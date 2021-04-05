· مذكّرات عبد الحميد الجلاصي بقلم سامي بن عبدالله .

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Sami Ben Abdallah a actualisé son statut.

لا إلاه إلّا الله !نشر عبد الحميد الجلاصي ، قيادي نهضاوي ، أمضى 16 سنة سجن (من 91 إلى 2007) جزء 1 من مذكّراته بعنوان حصاد الغياب ( الطّبعة الأولى 2016- تعليق 1 و 2).

عندما يقرأ إنسان عقلاني الجزء 1 لا يمكنه إلّا أن يقول » أهذه مذكّرات وشهادة تاريخية ؟ لا إلاه إلّا الله ! » هل عبد الحميد الجلاصي وهو يكتب ، يأخذ حشيش أو يتناول حبوب هلوسة في نفس الوقت ! إنّه يستشهد بفيكتور هيقو ( آش مجيّبك ليه ! ) وبمحاكم التفتيش (وهل تمّ قمع النهضة قبل 2011 فقط من أجل آرائهم ؟ وكانوا دعاة حبّ و سلام ؟ ) لا إلاه إلّا الله !هذه مشكلة في كلّ الشهادات التي يكتبها عرب مسلمون ، فهناك مبالغات وأكاذيب كثيرة .

في بداية التسعينات كان هناك » سياق سياسي » (صعود الفيس – الخوانجيّة – في الجزائر ). كان هناك خطّة واضحة من النهضة لإفتكاك الحكم وإستغلال المظاهرات الشعبيّة في تونس بسبب حرب الخليج الثانية (في أوت 1990 إجتاحت القوّات العراقيّة الكويت وأخذ نظام بن علي موقفا شجاعا وقتها حيث رفض المشاركة في القمّة العربيّة بالقاهرة التي أعطت لأمريكا وبقية دول العالم غطاء عربيا لمهاجمة العراق )

ومن فصول الخطّة التي وضعتها النهضة للإنقلاب على نظام بن علي ، الإستعصاء ، تثوير المدن …إلخ وكان هناك تفكير في إسقاط طائرة بن علي بصاروخ ستينغر . كانت أمريكا زوّدت المقاتلين الأفغان في نهاية الثمانينات في حربهم ضدّ الإتّحاد السوفياتي بصواريخ ستينغر ثمّ ندمت على ذلك لأنّ لهذه الصواريخ تكنولوجيا متطوّرة فهي سهلة الإستعمال ويمكن إسقاط طائرات بها . وفي 1990 ، كان هناك حديث رائج في أوساط النهضة ، أنّه سيتمّ جلب صاروخ ستينغر من أفغانستان لتونس وسيتمّ إسقاط طائرة بن علي بواسطته . وهو ما إعترف به عبد الفتّاح مورو ثمّ خاف من قياديّي النهضة فتراجع بعد ذلك في تصريحاته . (إقرأ تصريح مورو في تعليق رقم 3)وعبد الحميد الجلاصي كان حاضرا في الإجتماع الذي إتّخذ أثنائه قياديّو النهضة قرارا « بتحرير المبادرة » وترجمته » الدّخول في مواجهة شاملة مع نظام بن علي بإستعمال كلّ الوسائل الممكنة » ( حتّى العنف ) وإستغلال المظاهرات في تونس تضامنا مع العراق وصعود الفيس – الخوانجيّة – في الجزائر ، وأدّى قرار تحرير المبادرة إلى عمليّة باب سويقة في فيفري 1991 وأحداث عنف أخرى كثيرة . وفشلت النهضة في رهانها على إسقاط نظام بن علي » بتثوير المدن » (مظاهرات شعبيّة كان من المفروض أن تدفع بن علي لإعلان حالة طوارئ وإستدعاء الجيش ، ووقتها يتحرّك عسكريّون محسوبون على النهضة ويقومون بإنقلاب عسكري ) و كان ردّ فعل بن علي عنيفا . كان إذا صراعا على السّلطة بين حزب معارض (النهضة ) ورئيس مُنتخب (بن علي ) . ففي الإنتخابات الرّئاسية لأفريل 1989 ، كان بن علي مرشّح التجمّع ولكنّ مرشّح المعارضات أيضا – النهضة ناشدت وساندت ترشّح بن علي للإنتخابات الرّئاسيّة في أفريل 1989 – ولم تشكّك هذه المعارضات في نتيجة الإنتخابات الرّئاسيّة في أفريل 1989 ، إنّما حصل تشكيك في نتائج الإنتخابات التشريعيّة (التي فاز بها التجمّع ) . إذا من 1989 إلى 1994 ، كان بن علي رئيسا « مُنتخبا » . هذا هو جزء من السياق التّاريخي الذي حصلت فيه المواجهة بين نظام بن علي والنهضة في بداية التسعينات .

