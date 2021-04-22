Mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie: premier rapport du groupe de Kameshli, daté du 11/01/2012/.

Ahmed Manai

Mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie: le rapport final de la mission présenté par le Général Dabi au conseil des M.A E arabes, est la synthèse des rapports quotidiens envoyés par les 15 groupes travaillant sur le terrain. Voici le premier rapport du groupe de Kameshli, daté du 11/01/2012/.

– 1 متابعة التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية لم نلاحظ وجود أعمال عنف في مدينتي ( القامشلي وعامودا )2-

التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى « عصابات الشبيحة » للمظاهرات السلمية لم تقم أجهزة الأمن السورية خلال جولتنا لهذا اليوم لأية أعمال عنف ضد المظاهرات .3

– التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة .لم نقم بهذه المهمة خلال اليوم الأول

.4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات لم يتم ملاحظة اية مظاهر عسكرية خلال جولتنا لهذا اليوم .5

– التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ،والتحقيق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية وعدم التعرض لها .لم نري اية وسائل اعلام عربية او اجنبية في مدينة القامشلي ومدينة عامـــــــــــــــودا سوي ( الفضائيه السورية – الاخبارية السورية – دنيا ).6

– التأكد بأن الحكومة السورية تسمح للمراقبين بحرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسئولين الحكوميين ،ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة نعم تسمح ..

– التأكد بأن الحكومة السورية تسمح للمراقبين بحرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما يرونه مناسباً من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهام البعثة وذلك في إطار وأساليب عملها المتعلق بتوفير الحماية للمواطنين العزل،وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية نعم تسمح ..

ولم نتمكن من الاتصال لكثرة الجماهير المحتشده ,,,,8- ملاحظات أخري – كثرة الأعداد من المتظاهرين تصعب من التواصل مع الطرف الآخر – صعوبة الاتصال المباشر مع قيادة المعارضه التي حاولت الاتصال هاتفيا بافراد البعثة- تم استلام قوائم باسماء المعتقلين ومسجونين .. – تعرض سيارات البعثة لضرر من قبل المتظاهرين من الطرفين ( مولاة – معارضه ) وبصفة اكبر من قبل المتظاهرين في مدينة ( عامودا ) ..- بعد الخروج من منطقة ( عامودا ) ابلغنا قائد فريق الحماية المرافق باصابة احد افراد الحماية في راسه نتيجة رمي حجر من قبل المتظاهرين ,,,

رئيس الفريق العقيد الركن الحقوقي ماجد سلطان محمد بن سليمـــــــان

4Ginette Hess Skandani, Afif Bouni et 2 autres personnesJ’aimeCommenter