رسالة مفتوحة الى السيد عمر الشادلي

حضرة الأستاذ عمر الشاذلي رئيس معهد دراسات الفكر البورقيبي والوزير والطبيب الخاص للرئيس بورقيبة الأسبق.

تحية وبعد:

لم أكن لأكتب لك لأرد عليك لو لم تذكرني وتذكر المرحوم عبد الله فرحات ظلما والآن إليك ردي:

لقد قرأت الكثير مما كتبته بعد جانفي 2011 دفاعا عن الرئيس الحبيب بورقيبة رحمه الله وردا على مناوئيه ويا ليتك فعلت بعضه في حياته وفي ظل حكم الرئيس بن علي الذي لم تتردد في تحميله مسؤولية تفجيرات سوسة والمنستير في صائفة 1987 وتبرئة الإسلاميين منها.

إني أثمن جهدك في حفظ الذاكرة الجمعية كما تقول وهو جهد مشكور ومطلوب من كل من شارك في الحياة العامة مهما كانت المشاركة، كبيرة أو متواضعة، مديدة او قصيرة وسواء كان صاحبها في الخطوط الأمامية مثلك أو في الخطوط الخلفية مثلي.

بين يدي كتابك « الحقيقة المكشوفة » أتصفحه وأقرأ صفحة من هنا وأخرى من هناك إلى أن وقعت على مقطع في الصفحتين 186 و 187 يخصني شخصيا وهو ما ترجمته كالأتي:

إن تواطؤ بن علي مع أعضاء حركة الاتجاه الإسلامي لا غبار عليه فبالإضافة للمؤيدات التي سبق ذكرها أفادني الشيخ يوسف بن يوسف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمنستير في شهر جويلية 1988 بحادث يثبت تواطؤ الزين بن علي مع عبد لله فرحات ومحمد صالح العياري والإسلاميين. خلال صيف 1987 أحيلت مجموعة من 36 أصولي متهمين على محكمة المنستير ولم يكن قائدهم إلا ابن أخت عبد الله فرحات وهو أيضا أصيل الوردانين.

ويواصل الشيخ –

« وقد رجاني وزير العدل محمد صالح العياري بألا أصدر أي حكم ضد رئيس المجموعة ولم يكن هذا الطلب بالقابل للتنفيذ واقترحت عليه حلا آخر يتمثل في الحكم على كامل المجموعة دون تنفيذ الحكم. وأضاف الشيخ « وإذا ما حدث أن وصلت القضية إلى علم الرئيس بورقيبة يمكنني التعذر باني نويت مراعاة أهل الوردانين الذين لعبوا دورا كبيرا في التحرير ألوطني وقد أحيط الزين بن علي بالأمر وقبل بالحل وصدر الحكم بتأجيل التنفيذ ».

وأعود إلى ما حدثكم به المرحوم الشيخ يوسف في شهر جويلية 1988 والذي كنت أعرفه يوما قبل صدور الحكم في القضية المذكورة في شهر أكتوبر 1987.

أخشى ألا يكون الشيخ يوسف قد حدثكم عن رئيس المجموعة كما كتبتم لأنه كان يعرف القضية جيدا.

فقبل يوم من صدور الحكم لاقاه أخي محمود وسأله الرئيس ان كان بلال الذي كلمه عنه وزيرالعدل ثلاث مرات هو ابنه؟ كنت شخصيا أنتظر خارج المحكمة. ويعرف بالخصوص أن المتهم الذي كلمه عنه وزيالعدل ر العدل ثلاثة مرات هو حدث دون الخمس عشرة سنة ولا يمت بأية صلة إلى حركة الاتجاه الإسلامي فما بالك أن يكون قائد المجموعة إنما كان كشافا في مخيم كشفي مجاور لمخيم تابع لحركة الاتجاه الإسلامي وكانوا في أغلبيتهم الساحقة من الوردانين

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فبلال المناعي ابني لم يكن ابن أخت عبدالله فرحات وإنما ابن ابن أخت عبدالله فرحات ولم يكن أيضا من حركة الاتجاه الإسلامي وحسب ما صرح لي به بعد أكثر من عشرين سنة أنه وقع استقطابه بعد محاكمته وخروجه من السجن وحشر به في الحراك التلمذي لهذه الحركة حتى سنة 1990 فلم يكن اذن بالأحرى قائد المجموعة.

