من له تفسيرفرجائي أن يفيدني به :أحمد المناعي

من له تفس ير لما يصيبي؟؟؟؟؟

يوم الثلاثاء 16 مارس دعيت الى حديث بالهاتف في اذاعة المهدية التي اكتشفت وجودها قيل يومين. في الدقيقة الأولى من الحديث انقطع الخط..ثم استأنفنا الحديث وانقطع الخط ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. خمس مرات في حديث لم يتجاوز العشرين دقيقة. المذيعة اعترفت بأنه لم يحدث ذلك معهم من قبل.

يوم الأربعاء 17 مارس شاركت في محاضرة بالفديو دعتني لها « جمعية التضامن الفرنسية -السورية » موضوعها » بعد عشر سنوات من الحرب على سوريا ». دامت المحاضرة حوالي الساعتين ولم يحدث أي عطل أو انقطاع.

لابد من الأشارة الى أن المحاضرة كانت عن طريق

ZOOM

وأنها كانت ناجحة على مستوى المتدخلين والمشاركين على السواء. كان هناك شخصيات فرنسية بارزة من بينها وزير الداخلية الفرنسي الأسبق جوكس.

من الغد تناقلت المحاضرة كثير من المواقع والقنوات التلفزية من بينها « الأخبارية السورية » و »القناة الوطنية السورية ».

واتصلت بي « القناة الوطنية السورية » عن طريق المسنجر وطلبت منى رقم هاتفي وكان لها ذلك. كنت أتواصل مع الصحفية بالمسنجر وكانت تكتب لي أنها تطلبتي بالهاتف ويأتيها الرد بأن الرقم المطلوب غير مسجل. كان التلفون أمامي ولا حراك أو جرس….

في الليل اتصلت بي « الأخبارية السورية » وحدث معها ما حدث مع القناة الوطنية السورية. يطلبون ويأتيهم الرد بأن الرقم المطلوب غير مسجل ولا يصلني منهم شيئ.

منذ سنتين على الأقل لا أتلقى المكالمات الا من أفراد العائلة و يحدث أن أتصل بأحد الأصدقاء ويكون أول رده » وينك سي أحمد كلمتك برشة مرات يردوا علي أن الرقم المطلوب غير مسجل …

والغريب أني لا أجد شيئا في ذاكرة التلفون(الأرقام التي طلبتني في غيابي)

البارحة يوم الجمعة طلبني الصديق مراد 6 مرات من سوسة. كان الرد الرقم مشغول بينما الهاتف أمامي ولم أسمع الجرس ولم أجد أثرا للمطالب المتكررة. واضطر مراد أن يأتيني الى الدار وكشف لي هاتفه : 6 مطالب .

أتتصورون وأنا المواطن المسالم الثمانيني اني تحت المراقبة « في الجمهورية التونسية ذات الدمقراطية الفريدة في العالم العربي والعالم الأسلامي والعالم الثالث والتي يحسدنا عليها العالم… »؟؟؟؟؟

من له تفسيرفرجائي أن يفيدني به.