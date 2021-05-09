السيد أبو علي مازن بن الطاهر بن علي الحسني الحسيني الشريف: القدس_وحرية_الإنسان



نحن لم نغادر يوما خندق المقاومة، ولم نركن للمساومة عن قضية يُجمع كل أحرار العالم على أحقيتها وقدسيّتها.

فليست فلسطين فقط تلك الأرض العربية تاريخا وجذورا ومنبتا وأصلا، والتي اغتصبها كيان شيطاني قتّل أبناءها وشرّد أهلها وارتكب بحقهم مجازر فظيعة شنيعة، ولا هي فحسب الأرض التي يسقي ثراها الشهداء جيلا بعد جيل، ويتضامن معها كل ذي نفس حرة أبية تأنف الضيم وتأبى الذلة. بل هي عنوان حرية الإنسانية في هذا العصر. إنها رمز لكل الذين قاوموا محتلا في تاريخ الكوكب، ولكل الأبطال في تاريخ الأمة الاسلامية الذين واجهوا الحروب الصليبية منذ القرن الحادي عشر إلى تحولها إلى استعمار جاء ليسلب الخيرات ويهتك العرض ويغتصب الأرض ويمنع الفرض ويحارب الدين تصريحا لا تلميحا، مثل ذاك النشيد الذي كان ينشده الجنود الطليان أثناء غزو ليبيا سنتي 1911- 1912م: « ﺃﻧﺎ ﺫﺍﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺮﺣﺎ ﻣﺴﺮﻭﺭﺍ ..لأﺑﺬﻝ ﺩﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﺤﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻧﺔ ﻭ ﻣﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮآﻥ …ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺖ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ ﻓﻼ ﺗﺒﻜﻴﻨﻲ ….ﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﺍﺩﻙ ﻓﻘﻮﻟﻲ :ﻟﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼم » .

وهي مقدّسة لأجيال من الانبياء والصالحين والشهداء الذين سكنوها أو مروا بها. ولأن فيها أول القبلتين وثالث الحرمين، التي كان لنبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وعلى آله فيها موعد عظيم، والتي تحتوي جدرانها على صدى صوت السيد المسيح عليه السلام داعيا مذكرا بني إسرائيل بالحق الذي غادروه وبالباطل الذي اختاروه، وفيها أنفاس أمه العظيمة الصديقة العذراء.

وهي برهان لله على عباده: من يتبع الحق رغم قسوة المسار ووعورة الطريق وكثرة المخاطر، ومن يركن للباطل ويميل للظلم طامعا في مكسب أو خائفا على منصب أو أعمى هوى أو متآمرا مع عدو الإنسان وعدو آدم وكل تقي خيّر من بنيه، بل عدو الله الذي لا يحب المفسدين.

صفقة القرن اجتماع لكل ذلك اللفيف الذي قدّر الله من قبل اجتماعه نفيرا لمن كتب عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض مرتين. وكل ما يجري من حروب في العالم وفساد في أرضنا وأمتنا مرتبط بتلك الشرذمة، لأنه لا يوجد مفسد إلا وله بهم وشائخ، ولا فاسد إلا وهو بيدق في أيديهم. فانتصار فلسطين ونصر القدس هو انتصار للبشرية كلها، وانكسار بني صهيون هو انكسار للظلم في العالم كله.

التكفير وجه من وجوههم والتعهير والشذوذ والالحاد وجه آخر. وكل شراذم المفسدين في المناصب وفي مواقع الحكم والادارة والمال هم خدم لهم سواء عرفوا ذلك أم كانوا في طغيانهم يعمهون.

ولكن على ضفة الأمل واليقين ثلة من الصادقين وقلة من الصابرين يحمل المشعل فيهم القادة والصالحون جيلا بعد جيل، ويقفون صامدين بوجه رياح العقم واليأس والخذلان. لا ترتعش أيديهم ولا ترهب قلوبهم ولا تتخدر عقولهم ولا تعمى أبصارهم ولا يرقى إلى أرواحهم شك ولا إلى ضمائرهم صدأ.

فالحمد لله الذي شرّفنا بالوقوف معهم، ننظر فيهم سر الله في آدم ونفخة الروح الأولى، وننظر إلى كل حر من بني الانسان على اختلاف العرق واللون والدين والطائفة. وننظر باعتزاز إلى إخوتنا المسيحيين الصامدين في فلسطين ومن حولها ومن كان معهم في أرجاء الأرض، وننظر بفخر إلى أبناء أمة الإسلام الذين تغلي في عروقهم دماء القسام والشيخ عمر المختار وكل الأبطال والشهداء والأخيار.

يوم القدس العالمي بادرة عظيمة وموعد سنوي، ومهما يكن من خلافات على سطح عالمنا العربي والاسلامي تبلغ حد الحرب والتآمر، فإن كل حر في عالمنا الاسلامي وكل صاحب وعي مستنير وقلب ذرب ذكي، يعلم أن لا شيء أهم من وحدة الصف لمعرفة العدو المشترك الواحد، ولتوجيه البوصلة إلى وجهتها الصحيحة، إلى القدس أولا وأخيرا، لأن في تحرير القدس حرية لنا جميعا. ونحن واثقون أن موعد الصلاة فيها قريب، وأن في أفق الظلمة والغبش الشديد، بشائر فجر جديد.

أليس الذي وعد بذلك القدير الفعال لما يريد.

السيد أبو علي مازن بن الطاهر بن علي الحسني الحسيني الشريف