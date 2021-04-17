من وحي شعار على حائط كلاج « رمضان للعبادة وليس للدراسة »

كنّا تلامذة في السبعينات وكان عدد التلاميذ من المقيمين في المبيت في معهد المنار بقابس يفوق الألف و يتعدى عمر الكبار منهم العشرين سنة وكان مطعم المعهد مفتوحا لكل وجبات اليوم وادارة المعهد تترك الحرية للتلاميذ للصوم ومن عدمه وفي الحقيقة كان اغلبهم مفطرون واكثر من ذلك ليس هنالك تغيير في اوقات التدريس و اتذكر انه مرات عدة كنّا نخرج من الفصل بعد الأذان، كنّا في زمن ترى الدولة فيه ان المدرسة هدفها التربية وغرس قيم البذل و الجهد وتقديس المعرفة و العلم في الأجيال . كان الزعيم الحبيب بورقيبة قد حدد بوصلة شعبه في خطاباته مؤكدا على ان « اللحاق بركب الحضارة » يقوم على « العلم و العمل » وكان جريئا صريحا وخاصة في خطابه يوم 8 فيفير 1960 عندما افتى لشعبه بافطار رمضان « لأن الجهاد الأكبر هو الجهاد ضد الفقر و الخروج من التخلف » بالعمل و الجهد و ليس بالكسل و التعبّد الفصلي والرياء متحججا بقوله « زمن الرسول زمن ونحن في زمن آخر ولا مانع من الاجتهاد والتجديد »لأن الاسلام ليس هو سبب التخلف بل القائمون عليه هم العلّة في انحطاطنا ». كان التعليم يسير بهديه وهدي النخبة المستنيرة من حوله في المقود يطبقها رجال تعليم يحدوهم حب الوطن و التشوّف للمعرفة و الأخذ بناصية العلم و التقنية ، وكانت الثمار اطارات كفأة وعقولا متفتحة اناثا وذكورا متخلصة من تراكمات عصور الجهل و الجمود.تغيرت الامور مع أواخر السبعينات ( نعود لملابساتها في مقال قادم) وتراجع التعليم تدريجيا برامجا وتكوينا ومكوّنين ووصلنا الى زمن أضحى الدرس مادة للمساومة و للدروس الخصوصية و الإثراء وسابت الأمور أكثر بتسيّب 2011 وأضحى يدرّس » الّي يسوى و الّي ما يسواش » فلا غرابة اذاً ان يرفع هذا الشعار في مدارسنا الاعدادية و حتى الثانويّة والقادم أشنع أن لم يستيقظ الوطنيون لإنقاذ تونس من خراب قادم لا محالة مادام يحكمها جهّال القرون الوسطى و المسترزقون و سياسيو الصدفة.

الأستاذ عميره عليّه الصغيّر

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