 في الذكرى 65 للإستقلال غابت مظاهر الإحتفال بقلم د. رفيق بوجدارية

و بعد عشر سنوات من إنتفاضة 14 جانفي ، يعرف المشهد التونسي إشكالات متزايدة، و أزمة متسارعة باتت تهدد الدولة في وجودها و البلاد في وحدتها. إن حركة النهضة و باقي مكونات الإسلام السياسي و الأحزاب المدنية المتعاونة معها، بفعل ممارستها للحكم و تنفذها في هذه العشرية ، مسؤولة عن فشل السياسات و ما وصلت إليه تونس من مأزق . فمن صادر الدولة وأخضعها للمحاصصات الحزبية ؟ و من هو المسؤول عن إرباك الدولة وشل مؤسساتها؟ ومن هو المسؤول عن جر تونس الى الصراعات الإقليمية مدفوعا في ذلك بانتماءاته العقائدية ؟ و من هو المسؤول عن فشل البناء الديمقراطي ؟و من هو المسؤول عن فشل الدولة في تقديم سياسات بديلة لتحسين عيش المواطن ؟ ومن هو المسؤول عن دخول تونس إلى نفق مظلم من المديونية و الصعوبات المالية و فقدان الأمل ؟إن الخلاص الوطني يمر عبر إنجاز جبهة وطنية تونسية من أجل مهام تاريخية تفتح صفحة جديدة من تاريخ تونس. هاته المهام لا يمكن تحقيقها إلا بالإنتصار من جديد للمشروع الوطني من أجل الذود على السيادة الوطنية و إنقاذ الدولة و تحرير الطاقات و مواصلة المشروع العصري وإستكمال الديمقراطية و المواطنة . تحيا تونس حرة مستقلة متقدمة.