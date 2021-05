Trois réflexions, puis une interrogation à propos du témoignage de Karim Abdessalam dans l’émission de ce jour de mon illustre ami Chaker Besbes :

Rania Tahar

1. Il est très important de rappeler que les mouvements islamistes (y compris le groupe islamique, devenu la tendance islamique puis le mouvement nahdha en Tunisie) sont évidemment fondés sur un socle idéologique, mais ils se basent essentiellement sur les procédés dogmatique et idéologique (où le mouvement lui-même, et non l’islam, devient la croyance dans l’esprit du militant), le lavage de cerveau et l’endoctrinement pour atteindre leurs objectifs. D’où leur conviction profonde que le « frère » doit être embrigadé dès le plus jeune âge à l’école, puis peu à peu embastillé et endigué jusqu’à ce que le fruit mûrisse à l’adolescence ou à l’âge adulte pour le récolter (Regardez aussi le Parti Tahrir et son mouvement écolier auparavant).

2. Avec l’approche susmentionnée, un « frère » devient un être démuni d’émotion, à moitié sauvage, incapable de compassion et d’empathie et inapte à distinguer entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas dans la défense d’une idée, d’une idéologie ou d’une opinion. C’est là que réside le grand écart qui sépare l’idéologie d’une part et le dogmatisme d’autre part. Dans le dogmatisme, brûler est permis, la violence est permise, le meurtre est permis, l’effusion de sang est permise, le massacre est permis, et rien n’est supérieur à la réalisation de l’objectif. La citation de Karim Abdessalam, « Pas un instant je n’ai reculé, malgré ma connaissance personnelle de certaines des personnes présentes dans le bâtiment » dans l’émission d’aujourd’hui en est la meilleure preuve.

3. La troisième règle est que l’engouement du « frère » pour le mouvement est à sens unique, c’est-à-dire non réciproque. Le mouvement, lorsqu’il est mis en cause (si questionnement il y a), ne le défend pas et n’endosse pas ses actes ou ses propos. Bien au contraire, le mouvement se dérobe et s’en désengage automatiquement. C’est une tradition dont les exemples sont nombreux et ne se limitent pas à l’incident de Bab Souika; vous avez l’exemple du groupe de sécurité de 1987 ou celui de Salah Karkar pour l’illustrer.

Enfin, une question qui me hante et m’empêche de dormir : combien de temps encore certains progressistes et modernistes continueront à relativiser le problème de l’islam politique, à ignorer l’impossibilité d’établir un régime républicain (pour ne pas dire démocratique) et à faire abstraction de notre marche inéluctable vers la guerre civile ? Quand prendront-ils conscience du danger que représente l’existence de tels mouvements politiques qui font ce qu’ils veulent et se protègent par les appareils de l’État et son pouvoir judiciaire ? Partout où l’islam politique est apparu, il y a eu des ravages, des affrontements et des effusions de sang.

N’y a-t-il personne pour le rappeler ?

·

ثلاث خواطر ثمّ تساؤل حول شهادة كريم عبد السّلام في حصّة الصّديق اللاّمع شاكر بسباس

Cheker Besbes

) اليوم:

1. من المهمّ جدّا التّذكير بأنّ الحركات الإسلامويّة (ومنها الجماعة الإسلاميّة فالإتّجاه الإسلامي فحركة النّهضة في تونس) ترتكز طبعا على عمود إيديولوجي، ولكنّها تعتمد أساسا المنهاج الدّغمائي والعقائدي (حيث تصبح الحركة ذاتها، لا الإسلام، بمثابة العقيدة في ذهن المناضل) وغسل الأدمغة والتّلقين (l’endoctrinement) للولوج إلى مبتغاها.

ومن ذلك إيمانهم الشّديد بأنّ « الأخ » وجب استقطابه منذ نعومة أظافره في المدرسة، ثمّ احتضانه واحتوائه شيئا فشيئا حتّى تينع الثّمرة في سنّ المراهقة أو الكهولة ويحين القطاف (أنظروا أيضا إلى حزب التّحرير وحركتهم التّلمذيّة سابقا).

2. بالطّريقة المذكورة أعلاه، يصبح « الأخ » كائنا عديم الأحاسيس، شبه متوحّش، غير قادر على التّعاطف والتّشاعر (l’empathie)، وغير قادر على التّمييز بين ما يجوز وما لا يجوز في الدّفاع عن فكرة أو إيديولوجيا أو رأي. وهنا يكمن البون الشّاسع الفاصل بين الإيديولوجيا من جهة والدّغمائيّة من جهة أخرى. إذ في الدّغمائيّة الحرق يجوز، والعنف يجوز، والقتل يجوز، وسفك الدّماء يجوز، والذّبح يجوز، ولا شيء يعلو على تحقيق الهدف. وقولة كريم عبد السّلام « لم أتراجع ولو لحظة واحدة رغم معرفتي الشّخصيّة للبعض من المتواجدين إذّاك بالمبنى » في حصّة اليوم خير دليل على ذلك.

3. القاعدة الثّالثة هي أنّ افتتان « الأخ » بالحركة هو افتتان من طرف واحد، أي غير متبادل. فالحركة حين المساءلة (إن وقعت مساءلة) لا تدافع عنه ولا تتحمّل أفعاله ولا أقواله بل بالعكس، هي تتملّص منه وتفكّ الإرتباط به آليّا، والأمثلة من هذا التّقليد عدّة ولا تقتصر على حادثة باب سويقة، فإليكم مثال مجموعة 1987 الأمنيّة، أو مثال صالح كركر على سبيل الذّكر.

أخيرا، سؤال يراودني ويقضّ مضجعي: إلى متى سيستمرّ البعض من التّقدّميّين والحداثيّين في التّنسيب من مشكل الإسلام السّياسي وتجاهل استحالة إقامة نظام جمهوري (ناهيك عن ديمقراطي) وتجاهل اتّجاهنا لا محالة نحو الحرب الأهليّة؟ متى سنتفطّن إلى خطورة تواجد مثل هكذا حركات سياسيّة تصول وتجول بيننا وتحتمي بأجهزة الدّولة وبقضائها؟ أينما حلّ الإسلام السّياسي حلّ الخراب والقتال والدّم، فهل من مدّكر؟