انك لا تكتفي بظلم الأحياء ويبدو أن للأموات أيضا حظ في ظلمك اذ ماذا يعني حشرك لعبد الله فرحات في قضية دارت أحداثها في صيف 1987 والرجل توفي قبل ذلك بسنتين وتحديدا في 29 سبتمبر 1985 ودفن يوم 1 أكتوبر 1985.

لا شك ان لك بعض الحسابات معه لا أعرفها انما أردت ان تصفيها في غيابه.

والأن سأعطيك الرواية الحقيقية لهذه الحادثة بكل فصولها وتفاصيلها وكأنك عشتها وكما لا يعرفها إلا القليلون.

عندما تم إيقاف هذه المجموعة تحركت عائلات الموقوفين في كل اتجاه. فبعد توكيل المحامين « لمن استطاع اليه سبيلا » اتصل كل منهم بمن يعرف من شخصيات نافذة في كل الدوائر القضائية والحزبية والحكومية وبحث بعضهم عن قريب أو صديق يعرف قريبا أو صديقا يعرف شخصية نافذة تستطيع أن تساعد أو تقول كلمة طيبة تساعد الموقوفين في محنتهم. واتضح للجميع أن لا أحد مهما كان موقعه أو سلطته أو نفوذه بقادر أن ينفعهم. فقد كانت الأوامر العليا – في الأثناء صار بن علي وزيرا أولا- واضحة فكل من يتدخل في قضايا الإسلاميين يحترق.

بالنسبة لبلال ابني وبعد أن أوكل أخي المرحوم محمود المناعي قضيته إلى صديقه المحامي نصر بن عامر اتصلت بمعارفي وكان أولهم الصديق المرحوم الطيب قاسم فأشار علي بالاتصال ببوراوي بن علي ابن عم الزين وكنت أعرفه ففاتحته في الموضوع في وفقة قصيرة في شارع الحبيب بورقيبة في سوسة وعرضت عليه القضية فكان في منتهى الصراحة وقال لي « انه لا يستطيع شيئا فعلاقته بابن عمه سيئة جدا » وقد عرفت سبب ذلك فيما بعد.

أما الشخص الثاني الذي اتصلت به فكان الأستاذ البشير خنتوش المحامي وهو صديق الدراسة وكان وقتها لمن لا يعرفه عضو الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ونائب رئيس البرلمان التونسي وقد استقبلني في بيته بمحضر زوجته ورحب بي وطمأنني بأنه سيكلم الجنرال في الموضوع – هكذا كان يسمي بن علي – فقد كانا قريبين وكثير من اجتماعات المجموعة التي هيأت للسابع من نوفمبر كانت تتم في داره.

وتحركت أطراف عائلية أخرى في اتجاهات أخرى. فقد اتصل الأستاذ نصر بن عامر محامي بلال بزميله الأستاذ عبد الرؤوف بوكر رحمه الله لا فقط بوصفه زميل ولكن بالخصوص كصهر للسيد الهادي البكوش وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك وطمأنه بأن قضية بلال ستراعى بشكل خاص وقد رتب لي موعدا مع السيد الهادي البكوش لكن تعذر علي حضوره.

وتحرك صهري المرحوم حسن موسى وهو مناضل دستوري من الرعيل الأول في اتجاه شخص لم أكن أعرفه من قبل وهو السيد كمال لطيف وهما على قرابة بالمصاهرة وطمأنه هو الآخر لعلاقته الحميمية بالسيد بن علي كما ظهر فيما بعد للجميع واتصل أخي محمود برئيس المحكمة الشيخ يوسف وكانا على علاقة قديمة وجيدة عن طريق المرحوم محمد فرحات منذ كان الأخير وكيلا عاما للجمهورية والاتصال الأخير كان ليلة إصدار الحكم.

