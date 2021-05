MELINDA ! MELINDA ! Au SECOURS de la TUNISIE DEFALLANTE, A LA PLACE du FMI. Abdelaziz Dahmani

Sont ils partis ? , qui est parti ? , sous quelle direction sont ils partis ? . Allez à Washington , mendier , supplier , le FMI , de venir a l ´ Aide , a une Tunisie en faillite économique et morale . Tunisie de plus gérée par des lois souterraines de la Jungle , et sous les apparences d une curieuse fausse légalité . Un Parlement sous l autorité d ´un Verreux , aux longs fils extérieurs troubles , un gouvernement ´ contesté , haï , et qui s impose , inégalitaire , favorables aux puissants , d avantage par la répression de tous ceux qui déplaisent aux désirâtes du Gourou du Parlement . La quelle Assemblée a une seule préoccupation , réduire la Présidence de la République , à un personnage incompréhensible , vouloir le réduire au silence , ou vouloir le destituer , ou le présenter comme digne d un condamné à vie dans un hôpital psychiatrique ! . Et le tout dans les folies destructrices du Corona , avec peu de secours … La Tunisie peut elle encore tomber plus bas ? . Quand des députés , reconnus , certains , amis de quelques criminels terroristes , tunisiens et autres , députés bavent leurs haines sordides , en toutes impunités sur les bancs dits sacrés du Parlement , ou devant des écrans de télévisions , complices ou peureuses des pertes d emplois , par ces temps difficiles . Et être Vus , souriants à la Télé , mérite tous les ! Dans une Tunisie ou le Groupe Qaradhaoui , expert en Fatwa terroriste , a retrouvé tranquillité et Serenite , poursuivant , en ce Mai ses enseignements et cours destructeurs de l Idée Nation , au profit de l idée fumeuse de la Omma , ou Califat …. Si Cher a celui Qui , par petites touches a commencé à détruire la Tunisie depuis DIX ANS . Et dans tous les Mic-Mac de ces dix dernières années , tout part de lui , et tout revient à lui . De plus en plus à visage , pernicieux , et à découvert ! Retour au FMI … Je crois que c est un très mauvais Choix , d envoyer une délégation négocier la Mendicité , …via des écrans de télévisions pour éviter des contaminations du Virus Corona . J ai , Daziz , Une propositions bien plus « sérieuse « pour avoir des Milliards de dollars , plus facile , et sans tomber sous les exigences souvent désastreuses du FMI ! L ´ Oppresseur des Etats et Gouvernements en faillite , cas actuel de …la Tunisie . . Ces derniers jours la Presse mondiale , s est fait l Écho du Retentissant Divorce de BILL et MELINDA GÂTES , et dont la Fortune commune de ce Couple , Roi et Reine de MICROSOFT , est de l ordre de 140 milliards de dollars . Pour les néophytes , Un milliard , c est l équivalent de 1000 fois un million . Le vertige ! De quoi acheter , plus d une Vingtaine de Budgets complets Tunisiens . Selon la loi américaine , la moitié de cette astronomique fortune ´ va se partager en deux . Et Melinda , va hériter entre 65 ou 70 milliards de dollars . Melinda , divorcée , est en ces jours de séparations ´ femme de 56 ans , trois enfants , Jean , Roy et Phoebe , plutôt belle , dentition parfaite … C est , vu sa fortune , un Cœur à prendre goulûment , pour tous les opportunistes de la Terre ,,,Et pourquoi pas l’ ETat tunisien , sous autres couvertures , se mettre en compétition ? , ne tente le Coup ! Aller carrément draguer Melinda ex Gâtes ! Le Parlement tunisien , côté de cette majorite des gros bras , des baratineurs tous poils , des rouleurs des épaules , à quelques autres individus capables de beaux mensonges pour aller ravir , séduire Melinda ! La ramener sur les berges de nos plages , meme avec le tiers de sa Fortune , donnerait tant d air et pécules frais à une Tunisie aux bords des asphyxies ! J en vois deux , deux de l assemblée , capable de cet exploit , aller draguer une des femmes , 4 eme ou 5 eme fortune , femme , mondiale . Parmi ces Deux , un furet du Q. T. ayant expérience , européenne , en ce domaine . Ou le Matador du parti Karamalise , Acteur de Série 4 , , le verbe fleuri , séducteur à sa manière du m as tu vu , gros biceps , du genre qui plaisent aux veuves ayant vécues Melinda , a le pêché mignon , d être une très célèbre philanthropie . Aime venir aux secours , des pauvres , des femmes , des malades , et autres délaissés . Et aller la draguer , sans trop de frais , par nos chers sympathiques bandits , elle trouverait en Tunisie , un terrain exceptionnel de ses envies philantrophiques . De plus en plus , des pauvres à gogo , des femmes de plus en plus contestées dans leurs droits . Le Cheikh les désirent « complémentaires « , et le Qaradhaoui , seulement dans son lit . Tunisie de plus en pauvre , et les cas a secourir , a soigner , par dizaines de milliers . Oui , aller aux États Unis , draguer la Veuve Melinda , peut être un bon projet d un gouvernement , d un Parlement , ayant déjà perdu tant de leurs vertus , morales et autres . Et même être accusés de maquereautage ou non , ça pourrait rapporter gros . ! Certains ont compromis leurs dits honneurs pour bien moins que Ça Mais toutes grosses opérations de ce genre ont leurs risques ! . Les envoyés spéciaux , du Charme , peuvent réussir leur Coup , le Casse du Siècle … Et prendre l escampette ! Soit s offrir la Californie , ou aller Construire des Châteaux en Espagne ! . Mais qui ne risque Rien , n à Rien ! Nous reste en cas d Échec , l Opération Melinda , appeler FMI-SECOURS ! AD

