الدكتور رفيق بوجدارية يعلق على زيارة المشيشي للقيروان لاحياء ذكرى غزوة بدر

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أعلنت ولاية القيروان أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيشرف يوم غد الأربعاء على الإحتفال باحياء ذكرى غزوة بدر الكبرى بجامع عقبة ابن نافع مع مواكبة محاضرة دينية تحت عنوان “منزلة القرآن وعلاقته بالأخلاق” للشيخ منذر العلاني.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور رفيق بوجدارية كالآتي: رئيس الحكومة العتيدة غدا في القيروان ليحيي ذكرى غزوة بدر▪️القيروان أرض إسلام و أرض فقر▪️ و لأنها كذلك فهي تنتظر من حامي الإسلام الوزير الأكبر غزوة التنمية و غزوة الصناعة و غزوة البنية التحتية و غزوة الفلاحة و غزوة البيئة و غزوة رفع الأمية و غزوة المدارس و التعليم و غزوة الماء الصالح للشرب و غزوة المستشفى الجامعي و الصحة و غزوة مقاومة الإدمان و الجريمة و غزوة السياحة و غزوة النظافة و غزوة صيانة المعالم و المدينة العتيقة و غزوة مقاومة البطالة و الفقر و التهميش و غزوة الإحاطة النفسية و غزوة مقاومة الفساد و أخيرا غزوة مقاومة نهب المال العام و نهب عقول العامة .فالقيروان يا سيدي الوزير الأكبر ماض يحتضر و حاضر يتألم و لن يستقيم حال أهلها بالزيارات البروتوكولية بل بتطبيق الإتفاقات الحكومية…زيارة طيبة سيدي رئيس الحكومة.

د رفيق بوجدارية « القيرواني »