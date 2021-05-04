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Date: May 03, 2021in: كشف المستور, نوافذ

التمويل القطري لساركوزي وبرنار هنري ليفي وبلاتيني

قطر كونيكشن: الوثائق المتعلقة بكل من كارلا بروني – ساركوزي ، برنار هنري ليفي ولوران بلاتيني

بقلم تييري غادو

كشف تسرب هائل للوثائق في قطر، عن السخاء المالي للإمارة. في فرنسا، كانت الشخصيات و”المنظمات غير الحكومية” تستفيد من هدايا تقدر بعدة ملايين من اليورو. يكشف بلاست PLAST حصريًا عن قصة هذه الروابط الغامضة.

أربعة منها: أربع وثائق، يحتمل أن تكون قابلة للإنفجار لشخصيات فرنسية. لقد تم تسليمها إلينا قبل بضعة أسابيع، في فبراير/شباط 2021. “قبل بضع سنوات، أوضح لنا مصدرنا، حدث تسرب ضخم للوثائق في قطر. انشر هؤلاء الأربعة، وبعد ذلك سيكون لديك مستندات أخرى”.في البداية كان علينا إيجاد مترجم. هذه الوثائق مكتوبة باللغة العربية. ثم عملية التحقق من صحتها. قال أحد الزملاء الذين اتصلنا بهم ويتحدث اللغة العربية ويقرأها بطلاقة: “إنها تشبه إلى حد كبير الوثائق الرسمية التي رأيتها خلال تقرير في قطر”. والأرقام مكتوبة بشكل صحيح “. علاوة على ذلك، هناك فحص آخر معتاد، كان المسؤولون القطريون المذكورون في هذه الوثائق في مواقع المسؤولية عندما زُعم أنهم قاموا بذلك. لذلك يمكن أن يكونوا بالفعل من قام بالعمل.بدت عمليات التحقق الأولى هذه مقنعة إلى حد ما. ولكن هذا لا يكفي لاستبعاد إمكانية التلاعب ، أو حتى حالة جديدة من Clearstream 2. لذلك ، لا يوجد خيار آخر سوى الاقتراب من “مقدمي الخدمات” لتقييم مصداقية هذه العناصر. خدمات موثقةبعد أن قمنا بدوره بترجمة الوثائق التي قدمناها له، عاد إلينا سريعًا، وهو مصدر “قريب من أجهزة المخابرات”. المعلومات الأولى ، ترجمتان تؤديان إلى نتائج مماثلة. يشرح مصدرنا شفهيًا: “العديد من أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل على علم بوجود هذه الوثائق” ، كما أخبر بلاست. قطر نفسها تدرك أنهم فروا. والظاهر أن المعلومات التي تحتويها تؤكد ما تعرفه بعض الأجهزة، لا سيما المتعلقة بدور قطر في ليبيا. “إذا كانت هذه الوثائق الأربع صحيحة، وهو ما تؤكده تحقيقاتنا على ما يبدو، فهو زلزال حقيقي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء باريس، بالنظر إلى هوية من يحددونهم كمتلقي هدايا وزعها أمير قطر. والآثار المحتملة لمثل هذا السخاء.أمر تسليم كاشالأول والأقدم يعود تاريخه إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وهو موجه إلى مدير الخزانة يحمل توقيع وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال. المبلغ: 6 مليون يورو. ونص القرار على تسليم المبلغ نقدا للدكتور عبد الله أحمد الكبيسي رئيس ديوان سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة الأمير. لمن ؟ تشير هذه الوثيقة إلى أن هذه الـ 6 ملايين يورو نقدًا مخصصة لـ … كارلا بروني ساركوزي، زوجة رئيس الجمهورية الفرنسية!كيف نفسر هذا الكرم؟ هذه ليست هدية زفاف، فقد تم الاحتفال بهدية الزوجين ساركوزي في 2 فبراير 2008، قبل تسعة عشر شهرًا. ولا هدية ولادة لجوليا الصغيرة: لقد ولدت في 19 أكتوبر 2011، بعد عامين من تسليم جبل المال (المفترض). إذن لماذا ؟ عندما استجوبت بلاست شركة التسجيلات الخاصة بها، لم تحصل على أي رد من كارلا بروني ساركوزي.لكن دعونا نتذكر رئاسة ساركوزي. في ذلك الوقت ، كان لقطر طاولة مفتوحة في باريس، حيث حصلت على إعفاء ضريبي لاستثماراتها العقارية في فرنسا. كما يتوجه فريق ساركوزي بكامله بانتظام إلى الدوحة، مثل وزيرة العدل رشيدة داتي، التي ستصبح مقربة من المدعي العام لدولة قطر (علي المري).