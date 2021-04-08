الإخوان والمظلومية

زينب التوجاني

منذ مقتل سيد قطب استطاع الإخوان تكوين جدار نفسي عازل ضد الهزيمة النفسية فبقوا بذلك جماعة قوية متآزرة ويمكن أن نلاحظ قوتهم النفسية في المصائب التي تحل بهم قبل الانتصارات التي يحرزونها، فهم مهما بلغت درجة التحدي المفروض عليهم بإمكانهم تجاوزه بفضل هذه البنية النفسية الداعمة القوية المبنية على الصبر عند الشدائد والامل الواثق في انبلاج الغمة وكل ذلك مصدره معتقد أساسي يستمدون منه كل قوتهم: الله إلى جانبهم في السراء والضراء.

يتميز الفكر الإخواني بخاصية مغلقة تجد لكل ظرف يمرون به مبررا غيبيا، فإذا كانت الجماعة تمرّ بوضع استقرار فإنهم يعتبرون ذلك تمكينا ربانيا ونعمة تستوجب المزيد من الطاعات، وإذا كان الإخوان يمرون بوضع متأزم فإنه ابتلاء يستوجب الصبر على المحنة والإخلاص في الطاعات والعبودية للرب الواحد الحاكم، وإذا مرّ الإخوان بصراع على السلطة وانتصروا فيه فإن ذلك نصر من الله وإذا مروا بذلك الصراع على السلطة فانهزموا فإنه ابتلاء وإنهم حينئذ يرفعون أيديهم إلى السماء متضرعين باكين مؤكدين أنهم ظلموا لأنهم قوم مسلمون وأن الذين ظلموهم هم القوم الطاغون وأنهم يبتهلون إلى الله لينصرهم ويكيد بمن ظلمهم وهزمهم فالله جبار منتقم لكل مظلوم يستجيب لدعوة الداعي إذا دعاه لنصرته وإذا أخلص له ووثق به وبعدالته وقدرته على محق الطاغوت. وهكذا فإنهم في كل الحالات بالنسبة إليهم هم منتصرون سواء تمكنوا من السلطة أو استبعدوا منها وسواء أنجحوا في الوصول إليها أو زج بهم في غياهب السجون وعلقوا على المشانق.

هذه البنية الدغمائية المغلقة هي البنية الإخوانية بامتياز، وهي التي يربون عليها قواعدهم لضمان الولاء والنصرة في السراء والضراء، وإن القواعد التي تتدرب على نصرة قادتها في وقت الهزيمة أيضا، هي تلك القواعد التي تستبطن حاكمية الله ولا تميز بين القائد الذي يسعى للاستيلاء على السلطة والرب الذي خلق الكون والبشر والحياة والموت. ولذلك لم يتفرق الإخوان بعد إعدام السيد قطب، ولم يتفرقوا قبل الثورات بعد تنكيل الأنظمة العربية بهم في تونس أو مصر مثلا، ولم يتفرقوا بعد هزيمتهم في عشرية الجزائر ولم يتفرقوا بعد هزيمتهم في مصر واستيلاء السيسي على الحكم وامست ذكرى رابعة فرصة للاحتفال بطقس المظلومية المقدس، ولن يتفرق الإخوان بعد موت مرسي لأنهم يعتقدون أنهم مظلومون وأن الله ناصر قومه المظلومين. ولأنهم سرعان ما استدعوا بكائياتهم من السيد قطب إلى المشنوقين الذين أعدمهم النظام إلى موت مرسي.

إن الأنظمة المستبدة التي تصارعت معهم على السلطة استخدمت شرعية القوة ولكنها لم تدعي الالوهية، ولأنها لم تحترم حقوق الإنسان في صراعها لذلك يمكن إدانتها وتوجيه اللوم لها للوسائل التي استخدمتها في الصراع، كأن تلفق لهم التهم وأن تزج بهم في السجون وأن تعذبهم لافتكاك الاعتراف، أو أن تعدمهم فرديا وجماعيا وكل ذلك يدينه كل إنسان حرّ وأنا ادينه ولكن هذه الأنظمة عارية العورة لانها بلا غطاء شرعي سوى شرعية القوة وقد سقطت تلك الشرعية مع الثورات وصار بإمكاننا اليوم أن نطالبها باحترام حقوق الإنسان بلا خوف. فهذه الأنظمة مهما استبدت يمكن نقدها وإصلاحها والثورة عليها لانها لم تخف بشريتها.

