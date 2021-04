Le Temps 07/04/2021

Un violent réquisitoire à Monastir

Kais Saïed ne reconnait plus l’ARP !Il aura tout balancé à l’occasion de la commémoration, à Monastir, du 21ème anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba. Le Président de la République a levé un coin de voile sur les réels enjeux qui l’opposent à l’alliance née depuis 2012 entre le parti islamiste Ennahdha et les milieux des affaires embourbés dans des dossiers allant de la corruption, aux fraudes et fuites fiscales, dans un mode de gestion politique qui repose sur la main mise d’une minorité de lobbies sur les potentialités du pays.Il a été explicite d’abord sur les raisons ayant motivé son refus des manœuvres de l’Assemblée des représentants du peuple ARP concernant l’instauration de la Cour Constitutionnelle, devant couronner six ans d’atermoiements et de prévarication indignes des forces coloniales passées par le pays. L’histoire est là, pour lui donner raison.En 2011 ; les islamistes ont débarqué en Tunisie afin d’en islamiser le régime politique, un agenda qu’ils ont suivi à la lettre, forts en cela des consignes qui leurs parvenaient de leurs baillons de fonds étrangers. Selon les calculs de la confrérie, riches de l’exemple soudanais de la fin des années 1980, l’islamisation de la Tunisie ne demandait pas plus qu’un tour d’élection abondamment arrosé de fonds multiples, pour s’installer « définitivement » dans la Tunisie ainsi devenue un pays vassal de forces qui passent leur temps à financer une guerre multiforme contre l’entrée de la démocratie et de l’égalité des chances dans le pays de la région. Normalement, en l’espace d’une dizaine d’années, soit à l’horizon 2021, les islamiste feraient la pluie et le beau temps en Tunisie, avec une mainmise systématique sur tous les secteurs névralgiques de la production, en plus des secteurs rentiers, comme l’importation et autres franchises, bref, une force islamiste régionale dont le rôle sera le suppléant à la Libye pétrolière, un agent de sécurité et de défense au service des nouveaux cartels qui s’apprêtaient à mettre la main dur la Libye. La souveraineté nationale, grand absent !Une erreur d’’appréciation du temps, fatale à tous égards. Bien des eaux ont coulé sous les ponts de cette fausse démocratie dont les islamistes étaient les chantres durant au moins la décennie passée, mais sans trop y croire. Le dévissage en 2013 des Frères musulmans égyptiens a été le premier coup de massue apporté à ce projet inouï. Un peu plus tard, c’est le régime islamiste du Soudan qui rend l’âme, avec son président El Béchir, qui risque toujours de comparaitre devant la Cour de Pénale Internationale. Du côté de la Syrie, le plan a capoté, son bilan est plutôt accablant pour les Frères musulmans et leurs bailleurs de fonds.C’est en travaillant en coordination directe avec des milieux étrangers, que le parti islamiste Ennahdha a étalé son programme de mainmise, en faisant fi des contraintes locales, dont la plupart étaient d’ordre idéologique et culturel. Résultat : Pendant les élections de 2012, le parti islamiste Ennahdha a été représenté au sein de l’Assemblée Constitutive par 80 députés, soit le plus grand score que les islamistes ont eu en Tunisie depuis la fondation de l’Etat indépendant. Lors des Législatives de 2014, et moyennant plusieurs acrobaties extrapolitiques, comme le Tawafok avec Béji Caïd Essebsi, Ennahdha a vu son score dégringoler spectaculairement, sous les coups d’un Nida Tounes monté de toutes pièces. Pour finir à l’issue des législatives de 2019, avec 55 députés, soit une « non majorité » que les islamistes refusent toujours de reconnaitre en tant que telle.Le PDL, pour ne rien arranger !Entretemps, une nouvelle formation politique bien organisée a vu le jour, le Parti destourien libre PDL, avec un mot d’ordre seul et unique : Eradiquer les Frères musulmans des rouages de l’Etat tunisien. Autant de signes d’essoufflement qui ne présagent rien de réconfortant pour un parti dont la hiérarchie et faite selon un chef unique et des sujets le soutenant sans la moindre critique. Cette dimension sacrée de Rached Ghannouchi a été, au cours de l’année écoulée, quotidiennement malmenée par le parti d’Abir Moussi et consorts.Actuellement à l’ARP, le « cabinet » de Ghannouchi semble s’être installé en donneur d’ordres à des députés élus, dont le score de certains dépasse de plusieurs longueurs celui de Rached Ghannouchi lui-même. Devant ce vide moral inqualifiable, le Morchid n’a pas vu de gêne à s’allier aux mêmes lobbies et milieux d’affaires mis en cause, sans arrêt, par les différents rapports des institutions de régulation comme l’INLUCC, la Cour des Comptes et autres tribunaux de la place. Justement, le processus législatif semble avoir tourné, du moins jusqu’à maintenant sur les intérêts de ce bloc de 55 députés, au moment où le reste de l’Assemblée se trouve perdu dans des discussions et diatribes qui ne peuvent servir aucun besoin stratégique immédiat.Dans ce contexte, le Président de la République vient de lâcher le terme dont il convient de qualifier ses dernières prises de position. Le chef de l’Etat, avec sa manière épistolaire de communiquer avec l’ARP, parle désormais non pas de refus, mais de Véto. A l’entendre parler au chevet de Bourguiba à Monastir, l’on est saisi par le sentiment de l’imminence d’une décision présidentielle, à la Bourguiba (1970), portant dissolution de l’ARP, afin de passer à autre chose. Si le discours de mardi est bien lu et assimilé par les différents protagonistes en présence à l’ARP, la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi, comme mesure préliminaire, risque d’être déterrée, sérieusement cette fois, dans les jours ou les semaines à venir.Le Président de la République ne reconnait plus l’ARP comme une institution rompue exclusivement à la législation. En se posant publiquement des questions sur son maigre bilan en matière de législation, Kais Saïed aura dit, bien qu’en termes encore voilés, qu’il entend continuer par ordonnance ou décret pendant les mois à venir, puisque l’ARP se refuse à toute réforme, lui préférant le partage systématique du pouvoir entre des alliances qui se font et se défont au gré des intérêts sans cesse changeant… à faire perdre le latin au plus avisé des experts.La fin d’une époque ? Et d’une supercherie qui a fait long feu.