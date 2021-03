Abdelaziz Dahmani: FAKE NEWS ? … du FAUX… VRAI ..

FAKE NEWS ? … du FAUX… VRAI … ! ( AD ) Devant le Palais des Conférences , une série de belles voitures noires s immobilisent devant le grand portail . Et comme dans un ballet précis , une dizaine de gorilles , masqués , lunettes noires surgissent en premier , encadrent le MR , sorti , du dernier puissant , série 7 , IBM , et pénètre dans la salle . Une trentaine de journalistes attendent , depuis une heure . Le MR , s excuse en deux secondes pour ce retard , du au besoins urgents de l’ État à vouloir évoluer vers le Bonheur , la Prospérité , et un Avenir nécessairement Radieux … Thème de la Conférence de Presse : Les mesures rigoureuses prises par le Gouvernement contre le Malheur local , régional , mondial du nom de l affreux , Virus Corona . Le MR , bien encadré par de nombreux collaborateurs , il lit mécaniquement ,avec hésitations des notes : “ Couvre feu renforcé , rassemblements au delà de six personnes interdits , voyages inter régions supprimés , contrôles extrêmement sévères à l aéroport . Vols supprimés . Nombreux seront conduits dans des hôtels de confinements , à leurs frais “ … Une journaliste , portant masque bleu , lève le doigt et dit d une voix un peu railleuse : “ MR , pourtant , vous ici , ne portez pas un masque le protection ! “ . Perturbation , dans la salle et à la Tribune parmi les collaborateurs du MR … L un deux quitte La Tribune et vient presque chuchoter à l oreille de la journaliste , sans aucune précaution sanitaire :” votre question est inopportune , parce que MR le Ministre a été vacciné “ . La journaliste lui répond à haute voix :” Pourtant on nous cesse de nous dire , qu aucun vaccin n est encore arrivé dans le pays ! “ L audace de cette journaliste , dopée depuis hier par la Fête des Femmes , réveille ses confrères . Et les voilà , a moitié de la salle , plus perturbateurs , plus railleurs , et même deux ou trois stridents sifflets . L autre moitié des journalistes restée stoïquement silencieuse commence à gronder contre l autre moitié de confrères chahuteurs . Puis le silence revient …. Je ne sais par quel miracle , je me trouve , moi aussi dans cette conférence ! . J ai pu y rentrer grâce à un vielle carte de presse périmée , en profitant de la non vigilance des contrôles . Audace , je lève le doigt pour une question , le MR m évite du regard . J Insiste . Et me voilà en train de débiter des propos , hors propos , une question déjà périmée , parce que devant dater de plus d une dizaine de jours . Question , hors actualité , et pourtant ! Ma question ? :” Tunis , et d autres villes du pays ont connu de grandes rassemblements humains … “ Le MR chuchote à son collaborateur de droite , qui vient à son tour , me parler en privé , me disant :” MR le Ministre vous verra après la Conférence pour répondre , à vous en exclusivité … “ Quelques instants après , me voilà embarqué dans l IBM . Nos masques tombent . Lui me dit : “ Tu cherches ma perte ? ou quoi ? Comment te répondre , à propos de la Grande Manifestation , de la semaine dernière ? . Te dire que notre vénéré Chef du Parti a obtenu une autorisation de 48 heures du Ciel pour une manifestation , sans malades , sans morts contaminés ? « . Nous éclatons de rire , et son tutoiement m a paru banal , normal , pour avoir été un peu copins durant ses années d exil , époque Ben Ali . Et moi pour lui rappeler que je n ai rien oublié : « Pourtant , je t ai connu de la gauche progressiste , souvent en guerre contre deux dictatures , la militaire et celle des Islamistes freriste . Te voilà des leurs .. » . IL m ouvre la portière pour nous quitter et me dit : Seuls les Imbéciles ne changent pas … Air connu … Voilà le cortège des voitures répartis . Et moi , seul sur le trottoir , avec un air d Imbécile , ayant oublié , mon masque , dans la voiture du ministre , parti vers sa construction de notre Bonheur futur . Nos malheurs actuels ? « C est , non une punition de Dieu , mais un examen de sa part « m à t il dit , quelques instants avant dans le bel confort de sa voiture . Tout en refusant de me donner son No de téléphone , pour mettre fin à mes saugrenues questions …. AD Bien sûr , cette conférence de Presse , n à pas existé . Mais , elle est , dans la réalité « plus vraie « que celles réelles qui nous sont proposées … dans nos routines quotidiennes . Mon élucubration , a des arrières plans ´ vrais , réels … ad