صدرت عدة كتب عن العلاقات بين فرنسا وقطر خلال السنوات العشر الماضية. من المؤكد أن كريستيان شينو وجورج مالبرونو، اللذين خصصا ثلاثة كتب لهذا الموضوع ، أفضلهم اطلاعا.في الاستطلاع الأول الذي أجرياه بعنوان “قطر ، أسرار الخزنة” ، الذي نشره ميشيل لافون عام 2013 ، يتحدث الصحفيان عن زيارة كارلا بروني ساركوزي الأولى إلى الدوحة.في خريف عام 2009 ، دُعيت السيدة الأولى لافتتاح مركز طبي في الدوحة. كانت السلطات القطرية ستقدم لها الشكر الجزيل على زيارتها. وتستمر القراءة بفصل يورد تفاصيل كثيرة عن هذه الزيارة وتدخّل نيكولا ساركوزي الذي جاء لاصطحاب زوجته في الدوحة.يوسف يشهدالوثيقة الثانية التي بحوزتنا تتعلق مرة أخرى بفرنسا برئاسة نيكولا ساركوزي. من الصعب جدًا قراءة التاريخ الذي ترتديه. بتاريخ 25 أكتوبر 2011 (مع هذه التحفظات) ، تم توجيهه إلى مدير الخزانة في قطر. دائما مذيل بتوقيع يوسف حسين كمال؟. يحدد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية للبلاد أنه يجب تقديم شيك مصدق بقيمة 40 مليون ريال قطري (حوالي 9.1 مليون يورو، بالتسعيرة الحالية في السوق) إلى برنارد هنري ليفي. بأمر من الأمير.مرة أخرى ، فإن تبرير مثل هذا البذخ ، كما قدمته هذه الوثيقة ، إلى “فيلسوف” ثري يُعد لغزًا. اتصلت بها شركة Blast ، ولم تتابع BHL في البداية. قبل أن يرسل لنا المسؤول الصحفي (في ناشره ، Grasset) إجابة موجزة عبر البريد الإلكتروني مساء يوم الخميس. يتطلب الأمر سطرين: “اتصلت بالسيد برنارد هنري ليفي. لم يكن لديه أي اتصال قط مع قطر. أي مستند يدعي خلاف ذلك لا يمكن إلا أن يكون تزييفًا صارخًا”. في ذلك الوقت، كانت منظمة برنارد هنري ليفي هي المتحدث الرسمي باسم التمرد الليبي. لتبرير التزامه تجاه “الثوار” الليبيين ، أوضح أنه يتصرف كـ “يهودي”. حجة لا تحتمل في عينيه. “لقد حملت كمعيار ولائي لاسمي وولائي للصهيونية ولإسرائيل”، قال متصاحبًا. في 2 حزيران (يونيو) 2011 ، التقى لأكثر من ساعة ونصف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للترافع في قضية التمرد الليبي. وبذلك يتم اعتماد الأطروحة الزائفة القائلة بأن إسرائيل وراء سقوط القذافي. لكن إسرائيل سترفض الشروع في هذه المغامرة مفتاح هذا اللغز – وهذه الهدية التي أثارتها الوثيقة التي تشير إلى اسم BHL – يمكن العثور عليها في الوثيقة القطرية. علينا أن نعود إلى التواريخ وأحداث ذلك الوقت. بدأت الانتفاضة ضد النظام الدكتاتوري للعقيد القذافي في 15 فبراير 2011. وبسرعة كبيرة ، أظهر برنار هنري ليفي علنًا دعمه لمعارضي النظام. وسيستخدم كل ثقله لإقناع الرئيس ساركوزي لتدخل فرنسا عسكريًا، تحت غطاء عملية أذن بها مجلس الأمن- الأمم المتحدة. في 20 أكتوبر 2011، بعد سقوط مدينة سرت، تم اعتقال وقتل العقيد معمر القذافي في ملجأه الأخير.نفي رسميهل هناك صلة بين سقوط الديكتاتور والشيك الذي تقدمه هذه الوثيقة على أنها موجهة إلى برنار هنري ليفي من قطر؟ هل يجب اعتبار هذا الشيك قطعة مهمة للغاية لفهم الأسباب الحقيقية لسقوط القذافي؟ نتذكر أن الرواية الرسمية كانت تبرر التدخل العسكري لفرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة باسم حالة طوارئ: حماية السكان الليبيين ، ولا سيما سكان مدينة بنغازي ، المهددين بالإبادة. تم تكذيب هذه الادعاءات منذ ذلك الحين.كما تم التشكيك في الدوافع الحقيقية للرئيس ساركوزي. خاصة منذ نشر تحقيق Mediapart معلومات ووثائق حول تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 ، والتي كشفت التداعيات المالية المحتملة لـ “قائد” الثورة؟.