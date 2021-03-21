رسالة عاجلة الى السيد قيس سعيد: بقلم أحمد المناعي

رسالة عاجل ة الى السيد قيس سعيد

لك أن لا تحتفل بعيد الاستقلال ولكن المفروض أن تذهب في منطقك إلى النهاية أي أن تنكر إعلان الجمهورية التي جاءت بعد الاستقلال والتي شيدت قصر قرطاج وجعلت منه رمز الجمهورية وأن تخرج من القصر وترجع إلى المنيهلة.

كان عليك أن لا تحتفل بعيد الجلاء أيضا لأن جلاء القوات الفرنسية عن بنزرت جاء تتويجا للاستقلال الذي تنكره.

الساعة التي قضيناها معا صدفة في قاعة القناة التلفزية يوم 9 فيفري 2019 مكنتني من التعرف على السمات العامة لشخصيتك. أنت الابن الروحي لراشد الخريجي الذي التقيته منذ أكثر من نصف قرن والذي لا يعترف هو الآخر بالاستقلال الوطني ويعتبر شهداء بنزرت « ضحايا نرجسية بورقيبة » لكن دون مؤامراته ومحاولاته الانقلابية الفاشلة. ولكما الحق في ذلك. البقية في رسالة أخرى.

-الوردانين في 20 مارس الدكرى 65 لعيد الأستقلال ولو كره الحاقدون

أحمد المناعي أحمد المناعي