كل هؤلاء الذين ذكرتهم ساهموا بمستويات متفاوتة في حل هذه القضية وأعتقد أن الدور الحاسم فيها كان للسيد كمال لطيف لأنه كان أقرب الناس للرئيس بن علي آنذاك.

فلهم جزيل الشكر والعرفان ورحم الله من مات منهم.

منح بورقيبة جائزة منديلا لسنة 2017:

لقد جعلتم من هذا الأمر الذي ساهم فيه معهدكم كما تقول « حدثا عظيما يشرف

تونس ». لك ذلك ولكن لا بد من ذكر دور السيد المازري الحداد في هذا الأمر.

وألفت انتباهك إلى أني أعرف هذا المعهد وقد سبق لي شخصيا أن دعيت لإحدى ندواته في السنة الماضية كما قدمت له عريضة لتمكين ابني الطاهر المناعي الذي تسلق أعلى خمس قمم في العالم ومنها جبل الأفرست ورفع عليها العلم التونسي من جائزة منديلا للرياضة التي يمنحها هذا المعهد في كل سنة.

إن معهد منديلا الذي منح الجائزة لا علاقة له بجائزة نلسن منديلا التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2015.

كما أنه لا يمت بأية صلة لدولة جنوب إفريقيا أو أية مؤسسة من مؤسساتها فهو منظمة غير حكومية تخضع للقانون الفرنسي أسسته بعض الشخصيات الإفريقية وشخص فرنسي على علاقة ببعض البلدان الأفريقية.

إن مثل هذه المنظمات الغير حكومية التي تتأسس حول اسم أحد العظماء في السياسة والفكر والثقافة والفنون وغيرها هي في غالب الأحيان كائنات شبه وهمية ووجودها افتراضي ولا تملك هاتفا أرضيا ولا مقرا رسميا ويصلها بريدها لدى شركات متخصصة في هذه الخدماتDomiciliation .

وأستغرب بصراحة أن تولوا هذا الأمر كل هذه الأهمية خاصة وأن بورقيبة قد سبق تاريخيا منديلا في مقاومة الاستعمار والكفاح الوطني ثم في بناء الدولة الوطنية والإصلاح الاجتماعي وقد ساعد منديلا في كفاحه ….فهو المعلم ومنديلا التلميذ.

وكان بإمكان معهدكم أن يؤسس لجائزة دولية تحمل اسم بورقيبة تساهم في التعريف بكفاحه وأعماله وإنجازاته ومواقفه وأفكاره سواء في مرحلة التحرير الوطني أو فيما بعد في مرحلة بناء الدولة واستكمال مقومات السيادة الوطنية والانخراط في الإصلاحات الاجتماعية العميقة والجريئة في مجتمع أدماه الجهل والتخلف والتعصب الديني.

كما كان بامكانكم تخصيص منحة أو منحتين جامعيتين في كل سنة لطلبة في الماجستيرأو الدكتورة خدمة لهذه الأغراض النبيلة ولا أحسب أنكم عديمي الأمكانيات

لقد غاب عنكم أن بورقيبة هو من الزعماء القلائل في التاريخ المعاصر الذي يعتد بمسيرة سياسية مكتملة فقد أسس لحركة تحرير وطني وقادها حتى غايتها ثم انطلق يبني الدولة ووفق في ذلك الى حد كبير.

لقد سبق للمعهد التونسي للعلاقات الدولية أن قدم مساهمته في التعريف بالفكر البورقيبي وقد بدأ ذلك بتنظيم ندوة حول « السياسة الخارجية التونسية بين الأمس واليوم » بالتعاون مع رئيس الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي السيد محمد بريك الحمروني دعا لها الأستاذ الألماني « فرنر روف » صاحب الأطروحة الحاملة لنفس العنوان وقد تم ذلك يوم الخميس 12 جويلية 2012 بنزل السرايا بالمنستير.

ثم ترجم ألأطروحة للعربية وأصدر الكتاب في سنة 2013 وتوالت الندوات حول الموضوع منذ ذلك العهد.

وختاما تقبلوا سيدي الكريم خالص التحية والأحترام

أحمد المناعي

ألوردانين في 9 أوت 2018