كتبت سعيدة ڨراش

: »السيد رئيس الجمهورية ،

بعد فضيحة الدجاجات و التنمية الريفية على طريقة « تيكا TIKA » التركية, نرجو منكم التدقيق و التثبت في ما ورد بهذا المنشور لصاحبه فتحي العمدوني Fathi Amdouni لخطورة المعلومات الواردة به و تعلقه بأمن البلاد .السيد رئيس الحكومة….زايد الحديث.السيدة وزيرة المرأة: برنامج « ارادة » في وزارتكم حار في حق دجاجات و سردوكهم؟؟؟؟؟ إلى الرئيس قيس سعيد… إلى القيادات العليا للجيش الوطني… أيها الشعب…يتم تقديم منظمة « تيكا TIKA » التركية على أنها منظمة أعمال خيرية… بينما العمل الخيري هو مجرد شجرة تخفي غابة… غابة المخابرات التركية التي تقوم عن طريق منظمة تيكا بإختراق المؤسسات الأمنية و تدريب قوات أمنية على شاكلة « الحرس الثوري » في إيران الذي لا ولاء له إلا للمرشد…منظمة تيكا قامت بشكل سري ب44 دورة تدريبية في تونس في مختلف المجالات الامنية و قامت بتدريب 892 عنصرا من القوات الأمنية… و قامت بإختراق مراكز أمنية تحت شعار « جسور التعاون مع مديريات الأمن في البلدين »…منظمة تيكا تتبع مباشرة للأستخبارات التركية و مهمتها التدريب العسكري… و متورطة في تمويل تنظيم داعش في سوريا و سيناء المصرية…فهمتو توا منين جاي العنف المفرط الذي يصل في بعض الأحيان إلى العنف الوحشي من قبل بعض الأمنيين تجاه أي مظاهرة او إحتجاج على نظام المعبد الأزرق… فهمتو توا منين جات هاك الوحشية مع الشاب الي في المنستير حرقولو خصية بالنار ليكون عبرة لكل من يحتج ضد الإخوان… عرفتو توا علاش هاك الوحشية تجاه الشاب في صفاقس لين قتلوه… عرفتو توا منين جات هاك الوحشية ضد الصحفيين… عرفتو توا منين جات هاك الوحشية ضد كل من يقف في الشارع ضد المعبد الأزرق…حكاية العمل الخيري و الدجاجات مجرد غطاء لتتليف أصحاب العقول البهائمية…ما ثماش محامين وطنيين يرفعو قضية للقضاء العسكري كيفاش منظمة تقول انها منظمة خيرية تقوم ب44 دورة تدريبية عسكرية ل892 عنصر أمني؟؟؟ وين جات هاذيا في انا بلاد في العالم صارت؟؟؟اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد…#نسر_قرطاج «