الفريق أول يوسف بركات

القائد الانساني، المثقف، والمجدد في مناهج التعليم العسكري العالي وفي أسلوب القيادة…

« Old soldiers never die, They simply fade away. »

بعد رحيل الفريق أول يوسف بركات عادت بي الذاكرة إلى تلك الفترة الذهبية (أواسط السبعينات) التي عرفتها الأكاديمية العسكرية تحت قيادته النيرة. وهي فترة التحولات العصرية بامتياز:





1. تطوير مناهج التعليم العسكري العالي

-اربعة سنوات تعليم جامعي و تعليم عسكري،

– إدراج تربص الكمندوس بمون لويس بفرنسا،

– ادراج تربص المظليين…الخ

2. تغيير أسلوب القيادة: تشريك الضباط في اتخاذ القرار، فسح المجال للمبادرة وسهولة الاتصال المباشر بالآمر، الدفاع عن المرؤوسين…، وهو لعمري أسلوب حديث لا يعتمد على القهر والتسلط وانما على الثقة والاقناع. ويمكن تلخيص هذا الأسلوب بالجملة التالية:

L’exercice de l’Autorité chez le Général Youssef Baraket, c’est de faire naitre l’obéissance active chez le subordonné, là où l’adhésion l’emporte sur la contrainte….





3. انجاز بنية تحتية عصرية: مباني جديدة غرف لأربعة طلبة وقاعات دروس عصرية، ومدارج ومخابر عملية

4. احداث دورات ضباط الاحتياط من بين خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وخريجي الكليات

5. تنظيم دورات تأهيل ضباط الصف السامين من مختلف الجيوش ومن سلك الحرس الوطني لرتبة ملازم

6.حث الضباط المدرسين وتشجيعهم على تجميع دروس المواد العسكرية في شكل كتيبات ( طبوغرافيا- هندسة – أسلحة-…الخ)

وقد كانت المراجع قليلة والتدريس يتم باللغة الفرنسية

وفي هذا المجال أنجزت كتيبا في اختصاص المفرقعات تم طبعه بالمطبعة العسكرية بمنوبة سنة 1975

تطوير التقاليد: تمكين الطلبة من حرية اختيار و تصميم شعار الدورة وإنجازه بتونس أو بالخارج في حين أن الدورات السابقة كانت تكتفي برسم اسمها على شعار الاكاديمية.

قضيت سنتين (75 -73) تحت قيادة العقيد يوسف بركات مكنتني من تجربة إنسانية ومهنية ثرية، حيث توليت خطة مدرس لمادة الهندسة العسكرية وخطة آمر فصيل وخطة ضابط تقاليد. وقد جمعتني تلك التجربة بثلة من الضباط أذكر منهم :

مدير التدريب : الرائد عزمي محجوب وخلفه الرائد محمد الحبيب العياشي

– مدير الشؤون الإدارية والمالية الرائد رمضان التركي

– آمري الدورات والوحدات : النقيب سكيك – النقيب محمد ملاك – النقيب عبد الستار بن عياد

– النقيب عبد الفتاح القلال- النقيب لخوة – النقيب منصر- النقيب بن سعد – النقيب الكرماني…

الضباط المدرسون والمؤطرون للطلبة : احمد غيلوفي- رفيق الشابي – صلاح الدين بزراتي- بدر الدين مسطوري (عوني)- مختارالحشايشي- عبد العزيز السالمي – عبد الرزاق النابلي – عبد الرحمان الدخيلي- المشري- بن فاطمة…

واعتذر لمن لم استحضر أسمائهم…

ومن بين التقاليد الحميدة التي ارساها العقيد يوسف بركات نجد إقامة حفل على شرف الضباط الذين انهوا الحاقهم بالأكاديمية حيث يتولى خلاله آمر الأكاديمية التنويه بخدمات المعني بالأمر ومنحه هدية رمزية.

وفي صيف 1975 قررت القيادة نقلي إلى فوج الهندسة بوادي الليل. وفي حفل التوديع سلمني العقيد بركات لوحة تحمل شعار الأكاديمية واهداني كتابا يحمل عنوان » حرب الساعات الستة » خط فيه كلمة شكر وتشجيع لا ازال احتفظ بها إلى اليوم.

وشاءت الصدف أن أكون في رحلة الى الولايات المتحدة سنة 2007 وقد صدر كتاب الجنرال كولن بأول عنوانه: « الجندي ». وقد تخرج كولن باول من كلية القيادة والأركان الامريكية بفورت لفن ورث بالكنساس، وهي التي تخرج منها الجنرال بركات نفسه.

وكما تولى الجنرال كولن باول Colin Powelخطة رئيس هيئة رؤساء أركان الجيوش الأمريكية، تولى الجنرال بركات خطة رئيس أركان الجيوش التونسية. ولما رأيت التشابه القريب بين القائدين، أهديته الكتاب في نسخته الاصلية باللغة الانجليزية. وقد ثمن الهدية لرمزيتها، بعد ان مضى على هديته 32 سنة.

سيبقى الجنرال يوسف بركات في الذاكرة وسيبقى رمزا من رموز الإصلاح والتجديد بالجيش التونسي. كما سيظل صاحب الاسلوب القيادي العصري المتوازن بين المهنية والانسانية.

وإذ نأسف لتجاهل الإعلام لرحيله وعدم اكتراث الطبقة السياسية الحاكمة لمغادرة علم من أعلام الجيش التونسي، فلا يسعنا الا أن نذكر بمآثره واعماله لتبقى ذكراه حية بيننا.