرلمان التونسي يناقش قانونا لسحب الجنسية التونسية من كل تونسي في الخارج يسيئ لبلده… يومها ظهر ثالوث متعانق (كمال الجندوبي وسهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية السابقة ونائب برلماني أوروبي) في وسائل التواصل الاجتماعي في استفزاز وتحدي للسلط التونسية… ها نحن فاسحب الجنسية.

يومها انتهت حماية البرلمان الأوروبي للنظام التونسي.

أحمد المناعي

توفي مشال ببياناكيس في 26-5-2009 ولم أسمع بذلك الا بعد سنوات عديدة. رحمه الله رحمة واسعة فقد كان اقتصاديا متميزا وكان رجلا شهما وكان صديقا وفيا.

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