لكن منذ سنوات ، تم تداول نسخة أخرى في دوائر الاستخبارات. في الواقع ، كان سقوط العقيد القذافي قد تخيلته ، وأعدته ، ونظمته الدوحة ، عاصمة قطر. من خلال الاستثمار في الربيع العربي الذي انطلق بعد ذلك ، وأحدث اضطرابًا في الوضع في شمال إفريقيا ، ثم في سوريا ، كانت قطر ترى في ذلك فرصة لتوسيع منطقة نفوذها في المنطقة. وبالتالي ، كان من الممكن أن يتخذ القرار للاستفادة من هذا المناخ لتنصيب طرابلس جماعة الإخوان المسلمين (والجماعة الإسلامية المسلحة) في السلطة، التي قام الأمير بحمايتها ومولها على مدى عقود. وقد وصف كريستيان شينو وجورج مالبرونو العلاقات بين التنظيم الإسلامي المتطرف وقطر بشكل مفصل في كتابهما “قطر ، أسرار الخزانة”.وقد أخبرنا مصدر مقرب من المخابرات “أن شقيق الرجل الثاني في القاعدة هو نفسه الذي كان يدير التنظيم في ليبيا.” وبحسب هذا المصادر، استغلت قطر الدول الغربية الكبيرة ، بدءا بفرنسا ، لوضع خطتها موضع التنفيذ والقيام بالعمل القذر. هل يمكن أن يكون الشيك الذي كان يمكن إعطاؤه إلى BHL – إذا كان من المراد تصديق الوثيقة – قد شارك في تطوير هذه الخطة؟ أم هو ، كما يدعي محيط برنار هنري ليفي الآن، تزوير فج قصد منه إدانته؟ من المستحيل الإجابة على هذا السؤال. الشيء الوحيد الذي يمكننا تسليط الضوء عليه هنا هو وجود المستند الذي يشير إلى أن الشيك قد تم دفعه للفيلسوف. لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الأخير قد حمله بيده. يمكن فقط لفحوصات الطب الشرعي إلقاء الضوء على هذا القضية.من ميدان الحرب إلى ساحة اللعبمع تسليم المستند الثالث إلى Blast ، يجري فتح ملف آخر. قد يكون الشيك الذي يبدو أنه مرتبط به أيضًا مساومة لمتلقيها. وإحياء للتحقيق الجاري في فرنسا بشأن منح قطر تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022. اعتبارًا من التاريخ المحتمل في كانون الأول (ديسمبر) 2010 – الجودة الرديئة للنسخة التي وصلت إلينا تجعل من الصعب قراءة الشهر ولكن السنة موضحة بوضوح – تنبثق مثل أول وثيقتين من وزير الاقتصاد والمالية. كما أنها مخاطبة إلى مدير خزينة الإمارة. يوسف حسين كمال يطالب بدفع 40 مليون ريال قطري (حوالي 9.1 مليون يورو بالتعادل الحالي) للوران بلاتيني Laurent Platini ، نجل لاعب كرة القدم الشهير. توجهت Blast أيضًا للسيد بلاتيني بالسؤال حول الموضوع، ولم يرد علينا.تاريخ هذه الهدية حاسم. في 2 ديسمبر 2010 ، منح الفيفا قطر بأغلبية 18 صوتا مقابل 6 (للولايات المتحدة) تنظيم كأس العالم 2022. ولكن بسرعة كبيرة ، ستحقق الصحافة الدولية في تفاصيل هذا الإسناد وتكشف عن الأساليب الفاسدة للإمارة في هذه القضية.قبل كل شيء ، تم الكشف عن وجود مأدبة غداء تم تنظيمها في قصر الإليزيه مع ممثل قطر وميشيل بلاتيني قبل أيام قليلة من قرار الفيفا. لكن قبل ذلك الغداء، كان بلاتيني الحائز على الكرة الذهبية ضد التصويت لقطر. عندما حان وقت التصويت، غير رأيه. وأخيراً دعم ترشيحها. تحول يشير إلى أن هذه مأدبة فاخرة، لها وزن ثقل مرجح في الميزان. بالإضافة إلى ذلك ، تم تعيين ابنه لوران بلاتيني، الذي كان يعمل آنذاك في شركة الرياضة التابعة لمجموعة لاجاردير، في ديسمبر 2011 من قبل شركة بوردا سبورتس (قطر للاستثمار الرياضي) كـ “مدير عام”. سيحتفظ لوران بلاتيني بمنصبه حتى ديسمبر 2016. في الشهر التالي لمغادرته، عاد إلى مجموعة لاجاردير، التي تعد قطر مساهمًا رئيسيًا فيها – كمدير تسويق لفرع الرياضة، الذي أعيدت تسميته منذ ذلك الحين Sportfive، وتم بيعه العام الماضي إلى HIG صندوق رأس المال. هيومن رايتس ووتش تنفيالوثيقة الرابعة التي في حوزتنا ، أخيرًا ، هي أحدث ولكنها مفاجئة أيضًا. بتاريخ يناير 2018 ، يذكر تبرعًا بقيمة 3 ملايين يورو أذن به رئيس المجلس الوزاري القطري بناءً على طلب وزير الخارجية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية.

