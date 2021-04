TUNISIE – EXPORT du TERRORISME RADICAL: Abdelaziz Dahmani

« L assassin de la Policière des environs de Paris est TUNISIEN

« le titre est affiché en première page du Shark El Awset , quotidien arabe diffusé , de Londres . Des titres similaires ont paru partout . Pubs gratuites …Beaucoup dénoncent cette nouvelle lâcheté ,couteau de boucher à la main , s attaquant à une femme , mère , et non policière , ce qui n ajoute ou ne diminue en rien a l horreur de ce dernier assassinat , ignoble , s ajoutant à d autres …. commis par des asssassins dont …des Tunisiens . IL ne s agit pas de culpabiliser , mais d agir contre l inqualifiable ! La colère va sûrement baisser dans les prochains jours , nous passerons pour beaucoup à l oubli , en attendant le prochain drame avec une possibilité qu il soit aussi tunisien . Une probalite forte , parce durant les Dix dernières années , laTunisie , que ce soit vers la Syrie , Libye , ou ailleurs , était devenue un pays dominant exportateur de terroristes . Exportateur , selon des commandes étrangères et sûrement des gens au pouvoir de ces dix dernières années ont pris leurs parts , dans cet ignoble commerce . Pour la Syrie , afin de se « débarrasser « de Bachar El Assad , des 2011 , le Vœu Patron était américain , le financier Qatarien , l escale vers le front , Istambul , d Erdoghan , et à la manœuvre locale Ghannouchi et Bel hadj . L accusateur de ce marchandage ,de l ombre , est tunisien , qui était témoin , dans une émission publique d une Télévision , vu par des milliers . Bof ! , diront un bon nombre de blasés … L assassin de Rambouillet , Jamel G . 36 , recent fanatisé , trouvera , en Tunisie , son pays , de bons défenseurs , par chefs interposés ,qui se sont , petit à petit , transformés en Maffia , imposante , dominante . Maffia qui peur insulter . , accuser de la façon la plus ignoble l honneur des gens , fussent ils Présidents de la République , et sans que cela ne soit suivie , de la moindre décision , du moindre reproche !!! Et au dessus du papier de crabes , la bénédiction du Cheikh ! . Lui , reste poli , avenant , sage , de bonne éducation . Mais écoutez , ses proches , ses lieutenants , exécutants des basses œuvres , écoutez les , qu ils s appellent Abdessalem Machin , son gendre , Seif Makhlouf , soutien de sa majorité et Chef d El Karama , les Affes , au passé … et autres , dont Rached Khiari ji … Ce dernier est le « héros « des derniers jours , voulant réduire le Président de la République élu , en simple petit agent , espion , homme de paille , d abord américain puis français . Jamais la Tunisie dans son Histoire , n à été autant humiliée , rabaissée au niveau , non des pâquerettes , mais de la fange ! . Cette haine organisée , planifiée , a suivi celle de Makhlouf contre Bourguiba Mais il s ‘ est cogné sa tête malade contre la Statue de Granite du Grand Bourguiba . … Le même Makhlouf , audace , après audace , après la main suspecte de la femme de l aéroport dans poche … , ne veut pas reconnaître à Kaies Saied , son titre de Chef des Armées , afin , manœuvres primaires , de récuser le Tribunal Militaire ! Makhlouf , s aligne une fois de plus derrière Ghannouchi , voulant faire , de Kaies Saied , un Président d opérette , juste symbolique . Et voilà son dernier voyage , et succès , en Égypte , qui les rend fous ! Rached Khiari , en fuite , ou je ne sais … est déjà clamé en héros dans les travées , du pauvre ,du médiocre Parlement , responsable en partie des malheurs de cette Tunisie . , Des affichettes dans la salle du Parlement lui portent gloire et secours . Et rejet du Tribunal militaire … Khiari , qui est passé , des dizaines de fois devant les écrans télés , n a t il pas soutenu , publiquement l assassin egorgeur du professeur français Samuel Paty .? . Quel différence entre les deux egorgeurs , l un tchétchène , défendu par Rached Khiari , et celui d hier de Rambouillet ? Aucune ! Deux primaires assassins fanatisés par les tentacules de la Pieuvre . Et l une de ces tentacules fait partie des décors tunisiens . Entre temps , la descente de la Tunisie aux Enfers continue , et probablement la désespérance de milliers de jeunes , va conduire à d autres malheurs …Ou ? quand ? Comment ? Et sur le devant des scènes publiques politiques tunisiennes , les Maffiosi , continuent à menacer , à pavaner , derrière « l’ immunité « , et autres protections et protecteurs … Jusqu ´ a quand ? AD