Ghannouchi veut allumer le feu au Maghreb: PAR ABDELAZIZ DAHMANI

Ghannouchi veut allumer le feu au Maghreb

Pour une UMA amputée du Maroc et de la Mauritanie

17 Mars 2021

par Maroc Hebdo



L’idée de ce Maghreb des divisions de Ghannouchi serait celle de vouloir se rapprocher de l’Algérie, dit on.

Pris dans l’engrenage de sa vanité personnelle, et bon commis démarcheur, Rached Ghannouchi, président du Parlement tunisien, ne craint pas le danger de la bêtise criminelle, destructive, de ses grands rêves, ou ceux des autres! Et ce qu’il propose est du genre cauchemar! Récemment, il a proposé, de manière sournoise, sa méthode d’agir, de créer l’Union du Maghreb à trois: Algérie, Libye et Tunisie! … En excluant le Maroc et la Mauritanie.

Par cette approche, Ghannouchi accentue par ses décisions saugrenues la division, d’abord en Tunisie. Sa position, le fait encore, vouloir reléguer le Président de la République, décideur de la politique étrangère, au rôle de Potiche! Ghannouchi se croit-il, encore, super-mégalomane, époque de Moncef Marzouki? Désigné aux ordres! Proposer le Maghreb, amputé du Maroc et de la Mauritanie est criminel, en rappel du temps historique de la Conférence de Tanger, ayant mis en marche l’idée du Maghreb de l’idéal maghrébin.

En rappel, les sacrifices des centaines de Marocains tués par le colonialisme, en révolte, notamment à Casablanca, le 8 décembre 1952, trois jours après l’assassinat, le 5 décembre, de Farhat Hached en Tunisie. Et la Mauritanie reconnue en premier par la Tunisie, pour être maghrébine, et non aspirée par d’autres.

Ghannouchi pourrait dire que ce Maghreb à trois ne serait que du provisoire, en attendant la montée en marche des Marocains et Mauritaniens… Idée machiavélique, farfelue! Parce qu’un Maghreb à trois ferait de l’Algérie le seul grand patron d’une Tunisie actuelle, partiellement détruite par le même… Ghannouchi. Et une Libye, elle même divisée, en semi guerre! Un Maghreb à trois, c’est aussi nier toute l’Histoire diplomatique de la Tunisie et ses équilibres. Les Unions des Etats, c’est pas la naïveté des accolades et des embrassades.

Mais surtout les intérêts des États. Et le Maghreb à cinq ne se ferait plus jamais! Cela à cause du conflit du Sahara Occidental! L’Algérie veut, obstinée depuis 46 ans, en faire un État souverain sous sa domination, le 6ème du Maghreb. Alors que le Maroc le considère comme partie de son territoire. Et l’a intégré, de fait, dans son unité. Lui reconnaissant un particularisme culturel. Et ce Sahara marocain est de plus en plus reconnu par l’essentiel du Monde. En dernier, le trops lourds Etats Unis…

L’Algérie, dominant dans ce Maghreb à trois, obligerait, naturellement, facilement, la Tunisie à dominante ghannouchienne, à reconnaître la République Sahraouie, dont la capitale actuelle est à….Tindouf, dans le sud algérien. Et le Maroc et la Mauritanie seront, de ce fait, à jamais exclus, et pas du tout tentés de rejoindre un tel Maghreb. Alors que, dans ce timing de Ghannouchi, le Hirak gronde dans les rues d’Alger, la Tunisie crie misère, et la Libye est en proie aux divisions et aux mercenaires, turcs et autres…

L’idée de ce Maghreb des divisions de Ghannouchi serait celle de vouloir se rapprocher de l’Algérie, dit on. Ainsi, pour lui, c’est trouver une sortie à ses difficultés tunisiennes… Son propre cas mérite-t-il une guerre et des exclusions? Voilà un renard qui devient primaire! Et qui prend les Algériens pour des «manques de mémoire».

Rached Ghannouchi n’a-t il pas été, au début des années 90, conseiller à la fois occulte et officiel du parti Islamiste algérien FIS? Le Front islamique du salut dont les répressions et l’exclusion par les militaires algériens ont conduit à une guerre civile algérienne qui a fait plus de 200.000 morts. Et les assassinats d’un grand nombre d’intellectuels, journalistes algériens, dont le tort a été d’avoir reproché au FIS non sa popularité, mais son extrémisme religieux.

Le FIS, conseiller Ghannouchi!, fut alors interdit d’Algérie… Et une fois le FIS définitivement battu, Ghannouchi est allé faire amende honorable chez Bouteflika, et reçu… avec des Fleurs. Dompté? Maghreb à trois ou à quatre (le Sahara occidental imposé…), serait l’incitation à une guerre de “Cent ans “ … au Maghreb! Et Ghannouchi n’a au fond jamais agi par ses propres idées, hors vanités personnelles, et il s’est toujours aligné derrière des Forces et des idées étrangères. Notamment, les Frères d’Egypte, de Khartoum, d’Istanbul et autres…, cette idée farfelue d’un Maghreb à trois, c’est pour le compte de qui?.

PAR ABDELAZIZ DAHMANI