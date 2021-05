GHANNOUCHI :” ABIR MOUSSI , COMBIEN de DIVISIONS. ? Abdelaziz Dahmani

“ !! ( AD ). Naguère , 1935 , Staline devenu maître de l Union Sovietique , a été surpris par une demande française , Pierre Laval , souhait , que L URSS d alors , ménage en mieux , les catholiques de son immense territoire . Joseph Staline ,nommé alors “ Le Petit Père des Peuples “ , a eu cette curieuse réaction , restée dans l Histoire : “ le PAPE , combien de DIVISIONS “ ! Staline , ramenait tout à un rapport de force . Des Divisions militaires , armées , blindées … armes de combats et de victoires territoriales , d accaparement économiques , influences politiques . Staline n a , bien sûr , rien inventé . Il fut précédé par d autres immenses empires coloniaux … L empire britannique en tête … Dieu , du pape des chrétiens ou des musulmans , ou des juifs , n existant pas , pour Staline , tout se ramene a des rapports de puissance , de force … Puis , ironies des temps , l’ Union Soviétique s est totalement déglinguee en 1989 , juste un peu plus d un demi siècle après . Et l incroyable , c est que le Pape , polonais Jean Paul II , Woytyla , à joué , un discret rôle de fossoyeur , par la foi et …plus , dans l écroulement de l ex Union Soviétique . Le Pape , n avait , n ‘ a , aucune “ Division “ , au delà de sa Garde Suisse , bérets et hallebardes , d une centaine de personnes . IL gère un “ Etat “ , riche , le Vatican , de 44 hectares , plus petit que le Rocher de Monaco . Alors que l URSS , s étendait sur plus de 22 millions de Kilomètres carrés .. Le plus vaste pays de la terre … Ce qui reste , encore , le cas de la Russie actuelle ,son réel poids retrouvé , depuis L écroulement du Communisme , avec Poutine , beaucoup plus près de ses catholiques , ramenés au respect mutuel . C est pas le cas des islamistes … Comme quoi la force seule n est pas suffisante , à aller , détruire les idées quand elles sont auréolées de LIBERTÉ , d INDEPENDANCE , de DIGNITÉ ….La , je peux imaginer , y a peu d années les dirigeants vainqueurs d EN NAhdha , à leurs têtes , le Cheikh Rached Ghannouchi , s exclamer , ironiques , supérieurs : “ ABIR MOUSSI , combien de DIVISONS “ ! . Bien sûr En Nahdha , élément de poids de notre politique interieure , composante de la société tunisienne , n à aucune idée coloniale . Mais une idéologie extra nationale ! D’ ou les contestations , , moi compris , de sa politique , son idéologie . Celle de vouloir faire amarrer la Tunisie de notre indépendance , tel un wagon , 2 eme classe , à une locomotive Califale , pourquoi pas Erdoghardienne . Tirant d autres wagons de luxe , en premier le richissime , Qatar . Et d autres luxueux wagons , pleins de gens du savoir Islamique , des Princes , Émirs , des fervents innocents , pétris de foi réelle , des poètes mercenaires ou de convictions clamant la Gloire du Calife , revenu sur terre en ce XXI eme siècle …Et dans un coin du Wagon , je vois bien un certain Karadhawi , maudire en silence , pensant que cette haute charge , devait lui revenir , lui , le penseur , l idéologue … . Le train , la locomotive , .filant à belle vitesse , survolée par des drones américains , russes , du renseignement , ou armés . , par des récalcitrants … Mais de nos jours confinés , ABIR MOUSSI , n est plus , dédaignée , toisée de haut . Elle commence à faire peur , par la pertinence de son courage , l ‘ impertinence de ses questions , de ses interrogations , de sa logique d Independance . Elle ne veut pas que sa Tunisie , la Notre , soit ce petit machin , amarré , à d autres forces et à leurs ambitieux intérêts . Et Voilà que BOURGUIBA , revient dans sa mémoire , et la notre . Pour rappeler que la Tunisie n est pas à vendre . Qu elle a son Honneur , sa Dignité . Que cette dignité n est pas assujéti , au prix du Gaz du Qatar , ou des tapis du bazar d Istambul . Ni encore moins , pour être juste , ni , non plus , à ceder en “ solde “ pour les ambitions du MBS Saoudien , ou avoir un appartement de Luxe , dans la plus haute Tour de Dubai … Qu ils continuent à se guerroyer , entre eux , dévorés par leurs tristes amibitions , et excès de richesses . Alors que le Monde s écroule , et les Arabes , en plus particulier , les plus écrasés , par la misère , les guerres , l analphabétisme , réfugiés dans le monde , ou dans leurs propres frontières … Mais la Tunisie , avait eu en d ‘autres temps , de plus saines ambitions , et non devenir marchandise de l Islam politique . Hasard , hier soir , j ai entendu Le Grand Chef spirituel , Ahmed Al Taieb de l Université d El Azhar , la plus grande autorité de l Islam , sunnite , se demander “ Si le Corona est il ou non une punition de Dieu ? “ … Bien sûr , il n avait une réponse à cette terrible question . Mais , c est pas le cas des tenants , Frères de “ l Islam politique “ , leur Cheval de Troie . Et même en voyant la Kabaa , et les Grandes mosquées vides , de peur , ils ne s écartent pas de leurs chemins tracés … D ou le besoin d accompagner Abir MOUSSI dans son Courage , ne pas la laisser seule , téméraire , produit de l école de Bourguiba , face à ceux qui veulent nous tracer d autres frontières . Et nous réduire , citoyens , impertinents adeptes de Bourguiba , et de plus en plus de Abir , à devenir “ sujets “ de leurs Eminences , bien que de plus en plus ensablées AD

