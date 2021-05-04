الزعيم المنسي وظلم فرنسا:الصحبي بن منصور

· قرأت لكم (مسامرة 07).

الصحبي بن منصور:

الزعيم المجهول أو المنسي هو الشيخ الزيتوني محي الدين القليبي الذي اشتهر صحفيا لامعا بجرائد العشرينات (الزهرة والإرادة والصواب والاتحاد ومرشد الأمة ولسان الشعب وإفريقيا والعصر الجديد) فاستقطبه الشيخ عبد العزيز الثعالبي للنشاط في الحزب الحر الدستوري التونسي أين ارتقى فيه من عضو اللجنة التنفيذية إلى مدير الحزب بعد أن هاجر رئيسه المؤسس الزعيم عبد العزيز الثعالبي إلى المشرق من أجل التعريف بالقضية التونسية.

في هذه الفترة تم تعزيز الحزب بثلاثة شبان من الصحفيين الذين اشتهروا في أواخر العشرينات وهم الحبيب بورقيبة والطاهر صفر والبحري قيقة، لكن عندما قابل أهل المنستير باي تونس لرفع مظلمتهم إليه اصطحبوا معهم ابن مدينتهم المشهور بتونس وقتها وهو المحامي والصحفي الحبيب بورقيبة فغضب الشيخ محي الدين القليبي لأن بورقيبة قابل الباي دون استشارة الحزب أو إعلام مسؤوليهم بذلك، فقال لهم بورقيبة غاضبا: لقد قابلته ممثلا لأهلي وبطلب منهم وليس بصفتي الحزبية، لكن لم يعبؤوا بكلامه، فتضايق بورقيبة من ذلك ومن الالتزام الحزبي الخانق لحريته، وقرر أن ينفصل عن هذا الحزب، ونفس الإحساس راود زميلا دراسته في المدرسة الصادقية بتونس العاصمة وفي الصوربون بباريس: الطاهر صفر والبحري قيقة،

وبعد انفصالهم من الحزب تمّ تشويههم مما اضطرهم إلى توضيح آرائهم وقادهم هذا بالصدفة إلى اجتماع الأصوات الغاضبة على طريقة تسيير الحزب إلى الانضمام إليهم، وانتهى الحال بإعلانهم عن مؤتمر تأسيسي لحزب منشق عن الحزب الحر الدستوري في 2 مارس 1934 بمدينة قصر هلال، هذه المدينة التي تحتوي على أكبر عدد من الشُعب الدستورية بمشاركة بقية الشعب الأخرى المتضامنة معهم من مختلف جهات الجمهورية مثلما تم نشره وقتئذ في الجرائد التونسية.

في الأثناء كان الزعيم محي الدين القليبي يطوف بشوارع مدينة قصر الهلال على كروسته معترضا النواب للقسم على القرآن حتى لا يشاركوا في هذا المؤتمر الانشقاقي حسب رواية بورقيبة طبعا في مذكراته. ما يهمني التأكيد عليه هنا هو أنّه بسبب هذا الصراع الحزبي تمّ التغاضي عن الدور البطولي المشرف وعن إبداع هذا المناضل الوطني في عالم الكتابة… وقد انتهى به المطاف إلى السفر إلى المشرق سنة 1947 بصفته مندوبا للحزب للتعريف بالقضية التونسية لدى جامعة الدول العربية أين استقر ونشط بالقاهرة حتى عام 1949م، وفي بداية عام 1952م أرسله الحزب الحر الدستوري إلى مصر مجددا لإقناع مصر وسوريا برفع شكوى تونس ضد فرنسا لدى الأمم المتحدة، وقد احتجت فرنسا على مصر بسبب نشاطه السياسي ضدها على أراضيها مما اضطره إلى الخروج منها نحو سوريا أين توفي سنة 1954م.

وبعد 14 سنة استرجعت تونس رفاته. علما أنه سجن ببرج البوف بالجنوب التونسي سنتي 1936 و1936م.وقد اخترت أن اقتطف لكم من كتاب قديم ساهم في نشره سنة 1948م عنوانه » مأساة عرش: سلسلة من الحقائق التاريخية والوثائق السياسية يقدمها مكتب الاستعلامات للجنة التنفيذية للحزب الحر التونسي التونسي للرأي العام ليستنير بها في حكمه على مأساة عرش تونس وعدوان السياسة الاستعمارية الفرنسية عليه »، وهو كتاب كان يُعرّف بالقضية التونسية وبانتهاكات الاستعمار الفرنسي لحقوق الإنسان في تونس وكان يدافع عن باي تونس المحبوب المنصف باي الذي خلعته فرنسا وعن شرعية إرجاعه إلى منصبه،

طبعا هذا كان قبل وفاته في نفس عام صدور هذا الكتاب سنة 1948م.النص الذي اقتطفته للسادة القراء بصفحتي هو « بيان من جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا لسياسة الحكومة الفرنسية القاسية الهوجاء » كتبه الزعيم المنسي محي الدين القليبي رحمه الله بصفته سكرتير عام بالنيابة لجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا التي تضم زعماء حركات التحرير الوطني بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا…ما شد انتباهي في هذا النص هو الحديث عن وجود نصف مليون طفل تونسي محروم من التعليم في المدارس مما يجعلهم أميين وجهلة يتعلمون من الشوارع دروس الإجرام، وكيف أنّ المجلس الكبير التونسي الذي يضم أعيان تونس وهو أشبه بالبرلمان قد رفض المصادقة على ميزانية الدولة التونسية سنة 1948م لأنها كانت في حدود 8 مليارات فأراد المستعمر الفرنسي رفعها إلى 10 مليارات في حين أن تونس كانت تعيش خلال 4 سنوات الأخيرة المجاعة، ويعني هذا الرفع في الميزانية طبعا الرفع في الجباية، ومن سيستفيد من رفع الميزانية؟ هم جيش الموظفين الفرنسيين بالوزارات والشركات التونسية وعددهم وقتها أكثر من 20 ألف موظف.

03 ماي 2021إن لكل شيء زكاة وزكاة العلم نشره