وقد اتصلت بلاست بمكتب المنظمة في باريس، ونفت هيومان رايتس وتش” وجود مثل هذا التبرع ، قائلة إنها لا تتلقى “أي تمويل من أي حكومة أو كيان حكومي لضمان استقلاليتها”. قامت المنظمة غير الحكومية بالكثير من العمل في قطر. في تقريرها لعام 2018، أشادت “بسلسلة من الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان والتي، في حالة تنفيذها، ستدخل بعضًا من أكثر معايير حقوق الإنسان الدولية تقدمًا في منطقة الخليج”.

“. كان هذا الثناء، على أقل تقدير، قد فاجأ أكثر من مراقب حيث ظل التقدم في مجال حقوق الإنسان في أرض عائلة آل ثاني متواضعًا وسطحيًا للغاية.وبحسب معلوماتنا ، فإن السلطات الفرنسية على علم بوجود هذه الوثائق. وفقًا لمصادر مؤكدة ، في كل من وزارة الداخلية والمستشارية، يعلم جيرالد دارمانين وإريك دوبوند موريتي أنهما يتم تداولهما. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن، فقط للتحقق من صحتها.من المحتمل ،

في ضوء التعليمات الحالية المتعلقة بمنح كأس العالم لقطر والتمويل الليبي الافتراضي لنيكولا ساركوزي ، أن قضاة التحقيق سيصادرون هذه الوثائق ، إذا لم تكن بحوزتهم بالفعل. للتأكد فيما إذا تبع الشيكات وأوامر الدفع تحويلات مصرفية.

ما وراء التحقيق في نهاية فبراير 2021 ، اتصل بي برنارد نيكولا وأبلغني بوجود الوثائق الأربع. كما هي، وهي غير قابلة للاستخدام، لكننا نعلم بالفعل، من الطريقة التي تم تسليمها إلينا، أنها موثوقة.يصف الاستبيان الذي ننشره هنا الأسئلة التي ظهرت والعمل الذي قمنا به حول هذه الوثائق.من الواضح أننا اتصلنا بكل من الشخصيات الثلاث المذكورة أسمائهم ، وكذلك بالمنظمة غير الحكومية المذكورة في أحدثها: كارلا بروني ساركوزي عن طريق بريد إلكتروني تم إرساله في بداية الأسبوع إلى الخدمة الصحفية لشركة التسجيلات الخاصة بها ( لا يوجد رد) ،

لوران بلاتيني برسالة تم إرسالها أيضًا إلى بريده الإلكتروني المهني (بدون رد).

واتصل برنار بالخدمة الصحفية للسفارة القطرية في باريس لشرح هذه الوثائق مرة أخرى دون الحصول على رد.من جهتها ، قامت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالرد علينا عبر مكتبها في باريس، لنفي التبرع المذكور في الوثيقة التي بحوزتنا.أخيرًا ، تم الاتصال ببرنارد هنري ليفي عبر الهاتف والبريد الإلكتروني إلى المسؤول الصحفي في ناشره. حتى مساء هذا الخميس، دون رد، قبل أن تصل إلينا رسالة بينما كنا نختتم هذا المقال، مساء الخميس. مضمونها، سريع ، مدمج في مسارها. إعداد تييري غادو Thierry Gadault

ترجمة عن الفرنسية

https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-les-documents-qui-visent-carla-bruni-sarkozy-bhl-et-laurent-platini-9HQJ-w4kRFqJW-NRLEYWvg Page 1 / 4Zoom 100%Tags:التمويل القطري لساركوزي وبرنار هنري ليفي وبلاتيني

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