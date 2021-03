Dirk Adriaensens

Pourquoi entendons-nous si peu parler du génocide contre les chrétiens irakiens et d'autres minorités, face à l'extinction de la part des procurations américaines ? Pourquoi les prétendus ′′ progressistes ′′ sont-ils si concernés par les Yughurs en Chine, mais pas par le sort des chrétiens, des Mandaeans, des Turkmènes….. en Irak ? Pourquoi ne sont-ils pas concernés par la traite des esclaves en Libye ?′′ Quand l'Amérique a lancé une guerre contre l'Irak, est-ce que les gens ici pensaient qu'ils sont venus nous libérer ? ′′ Un ami Oui j'ai répondu.′′ Ce n'est pas ce que nous pensions, nous croyions que l'Amérique est venue nous conquérir et nous occuper. »Mon amie ne s'excuse pas pour Saddam Hussein mais parle en tant que femme chrétienne irakienne qui a été forcée de partir après l'invasion américaine. Depuis, les Chrétiens Irakiens ont été presque éradiqués de leur pays – la terre de leur patrimoine.L ' Amérique a brisé le barrage. En renversant le régime de Hussein, il a également libéré le torrent, y compris l'ISIS, qui a englouti les chrétiens irakiens. »(…) ′′ Nous sommes anesthésiés aux États-Unis par les guerres que nous menons encore mais nous ne voyons plus sur nos écrans. Nous sommes anesthésiés à l'Irak et à la souffrance de sa population chrétienne. Il n'est pas étonnant que les chrétiens irakiens se sentent abandonnés. La visite du Pape François est, au moins pour certains, exaucé à la prière. »