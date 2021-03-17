حتى نضع الفارئ في المشهد :

بتاريخ29 فيفري 1996 وقع الأعتداء على أحمد المناعي في باريس من قبل أعوان النظام وبعد شهر وقع الأعتداء على منذر صفر. حركة النهضة لم تحرك ساكنا ولم تصدر بيان شجب للعمليتين أو مساندة للضحيتين.

وبتاريخ 14 مارس 1987 جاء الأعتداء الثاني على أحمد المناعي. أنذاك اضطر الغنوشي لأصدار بيان ولكونه يريد أن يظهر هو الاخر كضحية لتصرفات النظام فقد ادعى ان ابنته … :وملاحظة أخيرة بخصوص التاريخ فقد وقع الأعتداء في ستة 1997 وليس 1995.

بسم الله الرحمان الرحيم

بيان

الأثنين 8 ذو القعدة الموافق ل17 مارس 1995

السلطة تمعن في الأعتداء على المعارضين السياسيين

تعرض يوم الجمعة 14 مارس السيد أحمد المناعي المناضل السياسي المعارض, الاجئ بفرنسا, الى اعتداء بالعنف الشديد اذ ضرب على عينه اليمنى وعلى مقدمة رأسه وأصيب بجروح بالغة الخطورة بلغت به حد الأغماء, وقد نقل على اثر ذلك الى المستشفى حيث احتفض به لأربعة أيام.

كما تعرض السيد علي السعيدي- في ذات اليوم وفي نفس الساعة- الى اعتداء استهدف مكتب الجمعية الحقوقية التي يرأسها (جمعية مقاومة الأضطهاد والدفاع عن الحريات العامة والتنمية الدمقراطية) وقد وقعت قبل أسابيع قليلة فقط محاولة حرق بيت السيد سليم بقة رئيس تحرير مجلة الجرأة الصادرة بفرنسا.

كما قامت عناصر ملثمة يوم الأحد 16 مارس بمحاولة الأعتداء على السيدة سمية الغنوشي حرم السيد رفيق عبد السلام وابنة الشيخ راشد الغنوشي وذلك بمحاولة اقتحام منزلها بلندن أين تقيم كلاجئة سياسية.

وللتذكير فقد تعرض السيد أحمد المناعي خلال السنة الماضية الى اعتداء اخر اثر نشره كتابا باللغة الفرنسية حول الأوضاع التونسية تحت عنوان -الحدائق السرية للجنرال بن علي-وفي نفس السنة تعرض السيد منذر صفر الى اعتداء شنيع خلف له جروحا بالغة وعميقة في وجهه.

ان حركة النهضة =

1- تدين هذه الأعتداءات وتعتبرها عملا ارهابيا جبانا وتحمل السلطة مسؤولية هذه السياسات العدوانية الخرقاء التي تعمل على بث روح الخوف وعلى أسكات كل أصوات المعارضة بالداخل والخارج.

2- تعبر عن مطلق تضامنها مع السيدين أحمد المناعي وعلي السعيدي وتكبر نضالهما وتضحيتهما من أجل الحريات وحقوق الأنسان والتعريف بقضية تونس وشعبها,كما تعبر عن تضامنها مع الأخت سمية الغنوشي.

3- تدعو جميع المنظمات وكل الأطراف في فرنسا وخارجها الى استنكار هذه الأعتداءات وتدعو وسائل الأعلام الى الكشف عن ملابساتها.

4- تدعو الدول المضيفة للأجئين الى حمايتهم وعدم السماح بهذا العنف الذ ي يتعرضون اليه فوق أراضيها ,وتنبه الرأي العام الى مخاطر اقدام السلطة على مزيد من الأعمال الأرهابية التي قد تصل حدود الأغتيال السياسي للمعارضين في الخارج.

عن حركة النهضة

الشيخ راشد الغنوشي.