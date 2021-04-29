· تونس أخطأت الطريق بدل طريق الحرير أخذت طريق الصومال؟

تونس التي كان شعبها قبل عشرة سنوات يمني النفس بتحقيق الكرامة الانسانية والسيادة الوطنية ووضع بلاده على طريق النماء والازدهار وكان يحلم بطريق الحرير فموقع بلاده ومقدراتها وطموح شعبها يؤهلها للسير في طرق الخير. عشرة سنوات تسلم قيادة البلد جماعة هي بالأصل عصابة وظيفية حيثما حلت اختلطت المسارات وتاهت الشعوب وضاعت الأوطان،وبعد عشر عجاف من اللف والدوران حتى أصابنا الدوار شعب ودولة أخذتنا الجماعة على حين غرة عبر طريق الصومال وتركنا الحرير والورود وكل ما هو جميل على يسارنا وتوغلت بنا صوملة وأفغنة …

طريق الصومال يرحب بكم:

كانت الصومال دولة مثل غيرها من الدولة الافريقية والعربية المستقلة حديثا تحاول السير على طريق النمو حتى تولى شؤونها صندوق النقد الدولي في الثمانينات بعد ان اغرقت بالديون مثل تونس الآن، فكانت وصفة الصندوق كالتالي:- اعلان التقشف،وتعويم العملة الوطنية الشلن،فرض استقلال البنك المركزي،خصخصة المؤسسات والمنشآت العمومية..- انهيار الخدمات صحة وتعليم حيث تم خفض ميزانية الصحة بنسبة 78 بالمائة في ظرف وجيز فانهارت المستشفيات العمومية وتفشت الأوبئة والأمراض،انهيار التعليم العمومي وتفشت الامية والتسرب المدرسي …- تسريح العمال وخفض الأجور حيث قامت حكومة زياد بري بتسريح حوالي 40 بالمائة من موظفي القطاع العام وجمدت الأجور …- سلعنة الماء حيث قامت بخصخصة الآبار العمومية …- تم تدمير القطاع الفلاحي حيث انخفضت ميزانية الدولة للزراعة بحوالي 85 بالمائة وتم فرض التخلي عن زراعة الحبوب لفائدة مزروعات اخرى بغاية التصدير،تم التفويت في الضيعات والمزارع الحكومية للأجانب الذين اقبلوا نتيجة سقوط العملة المحلية فاستولوا على اراضي الصوماليين بأبخس الاسعار،تحول الفلاحون والرعاة الى لاجئين او مقاتلين بمقابل عند زعماء المليشيات بعد أن عجزوا عن الاستمرار في نشاطهم نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والأسمدة وعجزهم عن المنافسة نتيجة الغاء الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة… هذا كل ما يوجد عبر طريق الصومال ولذلك فكل فرد من الشعب التونسي وخاصة الذين مازالوا مخدرين من قبل الدعاية الاخوانجية أن يستفيقوا من غفوتهم فقد ذهبوا بهم بعيدا في طريق الصومال وليس الحرير كما كانوا يتصورون،راجعوا جميعكم ما حصل من حكومة الخليفة السادس ورسالة الياس الفخفاخ أو ما عرف برسالة النوايا السرية لصندوق النقد الدولي والتي تضمنت الوصفة الصومالية فقد ورد فيها ما يلي:1

– رسملة البنوك العمومية 2

– تدعيم استقلالية البنك المركزي3

– الشراكة بين القطاع الخاص والعام 4

– مراجعة منظومة الدعم 5

-6التخفيض في كتلة الأجور

المصادقة على مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة والاصلاح الجبائي وكله حسب ما يريد صندوق النقد الدولي تماما كما فعل زياد البري في الصومال ثم جاءتحكومة مهدي جمعة وخاصة حكومة المجرم الكبير يوسف الشاهد الذي وضعنا في قلب طريق الصومال وستجدون أننا سرنا نفس الطريق فقط الصومال مشته مكرهة ونحن مشينا فيه فرحين بما أتانا به العملاء والخونة،

والآن جاء هشام المشيشي وطغمة الأخونة والفساد ليتوج رحلة الشعب التونسي عبر طريق الموت الذي مشاه شبه مخدر بدعاية الانتقال الديمقراطي الذي تقوده

جماعة وظيفية لا وطن لها انتقلت به الى ضفة الدول الفاشلة عبر طريق الصومال وليس طريق الحرير كما كان يتوهم

محسن النابتي