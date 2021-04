L ´ EVEIL de l EGYPTE des BÂTISSEURS du XXI eme SIÈCLE: Abdelaziz Dahmani

L EGYPTE Fête ce 25 Avril , le 39 eme Anniversaire de la Liberation du Sinai . Tout a commencé un “ 10 Ramadhan “ , lorsque en 6 heures , a l aube , l attaque surprise de l armée égyptienne , a brisé le Mur Bar Lev , considéré , impossible à franchir ..

.La fête de ce 25 Avril 2021 , se passe dans un climat de confiance , comme l Égypte en a rarement connu ! L Egypte est retourné à l heure des grands bâtisseurs de sa prestigieuse Histoire . Le récent défilé des 22 momies royales , a rappelé au monde , ce que fut la grandeur Universelle de Égypte . Et la dernière opération d avoir libéré le Canal de Suez suite à l échouage d un bateau de 400 m de long , et d une charge de 220.000 tonnes , en dit long sur les nouvelles capacités de l Égypte nouvelle .

En commentant cet échouage , du bateau , plus long que la largeur du Canal ! , les “ experts “ anglais , et par la voix de la Célèbre BBC , ont donné le pronostic , que le Canal de Suez allait être fermé à la navigation mondiale durant plusieurs mois … 6 jours ont suffi …. L Egypte est actuellement un chantier global , de nouvelles villes naissent , des milliers de nouvelles routes sont ouvertes , un million et demi de feddans rentrent en exploitations , d une nouvelle agriculture , les pauvres trouvent pas dizaines de milliers , des logements respectables , le pouvoir est en train de vouloir étendre une bonne Santé à tous , en multipliant les lits et les hôpitaux . Et même une nouvelle dernière ville a été inaugurée , moins d un mois , pour être consacrée à la fabrication des médicaments .

Coté maladies , le Corona est , mieux maîtrisé qu ailleurs . “ Demain “ . L Egypte va produire dans ses propres usines pharmaceutiques , de la Ville médicale , 40 millions de vaccins contre le Corona , par an . Pour devenir exportateur … Mais l Exceptionnel , reste à venir , avec la proche inauguration de la Nouvelle Capitale , d une capacité rapide de 6 millions d habitants , dotée des meilleurs atouts des meilleures capitales du Monde .

Aussi le Nouveau Musée , le plus grand du Monde , bâti à l approche des Pyramides . Pour que l Histoire de l Égypte , ne soit pas trop dispersée dans l Espace , notamment des Touristes … Sans compter la restauration du Vieux Caire Islamique … Hier Poutine , a confirmé , la reprise des vols touristiques entre la Russie , et Charm El Cheikh , et Hurghada .Un début avec 17 vols hebdomadaires . Laquelle Russie est en train de Construire Une Centrale nucléaire , à Dabaa , la plus importante du Continent Africain . J y suis passé devant , une quinzaine de fois et son enceinte , sans compter le front mer , est de l ordre d une vingtaine de kilomètres . Les Russes naguère bâtisseur du Barrage d Assouan

A propos de Poutine et Autres …l Égypte de Sissi , est le SEUL pays du monde à avoir des Accords au niveau STRATÉGIQUE , avec les ÉTATS UNIS , la CHINE , et la RUSSIE …. Et avec un nombre de pays Européens … Et surement pas pour les beaux yeux de Sissi …, qui voit , chacun , de l ‘ ensemble de ces grands Dirigeants du Monde , Une à deux fois par an … Les intérêts sont réciproques . Les États Unis ont perdu la presque exclusivité des “ bonnes relations « , pour avoir soutenu l Islamisme des Frères . Et les malhonnêtes oublient de dire que les Islamistes furent écartés , parce que 23 millions d Égyptiens ont réclamé la fin de la gestion catastrophique , dont celle de « vendre « le Sinaï .

Et Sissi tire sa force de cette « sève « énergétique de ces égyptiens sortis réclamer le Départ des Frères . La même Catastrophe se perpétue …..en Tunisie , sous couvert de Démocratie de l Argent et de la Corruption , et des mêmes inspirateurs étrangers ….

Bien sûr , les grands problèmes de l Égypte éternelle restent sur la table , y compris ceux des eaux du Nil … Mais la détermination de l Égypte , de continuer à avancer , est réellement impressionnante . Et Personnellement , je suis étonné , et heureux , de vivre actuellement en Égypte , d être témoin sur de nombreux terrains , de ces moments de son Histoire . Et Partout , partout , les sourires , et la confiance reviennent sur les visages des gens majoritaires , moyens , pauvres , combien “ Ness tayibines “ . AD

26Moncef Ben Mrad New, Hamadi Saidi et 24 autres personnes9 commentaires7 partagesJ’aimeCommenterPartager