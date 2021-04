L’ARP, un fardeau de la démocratie tunisienne ! par Jameleddine El Hajji

· Le Temps 18/04/2021

Réduite à un cabinet privé. Jugez-en par vous-mêmes ! Un président de l’ARP qui doit son ascension au perchoir à un sale marché conclu au nez et à la barbe d’un électorat qui ne l’a jamais recommandé. Avec un score qui n’arrive pas à la cheville de certains députés de l’intérieur du pays (moins peuplés !), et grâce à une association de malfaiteurs promue parti politique à part entière, le chef actuel de l’ARP, au seuil de ses 80 ans semble avoir épuisé tous les stratagèmes immoraux d’un mode de conduite politique bipolaire et manichéen sans concession. Après avoir « déclaré » unilatéralement, et sans aucune adhésion collective au bardo, la Présidence de la République, comme étant une simple institution protocolaire, le voici en train de jouer sur certaines zones d’ombre de la Constitution de 2014, afin de bricoler un dossier médical destiné à faire chanter le Président de la République Kais Saïed, élu avec plus de deux millions cinq cents mille voix ! Se sachant dans le tort, notre prêtre musulman autoproclamé n’a pas hésité à jeter les jalons d’une nouvelle acception du pouvoir législatif. En concentrant toutes les prérogatives parlementaires collectives entre les mains d’un cabinet qu’il a concocté dans son entourage idéologique et familial proche.

Désormais, l’Assemblée des représentants du peuple n’est plus représentée par sa plénière, mais exclusivement par le bureau de Rached Ghannouchi, où ne siège aucun élu. Plus incompréhensible encore, les formes de coopération dont ce cabinet réduit bénéficie de la part d’une partie de l’Exécutif, en l’occurrence le gouvernement de M Hichem Mechichi. Une coopération qui dépasse les pépins techniques, vers la remise en question de la députation de certains élus. Plus immorale encore, la manière dont ce dépouillement ou cette sélection se passe, en empiétant notamment sur des questions aussi névralgiques que la sécurité physique de certains députés. Du jamais vu dans les annales parlementaires !

Ghannouchi : Le Parlement c’est moi !Si l’on veut ramasser le tableau entier, on ne peut occulter que la Tunisie présente actuellement un parlement en totale rupture avec les traditions parlementaires d’usage de par le monde. Le nôtre, semble être voué à saper ouvertement les institutions de l’Etat qui s’avisent à résister à ce phénomène de réduction de l’ARP à une cour de courtisans d’un Cheikh, ou patriarche en fin de parcours si ce n’est plus. Un patriarche qui, depuis quelques mois, brille par son impotence, son incapacité physique et mentale, que la Constitution semble ne pas encore remarquer.Bref, la Tunisie, la République, repose sur un pouvoir tripartite. Exécutif, conduit de toute évidence par le Président de la République, secondé par le gouvernement penché constitutionnellement sur les grandes questions techniques du développement et de la gestion du quotidien. Un pouvoir judiciaire censé être dégagé volontairement, et par des textes clairs et fermes, de toute volonté étrangère à la Justice, à ses références et à ses techniques. Si la Justice a pris l’habitude de ramer en eaux troubles depuis des décennies, elle continue de « faire de son mieux » afin de se soustraire aux caprices d’une classe politique basée sur les doubles langages et les démagogies corporatistes classiques, rendant parfois justice, comme un éclair dans la brume, comme ce fut le cas la semaine dernière, où le tribunal administratif a rendu un jugement cassant définitivement l’action de l’ancien ministre islamiste de la Justice, Noureddine Bhiri, dont l’académisme juridique continue de troubler, en ce sens qu’il n’avait pas trouvé mieux que de procéder à la démission, par listes entières, de dizaines de juges, par des mobiles « collectifs », et des dossiers vides. Une justice « islamique » expéditive et inique à la Hassen Tourabi du Soudan, Karadhaoui de Qatar, et autres charlatans de l’islam politique.

L’ARP, refuge de délinquants !Un événement passé presque inaperçu dans les médias tunisiens, ayant fort à faire déjà avec la grande diversion des nominations à la tête de certains médias. Pourtant, les abc de la Justice veulent qu’une procédure de reddition de comptes doive être déclenchée à l’encontre de l’auteur, ou les auteurs, des fameuses listes du génocide commis en 2012 à l’encontre du corps des magistrats tunisiens. Où est ce que les auteurs de ces crimes contre les institutions de l’Etat ont trouvé refuge et appui ? Après le répit du quinquennat du Taouafok avec Béji Caïd Essebsi, c’est aux Législatives de 2019 que les jeux étaient refaits. Aujourd’hui, l’ARP (Assemblée des représentants du peuple) est le creuset qui a ramassé tous « les délinquants de la révolution ». Et c’est à ce titre que cette institution s’est métamorphosée en véritable obstacle à la marche normale de la République. Son bilan même, pour les mois passés se présente déjà comme étant une preuve supplémentaire étayant à chaque détour, le caractère franchement criminel de la gestion du pays pendant la décennie passée. Aussi lourdes que les charges puissent paraitre, elles justifient, dans l’entendement de ces délinquants, les blocages législatifs, judiciaires et politiques qui paralysent le pays de nos jours. Le seul rôle qui reste à cette assemblée byzantine, est celui de ratifier des entrées d’argent, pour la plus part, injustifiées et irrationnelles par temps de crises majeures. Dans ces conditions, les prises de positions des uns et des autres se prêtent de plus en plus à des confusions que les médias n’arrivent plus à suivre à juste titre. Dans ce marasme, le chef de l’ARP, le pieux Rached Ghannouchi adresse une correspondance « officielle » au chef du gouvernement, lui demandant de donner corps au fameux et controversé fonds d’El Karama, un instrument de raclage électoral destiné à soudoyer « légalement » les miséreux électeurs de demain. Mechichi, l’énarque a répondu à sa façon : Il a appelé à la création sans délai, d’un fonds d’aide aux victimes de la pandémie du corona virus. Une urgence qui efface un luxe idéologique basé sur un lucre désuet, et qui ne servira apparemment plus à grand-chose.Carthage, pour le moment n’en met pas plus qu’une leçon de Fiqh islamique, en ramenant le débat à la différence entre « musulman » et « islamiste ». Une histoire hors frontières à suivre…

Jameleddine EL HAJJI