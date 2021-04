Quand la mosquée devient une caserne ! Par Amin Zaoui

30/12/2016

FacebookTwitterPartager

Amin Zaoui

À la lumière de tout se qui se passe autour de nous, dans le monde musulman comme en Europe, la mosquée, en tant qu’institution sensible, a besoin d’un nouveau statut. A besoin d’être revisitée, réformée.

Dès que Dieu est disputé ou controversé dans sa demeure, la mosquée, cela signifie que toute la société est dans un tournant religieux et moral très périlleux.

Dans une telle situation critique et alarmante, il est d’urgence de revoir le statut de cet établissement qui, de plus en plus, dans le monde musulman comme en Europe, se transforme en un lieu de sédition, pour la sédition, pour la discorde, pour la guerre, pour la haine, pour le djihad.

Quand la mosquée se transforme en une sorte de caserne qui forme les djihadistes ou en sorte de clinique pour lavage des cerveaux, il est d’urgence d’agir, urgence de revoir son rôle et sa mission.

Je n’ai jamais entendu un prêtre injurier ou maudire les musulmans dans sa prière, de l’autre côté, nombreux sont les prêcheurs de la prière du vendredi qui ne cachent pas leurs discours diffusés à travers des haut-parleurs plantés sur les toits et les terrasses, discours insultant les chrétiens, les juifs et les athées.

Des cinq prières des mosquées jusqu’aux prières sur les morts aux cimetières, les musulmans arrivent à tolérer ces prêcheurs qui n’arrêtent pas d’insulter directement les croyants d’autres religions sans refus ni indignation. Et c’est malheureux !

À la lumière de tout ce qui se passe en Europe, la mosquée européenne, lieu sensible et controversé, elle aussi, doit changer de statut. L’islam européen a besoin d’une autre mosquée. Une mosquée des lumières, une mosquée en connexion avec son temps : moderne et ouverte sur tous les vents des valeurs humaines.

Les musulmans démocrates et laïcs du monde entier espèrent de l’islam européen, l’islam des musulmans d’Europe, non pas le retour aux temps des ténèbres et du djihadisme, mais attendent d’eux une nouvelle approche capable de faire de cet espace sacré, la mosquée, un lieu de réflexion rationnelle loin de toute sauvagerie religieuse, loin de toute machine productrice de la haine et la guerre.

Dans une Europe blessée par l’islamisme terroriste, il est absurde de voir ces pays de laïcité, de démocratie et de valeurs républicaines, faisant appel à des imams appartenant à des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient afin d’encadrer la nouvelle jeunesse de confession musulmane.

C’est absurde !

Ces imams, appelés au secours de l’Europe, accueillis pour encadrer les jeunes musulmans européens, la plupart d’entre eux, dans leur pays d’origine, sont acharnés contre les valeurs de la laïcité, contre les valeurs de la République, contre la liberté de la femme, contre les juifs, contre les chrétiens contre la communauté des homosexuels, contre les athées. En somme contre tout ce qui ne leur ressemble pas.

C’est absurde !

Comment peut-on protéger une société européenne plurielle, diverse, multicolore, une société du “vivre-ensemble” en s’appuyant sur des esprits importés, qui sont contre le principe de cette philosophie du “vivre ensemble”.

Il faut que la mosquée européenne devienne une sorte d’université populaire où on apprend d’abord l’histoire des religions. Où on enseigne la technologie et la philosophie. Il faut que la mosquée européenne donne l’exemple aux autres mosquées du monde musulman. Que la mosquée européenne soit un lieu ouvert afin d’en finir avec le ghetto religieux.

Amine Zaoui le 30 décembre 2016

Illustration : deux connards , Ridha Jaouadi et Béchir Ben Hassin , qui ont transformé les mosquées tunisiennes en caserne , sans compter les Khadmi , Ghannouchi et des dizaines d’autresFacebookTwitterPartager