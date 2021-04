Une Présidence pas si « symbolique »: Kais Saïed change radicalement la donne !

· Le Temps 13/04/2021

Il y a de cela quelques semaines. Rached Ghannouchi, très contesté président de l’ARP (assemblée des représentants du peuple), a jeté aux médias de la place, aujourd’hui amnésiques pour certains, une déclaration dans laquelle il a « bien voulu » accorder au Président de la République Kais Saïed, un statut présidentiel purement protocolaire, partant d’une lecture sophiste de la Constitution de 2014, au profit d’un parlementarisme de castes et de lobbies dont le pays ne cesse de souffrir depuis bientôt une décennie de perdition programmée. Une perdition qui draine la piste aux forces qui protègent ces nouvelles forces démocratiques islamiques, aux confins des zones de tension qui marquent, sur quarante ans, la région du Moyen Orient, de l’Afghanistan au Soudan, en passant par l’Afrique du Nord. Placée dans ce contexte, cette visite que le chef de l’Etat vient d’effectuer en Egypte, est venue pour la première fois, au niveau national tunisien, annoncer la fin d’une étape et le début d’une autre. Depuis 2011 et l’ascension des Frères musulmans en Egypte, et de leurs ramifications libyenne et tunisienne à Tunis et Tripoli, la région a vécu trois années de remise des clés de la Tunisie, de la Libye et de l’Egypte aux mains d’une alliance curieuse entre la Turquie, le Qatar et, plus loin, l’administration américaine démocrate dirigée par Obama, Clinton et autres Soros, recrutant à tour de bras, milices et mercenaires, afin de mettre la région sous domination exclusivement islamiste, à des desseins et des intérêts qui réduisent les Etats de la région à de simples exécutants de volontés plus larges, relevant d’autres enjeux stratégiques mettant en scène non pas les pays de la Région, mais les forces régionales et internationales émergentes, comme la Russie, la Chine, et autre vieille Europe en mal de sursaut salvateur en Afrique, en Asie et ailleurs.Aujourd’hui, le Président de la République tunisienne, effectue une visite en Egypte, au moment où les restes des Frères musulmans s’apprêtent à reprendre le chemin de l’exil, non seulement par leur bilan largement négatif, mais par une volonté désormais clairement affirmée de par toute la région, de les mettre à l’écart, afin de favoriser une nouvelle configuration régionale qui ne s’accommode plus au mercenariat adopté en 2011 en tant que moteur du « printemps arabe ». Un gros morceau vient d’être joué par Kais Saïed, tandis que ses contradicteurs islamistes se trouvent ligotés dans une littérature régionale d’une époque bel et bien révolue.Des changements régionaux délibérément ignorés !La pierre angulaire des changements majeurs survenus dans la région restera la volteface que le Qatar vient d’amorcer avec l’Egypte et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, un retour au bercail que seuls les islamistes ne voyaient pas venir. Une situation qui a fait vite de favoriser l’ouverture de négociations en Méditerranée Orientale entre l’Egypte et la Turquie, avec des enjeux où les Qardhaoui, Ghannouchi, Sallabi et autres figures folkloriques de l’islam sunnite de la région ne font aucun poids. Sur la table des négociations, les protagonistes de tous bords ne discutent plus les questions théoriques et théologiques surannées. Ils discutent l’avenir d’une coopération économique, énergétique, environnementale et autres bagatelles sociales et sanitaires où les Frères musulmans ne pigent que dalle. Côté tunisien, la visite de Kais Saïed au Caire ne l’a pas présenté au monde comme une chef d’Etat « symbolique ». Cette activité, de par son timing et ses péripéties protocolaires et diplomatiques, a montré un Président tunisien bien dans ses bottes, reconnu au plus haut niveau régional, comme un acteur à part entière, un acteur dont la région attend des prises de positions décisives et résolues, en parfaite harmonie avec les changements qui s’opèrent loin des yeux d’une opinion publique tunisienne en proie à la désinformation, aux fake-news et autres « fuites » distillées au gré d’appareils occultes fidèles à l’action clandestine des sectes religieuses des années de la guerre froide.Une tendance d’autant plus nouvelle, que même les médias tunisiens locaux semblent ne pas saisir encore à juste titre. L’apothéose de ce retard médiatique a été atteinte dans la soirée de samedi 10 avril sur la chaine de télévision Watania1. La visite présidentielle a été vite passée en fin de journal, juste avant les nouvelles sportives. Un scandale de ratage qui, pendant la dictature aurait coûté son poste à tout le personnel responsable de la chaine. Jusqu’à la rédaction de ces quelques lignes, aucun plateau radio ou télé n’a daigné organiser de débat réel sur les changements potentiels que la visite présidentielle au Caire aurait amorcé. Par le nombre de nos diplomates et experts en la matière, disponibles pour ce genre d’opportunité, on peut penser sans risque aucun à une volonté délibérée de camoufler les réelles dimensions de cette activité présidentielle.Les médias entre retard technique et mauvaise foi !Reste que cette politique médiatique d’un autre temps, ne mènera pas à une meilleure connaissance par le public, des vrais enjeux auxquels le pays se doit de se préparer. En interne, on multiplie les nominations partisanes à l’Agence TAP, A Chem FM. On musèle les télévisions et radios nationales, en ce qui s’apparente plus à une campagne bien organisée de désinformation et de blackout, contre les travail « positif » des institutions qui montrent un tant soit peu d’émancipation à l’égard de la mainmise de l’actuelle coalition en place à l’ARP. Ce déséquilibre n’est pas pour durer. Qalb Tounes, auquel Rached Ghannouchi doit son ascension artificielle au Bardo, avec son score électoral ridicule, comparé à celui d’autres députés de l’intérieur du pays, commence à révéler des fissures qui renvoient à un Nida Tounes qui a payé de sa légitimité, le Tawafok de 2014, un choix où il n’a laissé que quelques plumes, vite ramassées par Nabil Karoui… actuellement sous les verrous.Pour le moment, ce qui se confirme de toute part à travers cette visite, est que la Tunisie et l’Egypte n’accepteront plus aucun déploiement turc, régulier ou milicien ou mercenaire, en territoire libyen. A l’est comme à l’ouest. Une option qui a déjà fait bien des dégâts chez les islamistes d’Ennahdha, de la coalition El Karama, et de certains autres résidus du 14 octobre.La région change « de mains ». Il suffit de bien le lire.

Jameleddine EL HAJJI