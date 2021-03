TUNISIE LE CARTEL des banques

‏LETTRE DU MAGHREB. Entre État et capitalisme familial, les vingt-trois banques participent à la consolidation de l’économie de rente.

‏Par notre correspondant à Tunis, Benoît Delmas

‏Alors que les restrictions liées au Covid-19 sont levées une à une, l’économie continue sa descente . Une situation qui dévoile un paysage que la pandémie n’a fait qu’aggraver. La Tunisie est un village Potemkine, un Jurassic Park économique. Sous des dehors de séduction, capable de bluffer certains diplomates distraits, le libéralisme prôné par les VRP du pays n’est que poudre aux yeux. La libre concurrence et la liberté d’entreprendre se heurtent à une économie de rente aux multiples serrures incrochetables. « Corruption et régionalisme », cingle un des plus fins connaisseurs du pays, sérieusement remonté contre les œillères de certaines institutions internationales qui valident chaque année prêts, dons et aides techniques. La Tunisie est une économie fermée aux mains d’une vingtaine de familles. L’économie de rente s’appuie sur de multiples lois, décrets qui institutionnalisent la culture du monopole . Le 14 janvier 2011, le D-Day de la révolution, plusieurs titulaires des clés de l’économie nationale avaient éprouvé des sueurs froides au point de se ruer qui sur un bateau à Sidi Bou Saïd, qui à la résidence de l’ambassadeur de France (qui, passé 18 heures, ne connaissait plus personne). Depuis, la révolution économique n’a pas eu lieu. Et le statu quo continue d’être la feuille de route.

‏Banques, une affaire de familles

‏La Tunisie se distingue par son patrimoine historique (Carthage, Dogga) et par son patrimoine bancaire. Vingt-trois banques pour un pays de 11 millions d’habitants. Vingt-trois établissements financiers où l’État est très présent et l’actionnariat ventilé entre quelques familles clés . Pour exemple, Amen Bank est détenu par la famille Ben Yedder à hauteur de 61 %, Horchani Finances, 5,46 % ; si 39 % du capital de la BIAT est aux mains du groupe Mabrouk, les Horchani à nouveau sont présents pour près de 7 % contre 12 % de la BH Bank. Ce groupe est présent au capital de cinq établissements. Si l’État tunisien demeure l’actionnaire principal d’une partie de la smala bancaire (71 % de la STB, 58 % du capital de la BH), ces banques si familiales se prêtent entre familles quand l’État prête aux structures publiques qui n’est pas le secteur le plus innovant. De temps en temps, la banque centrale fait les gros yeux , rappelle à l’ordre des banques qui auraient accordé plus de 25 % de ses prêts à la même entreprise. Cela relève de la gendarmerie sans souche de contraventions. Le capitalisme à la tunisienne est un mélange d’entrepreneurs audacieux et de rentiers vigilants à ce que la concurrence ne s’installe pas. Sous Bourguiba, une génération de bâtisseurs a émergé, bossant rude, développant des entreprises et le pays. En 2021, cette génération se casserait le nez sur les gérants de la rente . Pour comprendre l’imbrication politico-économique du dossier, l’exemple de la BIAT. Elle a été fondée par Habib Jr, fils du président Bourguiba, et l’ex-ministre du Plan et des Finances Mansour Moalla. Sous la présidence à vie d’Habib Bourguiba, cette carte de visite valait sésame. Elle perdure. La famille Mabrouk, désormais premier actionnaire de la BIAT, a connu son heure de gloire lorsque Marouane est devenu le gendre du dictateur Ben Ali.

‏L’accès à l’argent, un obstacle

‏Le propre d’une économie fermée est d’empêcher tout nouvel entrant. À moins d’être coopté, né dans un des couffins bordés des fées familiales, la solution relève souvent de l’aller simple pour l’Europe, le Canada. Ceux qui en ont les moyens prennent un vol pour Paris, certaines de ses hautes écoles, effectuent de très belles carrières dans l’administration française (Bercy compte deux brillants éléments). À Tunis, leur jeune âge, leur refus de certaines compromissions, forment une barrière infranchissable. Que dire d’un jeune issu de la deuxième Tunisie, celle qui ne borde pas les 1 300 kilomètres de côtes ? Le grand nombre de banques n’est pas synonyme d’efficacité et de concurrence. Les usagers tunisiens en savent quelque chose. Et ce patriarcat bancaire est un cadenas de plus sur une économie fermée. Une affaire de famille.