Le 11 avril 2012, Ahmed Ben Bella (احمد بن بلة) s’éteignait à Alger.

رحم الله الزعيم الوطني والرئيس الجزائري أحمد بن بللة

Ahmed Ben Bella est né officiellement le 25 décembre 1916 à Maghnia dans une famille marocaine originaire de la région de Marrakech. Parallèlement à ses études, il adhèra au PPA à Tlemcen et pratiqua le football ce qui le conduit à signer à l’Olympique de Marseille pour la saison 1939-1940.En 1944, Ahmed Ben Bella participa à la bataille du Monte Cassino au sein du corps expéditionnaire français en Italie puis à la libération de la France et à la campagne d’Allemagne en 1945. Militant du PPA, il devint membre de l’OS, l’organisation paramilitaire du Parti qui devait préparer le déclenchement de l’insurrection. Arrêté en mai 1950 dans le cadre du démantèlement de l’OS dont il avait pris le commandement, il fut condamné à sept ans de prison. En 1952, il s’évada de la prison de Blida en compagnie d’Ahmed Mahsas et se réfugia au Caire où se trouvaient déjà Hocine Aït Ahmed et Mohamed Khider.Avec ces deux derniers, il forma la délégation extérieure du FLN qui obtint le soutien de l’Égypte de Gamal Abdel-Nasser à la Révolution algérienne. Il fut arrêté une deuxième fois le 22 octobre 1956, en compagnie de Mohamed Boudiaf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Khider et Mostefa Lacheraf, lors du détournement de l’avion qui les transportait par l’armée française.Libéré en 1962, après six ans d’emprisonnement et de résidence surveillée en France, Ahmed Ben Bella participa au congrès de Tripoli où un différend l’opposa au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GRPA). Après des affrontements durant l’été 1962, Ahmed Ben Bella, soutenu par l’armée des frontières, prit le pouvoir en septembre de la même année dans une Algérie qui venait de se libérer de 132 ans de colonisation.Élu président de la République algérienne un an plus tard, en septembre 1963, Ahmed Ben Bella avait pour objectif de mettre en place un socialisme spécifique à la culture arabo-musulmane en organisant notamment la révolution agraire. Panarabiste et proche de Gamal Abdel-Nasser, Ahmed Ben Bella organisa une aide concrète aux révolutionnaires anticolonialistes africains et palestiniens.Il fut finalement renversé par le coup d’État de Houari Boumédiène le 19 juin 1965 à Alger, emprisonné jusqu’en juillet 1979, puis assigné à résidence jusqu’à sa libération en octobre 1980. Gracié par Chadli Bendjedid, il s’exila en Suisse à partir de l’année 1981. En exil, il créa le Mouvement pour la démocratie en Algérie (MDA).Après son retour à Alger le 27 septembre 1990, Ahmed Ben Bella se retira de la vie politique et se consacra à des dossiers internationaux tels que la Palestine, l’Irak ou la lutte des Amérindiens. Il se rapprocha des mouvements altermondialistes pour lutter contre « la mondialisation capitaliste ».Durant la décennie noire, Ahmed Ben Bella défendit l’idée d’une réconciliation nationale et d’une sortie de crise par une négociation politique. Ahmed Ben Bella reste une figure majeure du mouvement national algérien, des luttes de libération nationale anticolonialiste et du panarabisme.

Zeineb GuedionniJe l’ai croisé une fois, en Angleterre. J’étais en classe de découverte, en 4ème je crois. Il était avec deux gardes du corps bien balaises. On a fait une photo avec lui et avec mes camarades, on lui a serré la main et chacun a tracé sa route.