الأستاذ حمادي بن جاءبالله ……الى الأكادميين والجامعيين وعموم المثقفين

في جميع مواقع نشر الانوار عن زحف ايديولوجيا » الاخوان المسلمين »ككثبان الظلام على وطننا، لايشرف أحدا …ولا اقبل ان يستأثر اي حزب سياسي وحده بشرف الدفاع عن مدرسة الجمهوية. لذلك رايت ىن أتوجه الى زميلاتي وزملائي الاكاديميين في »بييت الحكمة » حضا لهم على تبين هذا الامر الخطير واتخاذ موقف وطني منه لاينفصل فية الشوق الى الحرية عن الالتزام بالحقيقة االعقلانية .نشرت هذه الرسالة في جريدة الشروق ص 7 من عدد 22 مارس 2021

حمادي بن جاءبالله .عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) الى الأستاذ عبد المجيد الشرفي .رئيس المجمع المذكور

الموضوع :اقتراح دعوة المجمعيين إلى تدارس تسلل ما يسمى »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »الى تونس .

وبعد فان ما يتداول بشأن محاولات ما يسمى »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » الانغراس في الأرض الوطنية ،الروحية والثقافية والسياسية، يدعو إلى يقظة حازمة متبصرة ، تعين الدولة والمجتمع المدني معا ،على اتخاذ موقف تصير به الأشياء إلى حقائقها ، ذلك أن ما عرفته بالدرس النظري والخبرة الميدانية يدفعني إلى التحوّط من مثل هذه الجمعيات المشبوهة في أصول تمويلها،و في طرق عملها وفي ما تنشر من إيديولوجيات ،ولاسيما في غاياتها ، المعلن منها والمضمر . . .ولعله من المفيد أن أرفع إلى علمكم ، أنه قد أتيحت لي فرصة التدريس بجامعة الزيتونة مدة تقارب عشر سنوات ،وأشرفت فيها على رسائل طلبة الماجستير والدكتوراه ،كما أتيحت لي فرصة المحاضرة بالجامع الأزهر.وعن هاتين التجربتين تهيأت لي أسباب التعرف على الكثير من الزملاء المختصين في مختلف فنون المعرفة الإسلامية والحضارة العربية في تونس ومصر خاصة .ومن حسن الصدف أن أتيحت لي كذلك فرص الاطلاع على النظم التربوية من رياض الأطفال حتى مدارج الجامعة في جل البلدان العربية والإسلامية ،أيام أتيحت لي فرصة تمثيل تونس في المجلس العلمي للايسسكو، مدة تقارب عشر سنوات وترؤسه في دورتين ،فضلا عن التعامل مع الألكسو واليونسكو سواء كخبير او كمتعاقد في الشؤون العلمية والبيداغوجية وإصلاح النظم التربوية. لذلك رسخ في ذهني أنه مهما كانت نقائص مدرسة الجمهورية ، من رياض الأطفال حتى مدارج الجامعة -وهي أحيانا مأساوية – فإنها تظل من خيرة المدارس والجامعات العربية والإسلامية ، في جميع الاختصاصات’ بما في ذلك الاختصاصات الدينية كالتفسير والفقه واللغة والتاريخ العربي و الإسلامي . وطبيعي ان الحكمة تقتضي تعاون الجامعة التونسية مع الجامعات الأجنبية في مختلف أصقاع العالم، وفي جميع الاختصاصات ،وفقا للقوانين الجاري بها العمل ،فلا مجال للانغلاق أو الزهد في الاستفادة من تجارب الغير ’ إلا أن الأمر لا يتعلق هنا بتعاون جامعي بل بتسلل » جمعياتي » يخفي أكثر مما يظهر ، ولا يستجيب إلى أية حاجة تونسية.والحق أنه ليس من »الطبيعي » أن تتسلل إلى الوطن »جمعية لاهوتية » بطريقة مخالفة لقوانين البلاد ،تقوم على مبادئ مناقضة لروح الثقافة التونسية ،وتطمح الى غايات مناقضة للعقل السليم ، ولما ربتنا عليه مدرسة الجمهورية من طموح الى الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة ،والتزام بالاعتدال في الموقف والاقتصاد في الاعتقاد والتسامح في الرأي ،ومن سعي إلى اكتساب عقلانية العصر وسنن الزمان، في إطار التربية على الانخراط في مساعي الإنسانية إلى الأفضل ،والتنشئة على حب الوطن والولاء له ، وفي سياق الاعتزاز بالانتماء الحضاري مغاربيا وعربيا وإسلاميا ومتوسطيا وإفريقيا ،كما نستبين ذلك من القوانين الأساسية التي انبنت عليها مدرسة الجهورية منذ قيام دولة الاستقلال :قانون 4 نوفمبر 1958 وقانون 29 جويلية 1991 وقانون 23 جويلية 2002.

وقد تبين لي أن ما ينشره ما يسمى »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »مجرد إيديولوجيا جمعت بين ظلمة الفكر النظري وظلم السلوك العملي .وليس أظهر لذلك من صلف ادعاء الانفراد »بالتأويل الصحيح للإسلام » رسالة وتاريخا ،او قصر رتبة »’علماء المسلمين » على »’جماعة الإخوان المسلمين » .ويقيني ان في الجامعة التونسية وفي مجمعنا من العلماء ما يغني عن وفود نكرات على وطننا ليعلمونا ان »الفرخة فرخة والديك ديك » أو كيف نحجّب صغيراتنا ونخفض فتياتنا ،وكيف نفهم وجوه التماهي »شرعا » بين عقد الكراء وعقد الزواج ، حتى لكأنّ تونس في مخيال هؤلاء مستباحة أرضا وعرضا …وتقديرا مني لما يمثله هذا الغزو الدعوي من خطر على الوطن، ولما يلتئم عليه – في مكر -من احتقار للثقافة الوطنية ،وعدم احترام لعلماء تونس الأجلاء البررة ، رأيت أن اقترح على زميلاتي وزملائي بالمجمع لقاء في اجتماع عام لتدارس هذا الوضع، واتخاذ موقف يعين مدرسة الجمهورية بكافة مكوناتها ،على مزيد الوعي بسوء أوضاعها الراهنة ،وبما عليها من مسؤولية تاريخية في الدفاع عن نفسها حفظا لقيم الجمهورية ، ولطموحاتنا إلى الديمقراطية ،دفاعا يتنزل تنزيلا حكيما في أفق الدفاع عن استقلال الوطن وسيادة الدولة التونسية. فما من علم حق ،ألا وهو أقوم السبل إلى الحرية وقيم حقوق الإنسان كما يتبين لكم ذلك في كتابي الذي نشرته بيت الحكمة في عهد الأستاذ أحمد عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة بعنوان « تحولات العلم الفيزيائي ومولد العصر الحديث ».لذلك أرجوكم التفضل مشكورين بالنظر في أمكانية دعوة الزميلات والزملاء المجمعيين -في أقرب وقت ممكن – إلى