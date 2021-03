· ′′ Une décennie de guerre contre la Syrie ′′Mon intervention dans la conférence en anglais et en arabe sur ce qui concerne Les sanctions et leurs effets sont appelés :Une décennie de guerre en Syrie.. Trajectoires futures Conférence en ligne #EuroCSE15 mars 2021« Sanctions », Reconstruction & Epidemic stage Par Maria SaadehL ‘ impact des sanctions sur la reconstruction et la phase de pandémie de 19 en Syrie :Pendant dix ans, en Syrie, ces mesures coercitives unilatérales, qui enfreignent toutes les chartes et lois internationales, ont été un obstacle non seulement aux secteurs publics de l’État, ou bloquant le mécanisme gouvernemental, mais visant le développement de la société trouée, et attaque maintenant le mode de vie décent et le droit de vie des Syriens.Ce genre de guerre a commencé dès le début par les soi-disant ′′ sanctions économiques ′′ en bloquant toutes sortes de relations avec la Syrie ; relations diplomatiques et internationales, finances et banques, transports, en plus de bloquer tous les comptes de certains secteurs privés qui génèrent La principale économie en Syrie.Dans le même temps cette guerre s’est poursuivie pendant la guerre de procuration avec la collaboration des groupes terroristes en attaquant les usines, démantèlement des équipements industriels et trafic de ces usines, du pétrole et des pièces archéologiques illégalement vers la Turquie et l’Europe.Puis, lorsque la Syrie a gagné lors de la guerre militaire et a repris le contrôle en 2018 de la majorité des zones sous domination des terroristes, y compris Alep et la campagne de Damas, la phase de reconstruction a essayé de commencer par la force et la volonté des syriens malgré tous les obstacles…Avec nos modestes capacités et ressources, nous avons commencé à travailler dur pour retrouver la vie normale en Syrie….En tant qu’architecte, j’ai commencé à travailler avec de nombreux investisseurs non seulement en tant qu’entreprise d’architecture et d’ingénierie, mais aussi en tant que spécialisteJe sentais la volonté réelle des Syriens à l’intérieur et à l’extérieur du pays de retrouver la vie et l’économie, en plus du désir de nombreuses entreprises étrangères de tous bords qu’elles visitent la Syrie et commencent à négocier et à y fonder leurs entreprises.Nous avons travaillé dur spécialement jusqu’à la fin de 2019…

Ensuite, Cesar Acte semble punir les Syriens et tuer la volonté et le désir même… Cesar acte est venu dire que vous n’avez pas le droit de travailler…le blocage des comptes bancaires libanais est venu achever la scène et l’explosion du port a attaqué la volonté et toutes les installations pour continuer avec notre espoir…Les nouveaux hommes d’affaires et les investisseurs ont été punis aussi en gelant leurs comptes, ce qui bloque l’économie, la base du développement et en arrêtant de nombreux projets qui font fonctionner les travailleurs.Malheureusement, le chômage a atteint aujourd’hui plus de 58 % de la population alors qu’avant la guerre, il était inférieur à 8 %…Tous les segments de la population ont été sanctionnés avec 90 % en dessous du seuil de pauvreté.Brûler les champs de blé au nord-est et les oliveraies sur la côte puis tuer des milliers de bétail a été le dernier message pour dire que vous n’avez pas le droit de partir non seulement pour travailler….En train de venir à Covide 19 étape….Oui, aujourd’hui, nous sommes tous égaux à risque, mais nous n’avons pas les mêmes capacités face à cette pandémie, nous ne sommes pas non plus en mesure de nous armer de la défense médicale nécessaire, en raison de cette guerre économique ; cela a été un obstacle non seulement à la développement des secteurs de la santé et de l’hôpital, mais aussi pour assurer le nouvel équipement médical, sans parler de la destruction de centaines d’hôpitaux par des organisations terroristes.La pauvreté rend aussi difficile l’application de la quarantaine pour contenir le virus et appliquer les traitements nécessaires.C ‘ est précisément le cas en Syrie aujourd’hui…C ‘ est un terrorisme économique lancé par des États qui s’établissent en tant que juges des nations… Et appelant le mot démocratie et droits de l’homme… !!!C ‘ est la guerre des peuples affamés et destructrices des sociétés sous les soi-disant ′′ Sanctions Économiques ′′C ‘ est un crime contre l’humanité Maintenant, le monde appelle à l’aide humanitaire…. et l’ONU fait chaque année leur travail en établissant des rapports et en publiant des indicateurs….Laissez-moi corriger les besoins des Syriens et le besoin de toutes les sociétés décentes…nous n’avons pas besoin d’aide humanitaire… nous avons besoin de notre vie décente…. nous devons commencer à travailler.. pour commencer à reconstruire.. pour retrouver notre vie normaleIl n’est pas correct de supplier l’agresseur de rétracter son agression… et de lever les soi-disant ′′ sanctions économiques…J ‘ ai refusé de signer une pétition ou une lettre pour demander à Biden / US de lever l’embargo….parce que nous croyons tous que nous sommes égaux en humanité,Nous avons tous droit à la vie…Nous avons tous droit à une vie décente…Nous avons tous le droit de choisir notre destin

Soyons unis, solidaires, face à tout ce qui entrave le droit de chaque être humain d’avoir une vie libre et décente… et mettons fin aux soi-disant ′′ sanctions « …Rectifions le concept d’′′ Humanité ′′ et rabaissons ce système de ′′ sanctions ′′ qui ne convient plus à la dignité humaine même pas à l’humanité que nous méritons tous.#Maria_Saadeh#Economic_Sanctions#economic_terrorism#economic_embargo#human_rights#humanity#syria

