ADIEU, ou AU REVOIR SI BECHIR: Abdelaziz Dahmani

BECHIR BEN YAHMED a choisi hier , le 3 Mai. 2021 , le Jour Mondial de la Liberté de la Presse , pour quitter ce monde à 93 Ans . Et à consacré 66 Ans de cette dense vie à sa passion pour une presse non inféodée . Son premier Titre , L Action , en duo avec Mohamed Ben Smail a paru en 1955 56 , Afrique Action à suivi puis Jeune Afrique en Octobre 1960 . J.A. , devenu , selon l expression de BBY , le “ bateau Amiral “ de son groupe de Presse . Un Bateau Amiral suppose , un Grand Capitaine qui tient la barre . Par n importe quelle Mer calme ou très houleuse . Et Jeune Afrique durant ses 61 ans d existence a connu toutes les mers , nombreuses inhospitalières . Dernier écueil , le Corona , transformant l Hebdo en Mensuel ..1l est vrai aussi que le Capitaine a aussi lâché du lest , ces deux dernières années , laissant la gestion de JA ,au trio Amir , Marwen , ses deux fils et François Soudan , le réel Directeur de la Rédaction du Journal . Bechir Ben Yahmed se repliant Vers son dernier amour de BeBey , la Revue , ou les réflexions volent haut , digne des meilleures revues européennes . Mais , revue , très coûteuse Plusieurs livres ne suffiraient pas à raconter BBY , dans toutes ses complexités , analyser la profondeur de son esprit , d un grand joueur des Échecs . Mais tous les coups ne sont pas gagnants . IL reste de lui , un exceptionnel, analyste , style limpide , clair , dans ses éditoriaux hebdomadaires . JA fut souvent de tres bonnes qualités , grâce à l apport de dizaines et dizaines d excellents journalistes . Je fus probablement l un d eux ,et j ai appartenu au groupe JA durant bien plus que Deux décennies .J y ai laissé plus de 2000 articles , et bien plus en tous genres , Numeros spéciaux , milliers de confidentiels , photos et caricatures … Cela jusqu au Clap de la fin …BBY , etait un patron de presse très exigeant , jamais flatteur , épuisant ses collaborateurs pour en tirer le maximum .Son Journal a été une belle école , et ressemble aux bons côtés du continent africain , Qu il soit du Sud ou Nord du Sahara Si de Bechir Ben Yahmed , je retiens , un moment de vie , et une photo , c est celle qui accompagne cet article .BBY et moi , étions années “ 70 “ dans le Bureau du président mauritanien Mokhtar Ould Daddah ,… Un moment , il nous a demandé si on aime le thé mauritanien . Personnellement j en raffole . Nous voilà , peu de minutes après , dans une Land Rover , sans suites , ni sécurités , une seule voiture , en direction du désert , alors aux portes de Nouakchott .. Dix Kilomètres plus loin , nous voilà , cherchant , une belle dune , pour l escale du thé . Et une dense discussion tres sérieuses , de plus de Deux heures . Une petite natte au sol , et le chauffeur devenant préparateur de la succulente boisson , qui a inspiré tant de poèmes .Thé servi dans un rituel de trois tasses et si tu acceptes la quatrième , c est parti pous neuf petites tasses … Dans ces moments de grâce , MOD , à cessé d être Président , BBY , a cessé d être le Grand Patron de Jeune Afrique . Et moi , je n ai rien cessé . Si Mokhtar , que je connais si bien , à dit à Bby Qu il envie ma liberté , sans leurs contraintes à eux , deux , et leurs grandes responsabilités , l un d un État , l autre d un groupe de presse , et son journal Ambassadeur dans plus de 60 / 70 pays , la meilleure vente dans les kiosques des Nations Unis a New York .

Ce jour 4 Mai , les canons fictifs du Bateau Amiral , doivent tirer 21 coups de canons pour saluer “ Le Départ “ de BBY . L immortalité reste dans les Cœurs blessés . AD