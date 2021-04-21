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أخبار وطنية فرجانية… الكادحة النبيلة التي وهبت ثمن حجّها الذي جمعته بعد سنوات من العرق، فآثرته للمحتاجين الذين آلمهم الفقر وأوجعتهم اللامبالاة!

نشر في 20 أفريل 2021 (21:1

في لفتة نبيلة وكريمة تنم على بهاءٍ وصفاءٍ نفسي نادر لصاحبته، خيّرت المواطنة الطيبة التونسية « فرجانية » التبرع بمبلغ حجّها الذي جمعته سنينا طوالا من عرقها الذي كاد يجفّ ومن أنفاسها التي أبت ان تتنفس إلا الخير والعطاء…

الحاجة فرجانية كما ارتأى للتونسيين مناداتها على اثر لفتتها النبيلة، واثناء تبرّعها بمبلغ حجّها الذي يقدّر بـ7 آلاف و300 دينار لبرنامج القفة الذي يبث على قناة حنبعل في شهر رمضان، أوصت بمنحه لفقراء ومحتاجي هذا البلد الذين آلمتهم قسوة الحياة وهمّشتهم اللامبالاة مشددة على ان اسعادهم ومساعدتهم هو بمثابة القيام بالحج الذي حلمت به…

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على اثر متابعة الحلقة التي ظهرت بها الحاجة فرجانية بعبارات الشكر والامتنان لها وهي التي اعادت جزءًا من امل كاد يفنى في بلادنا علّ هذه اللفتة تعيد للبعض بعضا من ضمير إنساني كاد أن يتلاشى في غياهب النسيان…

منارة