ولكن الإخوان ببكائياتهم وسردياتهم الخادعة يطمسون معالم جرائمهم، ويطمسون التهديدات التي يمثلها فكرهم على التمدن والتعايش، ويطمسون حقوق الإنسان التي يتعدون عليها بكل مناسبة ابتداء بأهاليهم الذين في أحسن الحالات يُضربون للصلاة أبناء عشر ويُجبرون على ارتداء الحجاب عند البلوغ. وهل بإمكان أبنائهم وإخوانهم وزوجاتهم أن يختاروا طريقا آخر ويكونوا آمنين؟ وهل بإمكان المجتمع لو تمكن منه الفكر الإخواني أن يختار بين الحجاب وبين اللباس العادي؟ وبين العبادات وتركها؟ وبين الايمان والالحاد؟ وبين الحياة الدينية والحياة المنعتقة من شروط التدين؟ إن المجتمع الذي يتعاطف مع بكائيات المنقبات اليوم بعد صدور قرار منعه وبكائيات الإخوان عموما هو الذي كان بإمكانه أن يدفع ثمنا باهضا كذلك الثمن الذي دفعته الايرانيات بإجبارهن عن التخلي عن حرياتهن، أو السودانيين الذين طبقت فيهم الشريعة بلا رحمة على المستضعفين فيهم، إن المجتمع الذي لا يعي مخاطر الفكر الإخواني يدفع من دون أن يشعر إلى الحكم الديني أو الاستبداد للان جماعات الإسلام السياسي بنيتها من حديد: إذا تمكنت تؤسلم الدولة على مهل أو دفعة واحدة وإذا انهزمت تشرع بالبكاء واستجلاب الشفقة واستجلاب تعاطف المجتمع المدني العالمي والمحلي.

فهي كما يقول المثل التونسي البليغ: »كيف قطوس سيدي موسى إذا مسيتو استاذيت وإذا خليتوا هربلك بعشاك ».

إن الإخوان لا يستطيعون تحليل الصراع على السلطة كما هو على أرض الواقع بوصفه صراع مصالح سياسية ومواقع ونفوذ، فهم يقحمون دائما عاملا فوق بشري يتعلق بتدخل الله في التاريخ، والله بالنسبة إليهم لا يكتفي بأن يكون خالقا وقابضا للأرواح وملكا في الآخرة وإنما هو أيضا مقاتل في الدنيا يتدخل في صراعات البشر التي يحركها النفط هنا والمال هناك والسلاح والنفوذ والشهوة والقوة والعظمة، إن الله في تصور الإخوان يسعى لأجل أن يكون تاريخ البشر على مقاس الوهيته ولو كان هذا التاريخ تحركه الأحقاد والآلام والعاهات البشرية، ولو كان هذا التاريخ قد كتب بالدم والأنين والغدر والرذيلة. فالله عند الإخوان في خدمة حركتهم: إذا تمكنوا من السلطة كبروا الله أكبر. وإذا انهزموا في حلبتها كبروا الله أكبر، وإذا لبسوا النقاب وأخفوا داخله الأسلحة والمتفجرات وتحركوا بعيدا عن عيون الأمن ونجوا بفعلتهم كبروا الله أكبر. وإذا منع عنهم في دولة ما كتونس النقاب وقطعت الطريق أمام أن يستخدموه للهروب والاختباء من العدالة كبروا اللهم لقد ظلمنا أعنا على القوم الظالمين.

إنّ المظلومية عند الإخوان سبيل للخلاص عند الهزائم التي يقعون فيها، فلا يحاسبون أنفسهم لم سجنا ولم قمعنا ولم تعذبنا ولم عذبنا بسبب انتمائنا لهذه الحركة المصارعة على السلطة أبناءنا ونساءنا وذوينا ولا يحاسبون أنفسهم لم نزعت ملابسنا التي نريد أن نلبسها ولم نمنع من ممارسة طقوسنا ولم نمنع من نشر أفكارنا ولم نمنع من النشاط في الفضاءات كما نشاء؟ لا يتساءلون عن مسؤوليتهم فيما يقع لهم من خير ولا شرّ… فالأنظمة دائما هي الظالمة والإخوان هم المظلومون.

