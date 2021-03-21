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رسالة عاجلة الى السيد قيس سعيد: بقلم أحمد المناعي

Publié par Candide le 21 mars 2021 dans Chroniques

رسالة عاجلة الى السيد قيس سعيد

 لك أن لا تحتفل بعيد الاستقلال ولكن المفروض أن تذهب في منطقك إلى النهاية أي أن تنكر إعلان الجمهورية التي جاءت بعد الاستقلال والتي شيدت قصر قرطاج وجعلت منه رمز الجمهورية وأن تخرج من القصر وترجع إلى المنيهلة.

كان عليك أن لا تحتفل بعيد الجلاء أيضا لأن جلاء القوات الفرنسية عن بنزرت جاء تتويجا للاستقلال الذي تنكره.

 الساعة التي قضيناها معا صدفة في قاعة القناة التلفزية يوم 9 فيفري 2019 مكنتني من التعرف على السمات العامة لشخصيتك. أنت الابن الروحي لراشد الخريجي الذي التقيته منذ أكثر من نصف قرن والذي لا يعترف هو الآخر بالاستقلال الوطني ويعتبر شهداء بنزرت « ضحايا نرجسية بورقيبة » لكن دون مؤامراته ومحاولاته الانقلابية الفاشلة. ولكما الحق في ذلك. البقية في رسالة أخرى.

-الوردانين في 20 مارس الدكرى 65 لعيد الأستقلال ولو كره الحاقدون

أحمد المناعي

Permalien

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