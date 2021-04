Espace méditerranéen : diversité et évolution, (sous la direction) de Mohamed Sassi[1], Paris-Tunis, SPM-ATHE, 2020, 315 pages

.

Depuis longtemps, l’histoire de la Méditerranée occupe une place de choix en tant que sujet d’étude dans le domaine de l’histoire. Cependant, à l’exception de quelques thèses magistrales, comme celle de Fernand Braudel, la plupart des recherches se sont concentrées sur des questions politiques, sur les relations internationales ou sur la société et la culture. Fait nouveau, le domaine d’intérêt du livre Espace méditerranéen : diversité et évolution – sous la direction du professeur Mohamed Sassi – révèle l’importance de la question économique, tant dans le passé qu’aujourd’hui. Dans cette œuvre de recherche, une nouvelle approche qui tend à introduire des études comparatives au sein de l’histoire économique est mise en exergue, de sorte que l’histoire de la construction européenne représente, pour les pays voisins et les pays européens eux-mêmes, un catalyseur pour une historiographie complètement différente de la recherche historique classique, celle axée sur les transformations profondes, telles que les a provoquées la Seconde Guerre mondiale.

Cette nouvelle approche peut être considérée comme un nouveau changement de paradigme en termes d’approches, de réflexions et de thèses, qui font de l’option économique de l’histoire une priorité absolue face à l’ensemble des transformations profondes. Dans sa brillante introduction, proposée par les professeurs Mohamed Sassi (Université de Tunis) et Dominique Barjot (Sorbonne Université), l’ouvrage suggère des questions qui sont soumises à discussion ; on y trouve la problématique de la privatisation/nationalisation et une matière historique fertile au service des pays en quête de modèles adéquats, des questions dont les expériences sont similaires, et d’autres en rapport avec la fertilisation croisée des approches américaines et européennes, à savoir la Business History d’une part et l’histoire économique générale d’autre part, qui fait partie des nouveaux débats importants que l’auteur du projet du livre se propose d’aborder dans une prochaine étape.

A travers un ensemble de textes publiés pour la première fois, l’ouvrage propose également, des problématiques qui relèvent de la lignée historique de la Tunisie dans son environnement méditerranéen, depuis la période antique (Arabia Hilali) jusqu’à la période contemporaine, autant coloniale que post- coloniale (Hafsa Saidi, Hanane Zaouali, Rang-Ri Park, Dominique Barjot, etc.), en passant par la période intermédiaire, qui reflète, dans une nouvelle lecture de Lotfi ben Miled, les étapes les plus importantes de l’infiltration économique fatimide en Afrique du Nord (Ifriqiya). L’ouvrage s’achève sur l’élaboration de nouveaux points de l’histoire de la Méditerranée avec le début de la période d’indépendance, mettant en évidence l’impact des transformations globales issues des politiques néolibérales sur les relations méditerranéennes Régine Perron (Université de Cergy-Pontoise).

Enfin, Mohamed Sassi met en évidence la difficulté de ménager une relation équilibrée entre la Tunisie et la Communauté Economique Européenne (CEE) au cours des années 1960, et en souligne les risques stratégiques qui en résulteront à moyen et à long termes.

Pour conclure, cet ouvrage propose nombre de nouvelles connaissances et d’innovations pédagogiques, et initie en Tunisie un important changement de paradigme quant à la recherche scientifique en histoire contemporaine et ce, dans un contexte régional et mondial hautement compétitif.

Mohamed Sassi

(IPELSHT/Université Tunis 1)

[1] Mohamed SASSI : Enseignant-chercheur en histoire économique contemporaine à l’Université de Tunis et directeur du Département des Sciences humaines et l’Institut Préparatoire aux Études Littéraire et des Sciences Humaines de Tunis (IPELSHT). Fondateur et président de l’Association Tunisienne d’Histoire Economique (ATHE). Il est l’auteur d’une thèse de doctorat en Histoire économique à Paris-Sorbonne sur l’histoire pétrolière française et d’un post-doctorat à Paris IV en collaboration avec l’université de Genève. Auteur de l’ouvrage : La politique pétrolière de la France de 1861 à 1974, Paris, Editions SPM, 2018, 641 p.

Il a publié plusieurs articles liés à l’histoire des relations économiques en Méditerranée, l’histoire bancaire en Tunisie (Histoire de la banque publique, la STB) et l’histoire énergétique et pétrolière en France et en Tunisie. Il mène actuellement des recherches sur l’Histoire des relations économiques et diplomatiques entre le Maghreb et l’Union européenne. Email : msassi@live.com