أمّا عندما يقرأ إنسان عقلاني الجزء 1 من مذكّرات عبد الحميد الجلاصي (ومذكّرات نهضويّين آخرين ) فلا يجد التّذكير بالسياق التّاريخي ولا يجد الحقيقة ولا حتّى جزء منها ! يجد خطبا من عبد الحميد الجلاصي الذي يوهم القارئ ( وربّما نفسه أيضا ) أنّ النهضويّين كانوا أحفاد فولتير وأنّهم كانوا غاندي أو مانديلا ! ويخطب عبد الحميد الجلاصي في مذكّراته عن » الحرّيات » وعن » شروط المحاكمات العادلة » …إلخ ما هذا ؟

أين هي شروط المحاكمات العادلة في كلّ المحاكمات التي حصلت بعد 2011 ؟ أين هي هذه الشروط يا عبد الحميد الجلاصي في المحاكمات التي حصلت بعد 2011 عندما كنت وجماعتك في الحكم ؟ هل تكتب عن السّويد أو عن الواقع في تونس ؟ إنّ كلّ المحاكات التي حصلت قبل 2011 وبعد 2011 هي محاكمات » سياسيّة » ظالمة ولا نجد فيها » شروط المحاكمات العادلة « و بعد 2011 ، عندما حكمتم يا عبد الحميد الجلاصي ، نكّلتم بآلاف من التّونسيّين وإستسهلتم الظلم ( لأنّكم لا تعرفون العدل ) ولليوم أفريل 2017 ، هناك تونسيون ممنوعون من أبسط الحقوق منذ 2011 مثل جواز سفر ؛ وأنت – وغيرك من قياديّي النهضة – تخطب عن نضالك ونضال جماعتك المزعوم من أجل الحرّيات وشروط المحاكمات العادلة ! ما هذا يا عبد الحميد الجلاصي ؟إنّ نظام بن علي كان نظاما مستبدّا ، ظالما وفاسدا ، وإنّ أغلب معارضيه – بمن فيهم الخوانجية -بنفس ظلمه وإستبداده وفساده . وها إنّ الفترة من 2011 إلى 2017 عرّت الجميع . لذلك ، يا عبد الحميد الجلاصي ، زايد الخطب والعكاظيّات حول نضالكم المزعوم من أجل الحرّيات وشروط المحاكمات العادلة . هذه كلام لا يصدّقه إلّا السذّج أو الذين يضربون لكم البندير . يا عبد الحميد الجلاصي ، إنّ النّاس لم تكرهكم بعد 2011 بسبب تديّنكم الذي تدّعونه أو لدفاعكم المزعوم عن الإسلام ، هذا على فرض أنّ جماعتك يفهمون حقّا الإسلام ولا يرون فيه بقرة حلوب يحلبونها فتدرّ عليهم سيّارات مرسيدس ومناصب وزاريّة وأموالا طائلة ، الله أعلم بمصدرها ، حلال أو حرام ، وقيّد على « هذا من فضل ربّي « ؛النّاس كرهتكم وإحتقرتكم يا عبد الحميد الجلاصي لأنّكم أناس ظلمة (جمع ظالم ) لا تعرفون العدل ولا تقولون الحقيقة عندما تتكلّمون . و قبل 2011 ، كنت أنت وغيرك يا عبد الحميد الجلاصي في صفّ الضحايا . وبعد 2011 ، أصبحت تقف في صفّ الجلّادين ، ولن تدوم الدّنيا لك أو لغيرك ولن تُخلّدوا فيها . » إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ « . سامي بن عبد الله ؛ 4 أفريل 2017* إقرأ تصريح مورو في تعليق رقم 3