BECHIR BEN YAHMED: Du Roi Mohamed VI , a Macron , et en passant par d autres Eminences…Abdelaziz Dahmani

BECHIR BEN HAHMED …. ( AD ) Du Roi Mohamed VI , a Macron , et en passant pas d autres Eminences , le Décès de BECHIR BEn YAHMED , a été un peu partout ressenti , comme une grande perte , d un politico journaliste , de Grand Talent , et , Patron de Presse , époque , étendue sur , exactement deux-tiers d un Siècle !.

Aux louages du disparu , y a eu aussi des silences …étourdissants . La photo ci jointe est moment peu ordinaire de cette longue Histoire de JEUNE AFRIQUE . Le Président du Sénégal Léopold Sedar SENGHOR , avant Qu il ne quitte , volontairement , la Présidence , début 1980 , nous a rendu visite à Jeune Afrique .Auréolé du titre , alors de l un des très rares Presidents , réellement démocratique du Continent Africain … Nous voilà 4 à table pour s entretenir longuement et interview . Senghor maîtrisant la langue de Molière à merveille , pour avoir été , époque coloniale , Ministre français et l un des rédacteurs de la Constitution de 5 eme République du Général De Gaulle . Sur cette photo , on voit AMINE MAaLOUF , lunettes , BECHIR Ben YAHMED , de dos , veste à Carreau , et … Abdelaziz Dahmani . , en cravate ! Ce qui m est arrivé très rarement .Mais Senghor , est de cette qualité humaine , rare , aussi écrivain , poète , plaçant “ le Noir “ dans sa vraie place humaine , égalitaire , … L. S. Senghor , je l ai vu , une dizaine de fois . Lui et Houphouet Boigny , autre Grand de la Cote d Ivoire alors prospère , avaient de l Admiration pour leur collègue Habib Bourguiba J étais à Dakar , le jour , le 1 er Janvier 1980 , lorsqu il a quitté le pouvoir , cédant la Présidence à Abdou Diouf . , pour rentrer ensuite , chez lui , citoyen respecte , peu escorté , à sa demande , dans sa villa ,modeste , du nom de “ Baobab “ . Ce jour j ai déjeuner chez lui , un menu d une rare modestie … Après la Présidence , Senghor est devenu membre de la prestigieuse Académie Française , celle des membres , immortels “ … Amine Maalouf , après plusieurs succès littéraires , dont le Goncourt , fut à son tour devenu membre de cette même Académie Française ….J ai de mon côté une curiosité qui m unissait à Senghor . Durant plus de 20 Ans , nous étions seuls Africains , ayant recu le Prix français , reconnu du Journalisme : Pierre Mille ., le mien en 1979 …. Tout cela n a été rendu possible , que grâce à BECHIR Ben YAHMED. Un Patron de Presse , hors pair , hors normes . Détecteur de tant et tant de talents . … Avec BBY , j ai , personnellement eu des relations curieuses , IL m aimait bien , ce qui n empêchait pas les tensions , les moments difficiles . Je n ai jamais été , à l ‘ intérieur du Journal , de ses flatteurs , Et au fond , il méprisait ceux qui ne lui servaient que des louages .J ai eu même avec lui un conflit « idéologique « tunisien , lourd , en 1986 / 87 , vieillissement de Bourguiba resté au Pouvoir , l’ écart de Bourguiba Jr ,de l entourage , divorce de Wassila , procès … Je fus écarté durant deux mois et le tout s est terminé pour moi par une promotion , augmentation de salaire , et possibilité de choisir , seul , mes voyages pour les Grands Reportages . Tel est BBY , dans sa totale intelligence , mécanique complexe comme celle des grands joueurs d Échecs … BBY , a eu une fois l extrême courage de dire , concernant la Tunisie , que : “ C est Zine Ben Ali , qui lui a ouvert les Yeux , comme quoi il n ‘ y a pas d Islamistes modérés “ Oui , pour l Histoire , Rached Ghannouchi , a voulu jouer du Charme , côté JA . Cela n a pas duré longtemps . Et les dupés ont cessé d être dupes … AD Photo , collection ad

