La Palestine résiste

Par Christophe Ayad — 2 mai 2008 à 03:18

La bataille de Karameh, le 21 mars 1968, est la revanche des fedayins face à l’armée israélienne et la naissance du pouvoir politique d’Arafat au sein du Fatah.

Le 21 mars 1968, à 5 h 30 du matin, quatre colonnes de blindés israéliens franchissent le Jourdain pour s’emparer de Karameh, un village jordanien utilisé comme base arrière par la guérilla palestinienne. Tsahal a engagé 10 000 hommes dans l’opération.

Rien ne se passe comme prévu. Les paras se font mitrailler à l’atterrissage. Quant aux blindés, ils sont pilonnés par l’artillerie jordanienne depuis les crêtes surplombant la vallée. Les premiers tanks israéliens ne pénètrent dans Karameh qu’en fin de matinée. Tous les bâtiments sont systématiquement dynamités. Mais les Palestiniens se défendent pied à pied, on se bat au corps à corps et à l’arme blanche. Un fedayin, le corps bardé d’explosifs, se jette même sous les chenilles d’un char. L’armée israélienne se retire dans l’après-midi. Le dernier soldat israélien repasse le Jourdain à 21 heures.

Masqués par des keffiehs

Le bilan est lourd pour Al Assifa (la «tempête» en arabe), la branche armée du Fatah : 150 à 200 morts, une centaine de prisonniers, plus de la moitié de ses effectifs. Mais peu importe : l’armée israélienne reconnaît 21 morts et une soixantaine de blessés. Tsahal a dû abandonner sur place des tanks calcinés et les corps de ses soldats. Après l’écrasante défaite des armées arabes en juin 1967, Karameh est un début de revanche. Le nom du village jordanien, fondé en 1952 par des réfugiés palestiniens, ne signifie-t-il pas la «dignité» ?

Le public arabe ne s’y trompe pas et l’enterrement des «martyrs» à Amman, le lendemain de la bataille, prend des allures de triomphe pour les fedayins, qui dirigent la manifestation le visage masqué par un keffieh. Le roi Hussein de Jordanie se fait photographier devant la carcasse d’un char israélien exposé au théâtre romain. «Nous sommes tous des fedayins», proclame le «petit roi», qui n’apprécie pourtant guère ces jeunes révolutionnaires menaçant son pouvoir.

Dans les semaines suivantes, des milliers de jeunes réfugiés palestiniens viennent s’enrôler. Les nouvelles recrues se montent rapidement à 10 000 hommes. Les armes arrivent de Chine et d’Union soviétique, mais l’encadrement laisse à désirer. Certains fedayins dressent des barrages en Jordanie et se comportent comme des pistoleros à qui tout serait dû. La Syrie, plus prévoyante, crée sa propre organisation palestinienne, la Saïka (l’«éclair»), qu’elle contrôle d’une main de fer.

Un passage obligé

En Occident, les guérilleros palestiniens rejoignent aussitôt les Vietcongs et les barbudos castristes au panthéon de la gauche. Le voyage à Amman devient un «must» : Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville viennent tourner Ici et Ailleurs dans un camp de réfugiés palestiniens en 1969 ; Jean Genet découvre la cause palestinienne. Après les massacres de «Septembre noir», qui marqueront, en 1970, le début de la fin de la présence militaire de l’OLP en Jordanie, ce sera au tour du Liban d’accueillir les activistes de la terre entière, des Black Panthers américains à l’«Armée rouge japonaise», en passant par la Rote Armee Fraktion allemande (RAF).

Salah Taamari, un responsable du Fatah, résume l’état d’esprit de l’époque : «Comme les jeunes en Europe et dans le monde, nous avions notre révolution à faire, mais une révolution bien plus grave que celle des hippies ou des routards, ou celle des étudiants français ou américains. Pourtant, nous avions les mêmes idéaux qu’eux et nous étions solidaires des mouvements de libération nationale de l’époque (1).» La libération de la Palestine sera donc aussi celle des «masses arabes opprimées par les conservateurs réactionnaires», à l’instar des monarchies jordanienne et saoudienne. L’islamisme n’en est qu’à ses balbutiements.

Au lendemain de la bataille de Karameh, le Fatah décide de donner une voix et un visage à la résistance palestinienne. Le 15 avril, un certain Yasser Arafat apparaît au grand jour. Il a 39 ans, porte une vareuse militaire ou un blouson et masque sa calvitie naissante sous un keffieh, qui devient aussitôt le symbole de la lutte palestinienne. Quand on lui demande pourquoi il ne se rase pas, Arafat répond en rigolant : «Je n’ai pas le temps, je fais la révolution.»

Le style tranche avec les notables palestiniens en cravate. A commencer par Ahmed Choukeiri, le chef de l’OLP choisi par les Etats arabes, qui ont monopolisé jusqu’alors la cause palestinienne. La débâcle de l’Egypte, la Jordanie et la Syrie en juin 1967 a achevé de discréditer l’ancienne direction et laisse la place aux jeunes loups du Fatah, qui veulent prendre en main la lutte pour la libération de la Palestine. Avec l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza, peuplés exclusivement de Palestiniens, ses dirigeants se prennent à rêver d’un maquis à la vietnamienne, où l’armée israélienne viendrait s’enliser. Arafat passe l’été 1967 à sillonner les territoires nouvellement occupés pour y mettre en place des cellules clandestines et un réseau logistique. Aux barrages israéliens, il se présente comme un commerçant. Très vite, les cellules sont arrêtées et le réseau démantelé. La population n’embraye pas, car Israël a ouvert les portes de son marché du travail, provoquant une nette augmentation du niveau de vie des Palestiniens.

Fin 1967, le Fatah décide donc de s’installer en Jordanie, pour y mener une guérilla de l’autre côté du fleuve. Quand les services de renseignements jordaniens préviennent le Fatah de l’imminence d’une attaque à Karameh, plusieurs dirigeants prônent une retraite stratégique pour éviter de lourdes pertes. Mais Arafat plaide pour un affrontement décisif. Il a raison : les pertes sont élevées mais la victoire politique est au rendez-vous. C’est la consécration, Gamal Abdel Nasser invite le jeune Arafat en Egypte pour lui faire le récit de la bataille de Karameh. Le raïs décide aussitôt de confier au Fatah une station de radio. Arafat devient l’égal des chefs d’Etat arabes. La corruption et l’autoritarisme viendront plus tard.

Coups d’éclat

Le Fatah profite de son avantage pour prendre le contrôle du Conseil national palestinien et durcir la Charte en juillet 1968. Désormais, la «lutte armée est la seule voie pour la libération de la Palestine». L’OPA sur la «Vieille Maison» sera définitive en février 1969, lorsque Arafat prend la tête du Comité exécutif de l’OLP, jusqu’à sa mort. En attendant, l’heure est aux coups d’éclat et la dérive terroriste n’est pas loin. Le 26 décembre 1968, un commando du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) de Georges Habache, basé au Liban, attaque à la grenade des passagers d’un vol El Al à l’aéroport d’Athènes, faisant un mort et un blessé. Deux jours plus tard, un commando héliporté israélien détruit, en représailles, treize avions civils libanais sur l’aéroport de Beyrouth, la quasi-totalité de la flotte commerciale libanaise. Nihil novi sub sole.

(1) Cité dans Palestiniens 1948-1998, de Christian Chesnot et Joséphine Lama (Autrement, 1998). Voir aussi les Palestiniens, genèse d'une nation, de Xavier Baron (Points Histoire) et les Palestiniens dans le siècle, d'Elias Sanbar (Découvertes Gallimard).