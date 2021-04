EXECUTION PUBLIQUE ou SECRÈTE …de ABIR MOUSSSI ? par Abdelaziz Dahmani )

EXECUTION PUBLIQUE ou SECRÈTE …de ABIR MOUSSSI ? (AD )

Sur une page d Internet , je lis ce samedi , 3 Avril , après midi , des titres qui défilent , résistants a l usure ou l oubli . J en cite quelques Uns . BHIRI : » Abir MOUSSI n est pas le problème d En Nahdha , mais de tous les Tunisiens « *** . Le journaliste Cheikhaoui porte plainte contre AM ***. ARP : Ghannouchi fait appel à un huissier contre AM *** Le bloc En Nahdha réclame procès contre les aggressions de AM .*** Seif Makhlouf: « Appel pour que les Journalistes boycottent AM .*** ….. j arrête pour ne pas trop vous fatiguer ou défriser … À ces monstruosités d Hypocrisies , et Tartufferies , de ces maquillés vulgairement en justes , propres , genre Bhiri , ou Makhlouf , s ajoute en accélérations , ceux qui prennent peurs parce que complexés ou ayant à se reprocher , ou cédant aux chantages . La Baoussala and Co … Et beaucoup de braves gens qui baissent la tête , se taisent . Et ceux qui implorent Dieu murmurant : « Rabi yostor… Voila des Salauds en première ligne menaçants , intimidants , mobilisants la Tunisie derrière leur slogan des Mounafikouns : « Tous , toutes contre Abir MOUSSI « Du beau vaudeville , comique , ridicule , ignoble . Et pour ajouter du comique au ridicule , voilà , Bhiri , presque en petite larme :” Notre probleme , c est le couffin vide du petit citoyen tunisien “ . Mais alors qui a pillé la Tunisie , au point que ce petit tunisien a faim ! , et à l approche d un nouveau Ramadhan Qiu l à pousse vers la faim ? Qui depuis Dix ans … Sûrement la Faute de Abir MOUSSI !!! Mais pourquoi des délires monstrueux qui s accèdent , comme si un danger imminent , urgent menace la Tunisie ? Et que Abir MOUSSI , de l Extérieur , a des chars posés sur les Frontières , menaçant la Tunisie , d’ invasion ! . Et que Abir MOUSSI , celle de l Intérieur , complote contre la Sûreté de l État ! En Nahdha , à travers ses énormes moyens , et ses représentants , défilants d une Télévision a d autres , plus ou moins complétantes , et tenant tous un langage de soldats de plombs obéissants au ordres de leur Saint Cheikh : « Abir MOUSSI menace la Démocratie « ! La Voilà , AM , sur une barricade , opposée a tous les acquis de la Révolution , niant ses victoires économiques , sociales , et morales . Abir nie tous les succès des Ghannouchi des dix dernières années … Et comme nous sommes en 2021 , en démocratie parfaite , permettant le débat propre , sans le moindre doute , entre de vrais gentlemen . Je peux imaginer cette discussion parmi les membres du Choura , version secrète , concernant l exécution …de Abir MOUSSI ! La Criminelle ! Débat : Exécution publique ou secrète , genre assassinats Chokri ou Brahmi ? Et si Exécution publique ? Faudrait il monter l échafaud Place de la Kasba …peu loin des fenêtres du Gouvernement .. . Ou Place Bab Souika ? Non pas Bab Souika ! , crie Ghannouchi ! Ca va rappeler de très mauvais souvenirs de terrorismes de …Ceux , qui de nos jours , tous petits minoritaires sont devenus maîtres du Pays . La date de l Execcution ? Avant Juin 2021 , pour que Ghannouchi , débarrassé de tous les dangers , er de ses cauchemardes de nuits , fête en Paix , et Serenite ses 80 ans . Et à cet âge , et a cause des orages qui menacent de l Etranger , il est très pressé de vouloir tout le pouvoir . Et aussi parce que le Sang Neuf , jeune , prope , fait défaut . … AD …

8Moncef Ben Mrad New, Khaled Falah et 6 autres personnes1 commentaire3 partagesJ’aimeCommenterPartager