في عيد المرأة المجيد : الفكر الديني المتخلف و عودة الحجاب اعادة عقلية الحريم…!!!

8 مارس 2021 – 20:00 في آراء و مواقفانشر في الفيسبوكشارك في تويتر

كل التضامن مع المناضلة السعودية التي قضت 3 سنوات في غياهب سجون خادم الحرمين…!!!

بقلم الأستاذ : عبد العزيز قاسم

في البدء كانت المرأة مخلوقا مقدَّسا باعتبارها الرحم الذي تتشكل فيه الحياة وتنبعث منه ودام هذا التقديس إلى أن أدرك الرجل دوره في الإخصاب فأبى واستكبر وزها وتنمر وتحولت المرأة إلى وعاء تخصيب وإلى أداة متعة جنسية خاصة تُخْتَزَنُ في الحريم وجاءت الأديان، كل الأديان، فكرّست الفوقية الذكورية وما البرقع والحجاب والنقاب إلا علامة تبعية المرأة لذكورالعائلة ودليل ملكيتها لزوجها فهي في اللغة حرمه وعقيلته وهو بعلها (نسبة إلى الإله الفينيقي) ومالك أمرها.

محاولات تحرير المرأة ضاربة في القدم، بل إن حرب التحرير هذه هي أطول حرب في تاريخ تعبئة قوى الإنسان ضد القمع الإيديولوجي وسلطان الخرافة. إنها حرب أهلية بين نصفي البشرية، أحد فصولها معركة طويلة تدور رحاها في العالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم هي ما سمي بمعركة السفور والحجاب. وبالرغم مما حققته مجلة الأحوال الشخصية عندنا من مكاسب أساسية لفائدة المرأة فإن المعركة لا تزال محتدمة والشارع التونسي اليوم يختلف عما كان عليه في العهد البورقيبي التقدمي ولا بد من الاعتراف بأن الفكر الديني المتخلف استطاع بما فرضه من عودة الحجاب أن يجعل المرأة أداة لعودتها إلى عقلية الحريم.

ومن المفارقات أن حركة “النهضة العربية” التي بشرت بتحرير المرء والمرأة انطلاقا من فكر رافع رفاعة الطهطاوي وانتهاء بفكر طه حسين قد نالت منها ما نالت حركة اغتصبت منها الاسم كما اغتصبت مكاسب الانتفاضة التي أسقطت نظام ابن علي.

وهناك مسألة في هذا الصدد لا تعتني بها المقاربة السسيولوجية هي الإسهام الأدبي الحاسم في معارك تحرير المرأة منذ العصر الوسيط إلى اليوم. فكبار الشعراء مثلا منذ عمر بن أبي ربيعة إلى نزار قباني هم الذين أخرجوا النساء من المنزلة الأنثوية بالمعنى الحيواني إلى مرتبة إنسانية تعيد إليها المساواة وحتى التفوق.

وبالرغم من التحقير الذي يكنه ويعلنه أجلاف الفقهاء تجاه المرأة فإنهم يدركون تمام الإدراك أنهم لن يصلوا إلى التمكين بالمعنى الإخواني إلا بإبقائها في بيت الطاعة والحصول على تواطئها ورضاها بالقيد والدونية ويتعذر على الجهلة من كل الأصناف ما قام ويقوم به الكتاب والشعراء من تقويض أسس السجون والجدران التي تمنع المرأة من التحرر والتحليق ومن مقولات غوته، شاعر ألمانيا الأعظم، قوله: “الأنوثة الخالدة تجذبنا إلى الأعلى”.

ولا يفوتني في هذا العيد النسائي الذي أعده من أعظم الأعياد أن أتوجه بأحر عبارات التحية والتضامن إلى المناضلة السعودية البطلة لجين الهذلول التي أطلق الطغاة سراحها منذ أقل من شهر بعد أن قضت أكثر من ثلاث سنوات في غياهب سجون خادم الحرمين الرهيبة ولقد سبق لوسائل الإعلام الدولية أن شهّرت بما تعرضت له طوال اعتقالها من تعذيب وهّابي وحشي وتحرشات جنسية متواترة. ذنبها أنها ساقت سيارة وطالبت ببعض حقوق الإنسان في بلد يدعي أن الإسلام كرم المرأة. ما زالت لجين تخضع إلى مضايقات الشريعة. ولكن ذلك لم ينل من عنادها التحرري. فإليها وإلى كل أفراد عائلتها المتضامنين معها رغم الوعد والوعيد، وإلى رفيقاتها البواسل اللواتي يقبعن إلى الآن في زنزانات قاتل جمال خاشقجي نبعث بتحية تضامن وإكبار.