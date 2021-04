Voici la réponse de la DG du FMI à la demande d’appui financier de Mechichi

AccueilActualités Voici la réponse de la DG du FMI à la demande d’appui…Actualités

Le gouvernement tunisien a finalement sollicité le FMI, pour un nouveau programme à l’appui de son programme de réforme, à travers une lettre officielle envoyée par Hichem Mechichi à la DG Kristalina Georgieva. Quatre jours plus tard, le 23 avril courant, cette dernière répondait au chef du gouvernement par une lettre que nous avons pu consulter.

On y lit notamment que le FMI se félicite des précédents programmes d’appui accordés à la Tunisie, et qui ont « aidé la Tunisie à préserver sa stabilité macroéconomique », salue les efforts du gouvernement Mechichi pour affronter la crise du Covid-19, et se dit « encouragée par le début de la campagne de vaccination ».

Plus important, la DG du FMI dit dans cette lettre, son « intérêt » par l’intention du gouvernement à présenter son programme. Elle dit aussi convenir avec le chef du gouvernement tunisien que ledit programme doit avoir le double objectif de, d’abord stabiliser l’économie dans l’immédiat, et atteindre une croissance durable. Kristalina Georgieva, se dit aussi, d’accord avec Mechichi, de s’attaquer à la soutenabilité des finances publiques et de la dette. Elle n’oubliera pas d’évoquer les questions des entreprises publiques et de la masse salariale, la question de la subvention énergétique, le climat des affaires. Note importante, la DG du FMI, mettait l’accent dans sa lettre, sur « la protection sociale et la gouvernance ». Des thèmes, que nous retrouvons dans le draft du programme que présentera l’équipe de négociation devant le FMI.

Cette concordance de vues manifeste, entre le chef du gouvernement tunisien et la DG du FMI, est de bon augure pour l’issue de la demande d’appui financier de la Tunisie. Et Kristalina Georgieva, le confirme en envoyant déjà une équipe entamer des entretiens techniques avec la Tunisie, et certifie que le « FMI est, et restera un partenaire fiable de la Tunisie.