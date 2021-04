” Policière tuée à Rambouillet : la Tunisie, base arrière du terrorisme islamiste: Par Martine Gozlan Publié le 26/04/2021

Voici l’article publié par la Revue Marianne et réservé uniquement aux abonnés , lisez et Il ne faut pas s’indigner ni s’offusquer , c’est notre réalité qui est même pire que ce qui est décrit dans cet article , puisqu’une tranche de nos concitoyens qui sont “plus con s que citoyens” continuent à croire en cette secte et ses acolytes et que notre gouvernement est soutenu par ces commanditaires du terrorisme et que des “politiciens ” continuent à s’allier à ces “terroristes en col blanc « De Paris à Tunis, les fabricants de terreur se répartissent le travail, comme en témoignent le parcours et les admirations de Jamel Gorchene, l’égorgeur de Rambouillet. On retrouve aussi bien, dans les inspirateurs du meurtrier, le leader d’un parti qui fait partie de la coalition au pouvoir en Tunisie qu’un imam binational lanceur de fatwas et douillettement installé à Noisy-le-Grand.

Avocat au barreau de Tunis, maître Hazem Ksouri adresse un SOS. Ce titulaire d’un master en droit international sur la lutte antiterroriste a plaidé notamment dans le procès de l’attentat du musée du Bardo, à Tunis, qui a fait 24 morts en 2015. Il estime que les politiques doivent se répondre d’une rive à l’autre. « Nous devons absolument coopérer dans la lutte contre ce fléau et mettre en avant le lien qui existe entre ceux qui véhiculent la haine contre la France dans mon pays et les criminels qui passent à l’acte dans le vôtre, déclare-t-il à Marianne. L’affaire de Jamel Gorchene est à cet égard très éloquente. On retrouve dans ses posts sur Facebook des références et des photos explicites ».

Le tueur de Stéphanie M., la fonctionnaire de police égorgée dans le sas du commissariat de Rambouillet, est originaire de M’saken, à une douzaine de kilomètres de Sousse, au sud de la capitale Tunis. Une commune particulièrement suivie par la police tunisienne : l’auteur du carnage du 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais, à Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, était également originaire de M’saken.

Jusqu’en 2015, la mosquée de la ville a constitué un vivier de fanatisme.« ANTI-KOUFFAR » ET RÉFÉRENCE DE L’ASSASSIN DE RAMBOUILLET L’homme qui y officie, l’imam Béchir Ben Hassen, un salafiste et wahhabite pur et dur, multiplie les imprécations contre les « kouffars », les mécréants. Il s’agit d’un proche de Rached Ghannouchi, le leader du parti islamiste Ennahdha, aujourd’hui président du Parlement tunisien.

En 2013, Ben Hassen et Ghannouchi avaient longuement échangé sur l’éventualité d’un référendum sur l’application de la charia au pays de la « révolution du jasmin ». En 2015, alors qu’Ennahdha cherche à normaliser son image, Ben Hassen est limogé de sa mosquée de M’saken. S’il faut aujourd’hui se pencher sur le parcours de cet homme, c’est qu’il apparaît comme l’une des références spirituelles de Gorchene.

Béchir Ben Hassen avait été imam en France, à Villiers-sur-Marne, pendant trois ans, entre 2007 et 2010. Puis il est condamné pour avoir enlevé ses enfants, arrêté au Maroc, emprisonné et libéré.INTERDIT DE PRÊCHE EN TUNISIE, MAIS LIBRE EN FRANCE On pourrait supposer qu’interdit de prêcher en Tunisie, il serait sous le coup de la même interdiction en France. Pas du tout. Ben Hassen est un binational, ce qui lui facilite ses allers-retours entre son pays natal et la France. Le Franco-Tunisien est invité à répandre la bonne parole dans les mosquées de Savigny, Pontoise, Argenteuil, avant de fonder une école à Noisy-le-Grand. Sous l’angélique dénomination de « Centre de culture humaine », l’imam et son équipe enseignent aujourd’hui l’arabe et le Coran aux petits enfants. En octobre 2020, quelques jours avant la décapitation de Samuel Paty et deux semaines avant l’attentat commis dans la basilique de Nice par un autre Tunisien, Brahim Aissaoui, Béchir Ben Hassen l’humaniste appelait sur une vidéo en arabe à châtier « ceux qui offensent le prophète Mohamed ». Dans son sillage, Jamel Gorchene se ralliait à cet appel sous le logo « Respect Mohamed ».« Comment ce semeur de haine peut-il continuer à prêcher en France, s’interroge Me Hazem Ksouri, alors que les autorités le lui ont interdit en Tunisie ? Le djihadisme est directement lié aux réseaux de la contrebande et des passeurs, donc à l’immigration clandestine. » En l’occurrence, l’imam est installé en toute légalité dans l’hexagone, qui constitue sa seconde patrie, et l’égorgeur était passé de dix ans de clandestinité à un permis de séjour.

PRISE DE POUVOIR ISLAMISTE À l’autre bout de la chaîne, l’homme qui fascinait Gorchene est un député tunisien, Rached Khiari, le leader du parti Karama, « dignité » en arabe, associé au gouvernement. Au lendemain du meurtre de Samuel Paty, Rached Khiari écrivait : « Toute atteinte au prophète Mohamed est le plus grand des crimes et ceux qui le commettent doivent assumer ses retombées ».Depuis quelques jours, Rached Khiari est sous le coup d’une enquête déclenchée par un tribunal militaire tunisien car il accuse le président Kaïs Saïed d’avoir fait financer sa campagne électorale par les États-Unis. Il appelle donc à sa destitution.Nous sommes ici dans la logique d’une prise de pouvoir islamiste en Tunisie. Rached Ghannouchi, président du Parlement, serait en effet nommé président du pays par intérim en cas de défaillance de l’actuel chef de l’État. Ghannouchi défend donc bec et ongles Khiari afin qu’il ne soit pas jugé pour ses propos. Me Hazem Ksouri fait partie des avocats qui poursuivent Khiari, « dont les idées empoisonnent la vie tunisienne ».Cette actualité d’outre-Méditerranée ne devrait pas nous concerner. Mais les ramifications sanglantes entre les rivages interdisent désormais de la cantonner à l’international. Des citoyens français tombent sous les coups de meurtriers dont l’esprit, faible ou non, est habité par la fureur d’un djihadisme qui franchit les frontières, avec ou sans permis. Sinon celui de tuer.»