الفضاء المتوسطي: تنوّع وتطوّر، الجمعية التونسية للتاريخ الاقتصادي، باريس، 2020، 315 صفحة، جمع وتنسيق الأستاذ محمّد ساسي (المدرسة التحضيريّة للدراسات الأدبيّة والعلوم الإنسانيّة لدار المعلمين بتونس/جامعة تونس 1).

Espace méditerranéen : diversité et évolution, (sous la direction) de Mohamed Sassi, Paris-Tunis, SPM-ATHE, 2020, 641 pages.

عن الجمعيّة التونسيّة للتاريخ الاقتصادي و في طبعة، أنيقة صدر بكل من باريس وتونس صدر سنة 2020 كتاب جماعي بعنوان: الفضاء المتوسطي: تنوّع وتطوّر، في 641 صفحة من الحجم المتوسط (باللغة الفرنسية).

وللتذكير، منذ زمن بعيد شغل تاريخ البحر الأبيض المتوسط مكانة مرموقة كمادة درس في اختصاص التاريخ. لكن باستثناء بعض الأطروحات المتميزة على غرار الأطروحة المرجع للأستاذ « فرناند بروديل « Frnand Braudel »، فإنّ جل البحوث والدراسات قد ركزت على المسائل السياسية وعلى العلاقات الدولية أو على المجتمع والثقافة… لذا جاء كتاب المتوسط: تنوّع وتطوّر Espace méditerranéen : diversité et évolution ، تحت إشراف الأستاذ محمد ساسي ليكشف عن أهمية المسألة الاقتصادية في الفضاء المتوسطي، ماضيا وحاضرا .

وتكمن قيمة هذا الإصدار في مقاربته الجديدة التي اتخذت منحى دراسات التاريخ الاقتصادي المقارن. من ذلك أنّ تاريخ البناء الأوروبي يمثل، بالنسبة لدول الجوار والدول الأوروبية ذاتها، حافزا مغاير تماما للهستوغرافيا(L’historiographie) كما دأبت عليه تقاليد البحث قبل تحولات الحرب العالمية الثانية.

ويمكن اعتبار ذلك نقلة نوعية جديدة فيما يخصّ المناهج والأطروحات والمقاربات التي تجعل من الطرح الاقتصادي في معالجة مجموعة التحولات العميقة أمرا ذو أولوية قصوى.

تطرّق الكتاب في مقدمته الجذابة بقلم الأستاذين محمد ساسي (أستاذ باحث ومدير قسم التاريخ المدرسة بالتحضيريّة للدراسات الأدبيّة والعلوم الإنسانيّة لدار المعلمين بتونس/جامعة تونس 1) و « دومينك بارجو « Dominique Barjot » (من جامعة السربون) إلى عديد المسائل قيد اللنقاش اليوم، من ذلك ما يخصّ موضوع الخَصْخَصَة والتأميم وما يقدمه من مادة تاريخية خصبة، تهمّ دولا عاشت أو تعيش تجارب مماثلة. أو ما يخصّ تلاقح المقاربة الأمريكية مع نظيرتها الأوروبية في علاقة بتاريخ المؤسّسات من ناحية وتاريخ الإقتصاد عموما من ناحية ثانية، أي علاقة الجزء الفاعل اقتصاديا بالمنظومة ككل، وهو مبحث من المباحث الجديدة الهامة التي يعتزم صاحب مشروع الكتاب التطرق لها في عمل أكاديمي قادم.

و من خلال مجموعة من النصوص تُنشر لأول مرة، يطرح الكتاب مسائل تكشف عن التجذّر التاريخي للبلاد التونسية في محيطها المتوسطي منذ الفترة القديمة (عربية الهلالي من جامعة صفاقس) إلى الفترة المعاصرة بشقيها الاستعماري والتحرّري بالمعنى السياسي للكلمة (نصوص حفصة السعيدي و حنان الزوالي و دومنيك بارجو، الخ)، مروراً بالفترة الوسيطة التي تعكس، في قراءة جديدة للطفي بن ميلاد، أهم مراحل التغلغل الإقتصادي الفاطمي في إفريقية .

و من خلال التطرّق لتأثير التحولات العالمية الناتجة عن السياسات النيوليبرالية، ينتهي الكتاب بالوقوف مطولا على مباحث جديدة في تاريخ المتوسط مع بداية فترة الاستقلال، وتحديدا على العلاقات المتوسطية « ريجين بيرون « Régine Perron« (من جامعة سرجي بنتواز الفرنسية » Université Cergy–Pontoise« ). ليتطرّق في حاتمته لصعوبة إرساء علاقات اقصادية متكافئة بين تونس و المجموعة الأوروبية خلال ستينات القرن العشرين (محمد ساسي)، وما يحمله في طياته من مخاطر إستراتيجية ستنعكس سلبا على المدى المتوسط والبعيد.

وعموما يعدّ الكتاب تجديدا على المستَوَيَيْنِ المعرفيّ و البيداغوجيّ و يبشّر بانتقال نوعيّ هامّ في التاريخ الاقتصادي لتونس خلال الفترة المعاصرة وخاصة الراهنة في إطار إقليميّ وعالمي تميّز ولا يزال باشتداد المنافسة الاقتصادية.

د. محمّد ساسي

(المدرسة التحضيريّة للدراسات الأدبيّة والعلوم الإنسانيّة لدار المعلمين بتونس/جامعة تونس 1).