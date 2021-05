Outrée par les vendus,élites et politiciens ,par les traîtres par les lâches qui nous narguent et se moquent de nous ouverteme Nadia Kaboudi

Outrée par les vendus élites et politiciens ,par les traîtres par les lâches qui nous narguent et se moquent de nous ouvertement.

Outrée par la violence, par les assassinats, l’agressivité , la vulgarité devenus courants , normaux et banals.

Outrée par la clochardisation et la paupérisation de tout un peuple..

Outrée par la mise en faillite programmée et organisée des entreprises, des commerçants devenus ennemis de L’Etat et des syndicats, qui s’acharnent au quotidien à les abattre et gare à celui qui reste encore debout.

Outrée par ces fonctionnaires: Hommes d’Etat qui osent en ce temps se servir, encore et encore .

Outrée par ce décompte mortel au quotidien du covid ..

Outrée par l’injustice , par la victoire du mal ..

Nullement outrée par le gilet pare balle de Abir et par son casque ..

Pas du tout outrée ..que peut elle faire à part crier et crier et crier . Que faisons nous tous d’ailleurs ? nous crions aussi ,mais de moins en moins ..

Elle crie mieux que nous. Elle crie plus que nous ! Elle crie plus fort toujours, tout les temps !

Pas du tout outrée par Abir , faut -il qu’elle se taise , qu’elle abdique ou qu’elle disparaisse pour que nous ne soyons pas « outrées » par elle ! pour que nous soyons seulement outrés par les autres , en les subissant , outrés juste ce qu’il faut pour nous donner bonne conscience et flatter notre petit ego ..

Outrée assez pour un petit discours de salon et pour un bavardage stérile ..outrée juste ce qu’il faut mais en acceptant cette folie barbare ..ces aberrations au quotidien , ce non- sens , notre ruine , notre mort ,outrée silencieusement et tout juste chez nous dans cette horrible Tunisie d’aujourd’hui .!?

Non je ne suis pas outrée par Abir ..Ce pays n’a rien de sage pour qu’elle use de moyens sages ! .Je lui souhaite de réussir à inventer toujours des moyens pour son indignation , ses protestations , ses oppositions ..les moyens de crier , de dire Non !

Car nous , nous nous sommes tus , épuisés et résignés

Nadia Kaboudi.