لا يحاسب نساؤهم أنفسهن ولا رجالهم أنفسهم لأنهم يملكون لكل أزمة حلا: إنهم على حق والمجتمع على ظلالة وإنهم على صواب والعالم على خطأ وإنهم في طريق الجنة والباقي إلى الجحيم وإنهم إذا وقعوا في شر أفعالهم مظلومون والمنتصرون هم الظالمون.

يا إخوتي ويا أخواتي في الإنسانية، يا أبناء أمي على حد قول شاعرنا، متى تحاسبون أنفسكم عما اقترفت أياديكم في حق الفكر والوجدان والوطن؟ متى تحملون أنفسكم مسؤوليتها أمام ضمائركم لتنتبهوا إلى الوقت الذي بددتموه على أنفسكم وعلينا ونحن نحارب شبح فكرة الخلافة التي لن تتحقق أبدا لان عجلة التاريخ تدور ولا تقف، متى تراجعون أنفسكم وتتحملوا مسؤولياتكم لأجل أن نشرع في حروب أخرى تأجلت هي حروب التنمية والقدرة على الاكتفاء الذاتي وتطوير القدرات وبناء الأوطان القوية؟

كلما وقعتم في شراك الهزائم المدمرة وقفتم ثانية بعد فترة من البكاء والشكوى والمظلومية. وكلما أملنا أن التجارب تعلمكم وتحثكم على مراجعة مسلماتكم وجدناكم تبكون وتشكون وترفعون أياديكم بالدعاء على أبناء وطنكم وتبتهلون إلى القوى الغيبية لتوقع بنا الويل والعقاب الجماعي. وهو الامر الذي لم يفعله النبي الكريم نفسه إذ لم يدع على أهله بالويل والثبور ولا ادعى مظلومية وسامح وصفح ودخل مكة فلم يقتل ولم يعاقب ولم ينتقم. ولكنكم كفرتم مجتمعاتكم وطفقتم تبكون كلما خسرتم جولة من جولات الصراع على السلطة وتدعون أنّكم الفئة النّاجية وان الله ناصركم على قوم ظالمين.

فكيف بهذه البنية الدغمائية يمكن أن نعيش معا؟ وكيف يمكن أن تكونوا ديمقراطيين وأنتم لا تنتمون إلى فضاء المدينة بل إلى فضاء متخيّل مفتوح فيه غيب تستدعونه كلّما تعلّق الامر بقواعد اللعبة السياسية؟ كيف يمكن أن نأمن لكم وأنتم لا تقفون معنا صفا واحدا ضد ما يهدّد أمننا المشترك ولا تنشرون في أتباعكم ثقافة الإنسان والعقل والتّعاقد البشري، بل لا يزال بينكم من يحكّم الله بيننا في سباق الانتخابات كأن الله العظيم الجليل حكم في مقابلة لكرة القدم تسوّونه بالبشر لتحققوا مصالحكم السياسية. متى تتركون الفضاء السياسي خاليا من توظيفكم الانتهازي للمشاعر الدينية العفوية.

متى تفهمون أن الله تعالى جل وعلا عن حماقاتنا البشرية وصراعتنا حول السلطة والنفوذ لا خادما عندكم لإنجاح حملتكم الانتخابية؟

لنجاح الديمقراطية مع الإخوان يتطلب الأمر منهم تحمل مسؤوليتهم في تاريخ علاقتهم بالدولة الوطنية، ولتنجح الديمقراطية على الإخوان أن يفهموا أنهم لم يكونوا ضحايا النظام ولا كانوا ضحايا التغريب ولا كانوا ضحايا تجفيف المنابع، إنهم ضحايا أوهام الخلافة المزعومة وحان وقت المحاسبة وتحمل المسؤولية والخروج من التظلم والبكاء.