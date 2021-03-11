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أخبار وطنية الدكتور رفيق بوجدراية يعلن استقالته من حزب الأمل اثر البيان الذي ندّد فيه باعتصام الحزب الدستوري الحر

نشر في 11 مارس 2021 (21:42) Tweet

أعلن الدكتور رفيق بوجدراية استقالته من حزب الأمل ومن مكتبه التنفيذي وذلك على اثر البيان الذي أصدره الحزب اليوم والذي عبّر فيه عن إدانته لما « لجأ اليه الحزب الدستوري الحر من تصعيد امام مقر جمعية العلماء المسلمين بتونس، معتبرا أنّ تتبع مثل هذه الجمعيات يتم عند الاقتضاء بالطرق القانونية وباللجوء الى القضاء، مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأماكن التي يتفق فيها مع سلطة الاشراف »..

وقال الدكتور بوجدراية في تدوينة نشرها في الغرض إنه وبعد البيان الصادر اليوم، والذي لا يعبر عن وجهة نظره ولا عن الأرضية السياسية التي تم الالتقاء حولها فإنه يعلن إستقالتي من حزب الأمل و من مكتبه التنفيذي…