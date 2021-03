La guerre si vile de Rached Ghannouchi: Par Wicem Souissi 

l’Economiste maghrébin du 4 mars

La guerre si vile de Rached Ghannouchi

Va-t-on vers une guerre civile ? Plus de trois ans nous séparent d’un appel aux urnes pour asseoir une nouvelle légitimité démocratique. C’est d’autant plus long que, dans l’intervalle, tout indique que rien de fluide dans l’exercice du pouvoir ne pointe à l’horizon. Au contraire, En rupture de dialogue, Carthage d’une part, Le Bardo et la Kasbah d’autre part, sont à couteaux tirés. Chacun entonne à sa manière son « Je suis La Vérité qui parle », qui forment autant de monologues improductifs de compromis. Solution toute trouvée, le principal parti du Parlement, Ennahdha, en appelle à ses troupes dans la rue pour, c’est du moins l’objectif affiché, soutenir le chef du gouvernement et faire plier un président qui se revendique précisément de la rue, celle du peuple qui veut, et dont il entend incarner la volonté. Là est le danger, celui que représente ainsi le risque de division des Tunisiens dans de possibles démonstrations de force, présentes et à venir, où des camps adverses en viendraient aux mains dans des affrontements incontrôlables. Avec la crise économique, on savait déjà que les manifestations qui ont cours, porteuses de toutes sortes de revendications, mettent en péril la paix sociale. Qui contre la vie de plus en plus chère, qui contre le chômage, qui contre l’absence d’infrastructures de base, la liste est longue des porteurs de doléances, certes légitimes, mais qui menacent à tout moment de déraper dans la violence illégitime. A quoi s’ajoutent les protestataires les plus farfelus, mais efficaces dans leurs actions, à l’exemple de ceux qui, profitant d’une autorité défaillante de l’Etat, s’en vont bloquer des sites de production, là de pétrole ou de gaz, ailleurs de phosphate, voire, un jour ou l’autre, de l’eau.Nul n’ignore non plus que cette dangereuse prolifération des réclamations de manifestants est la traduction de la faillite de la démocratie représentative. La constante désaffection des électeurs lors des scrutins témoigne, au mieux d’un décalage, au pire d’un divorce entre citoyens et élus. Les députés ne sont pas, pour le moins, en phase avec le corps électoral. Au regard du nombre de leurs membres et de celui de leurs sympathisants, les blocs parlementaires sont en réalité groupusculaires et peu audibles. Mais à l’exception du Parti destourien libre de Abir Moussi, aucun parti de poids n’avait songé à mobiliser la rue pour faire entendre sa voix. Ce n’est plus le cas du mouvement nahdhaoui. S’agit-il là des prémisses de batailles rangées entre ennemis politiques ? En vérité, rien ne suggère encore qu’on en soit à l’aube de combats entre manifestants de bords rivaux. Ce qui est sûr, c’est que le chef islamiste, Rached Ghannouchi, manœuvre pour faire face, à la fois, aux tentatives répétées de le destituer de la présidence de l’Assemblée législative et aux menaces pour sa survie à la tête d’Ennahdha où il subit une redoutable fronde. Son appel à la rue vise à contrecarrer ses adversaires tant à l’ARP qu’au sein de ses propres coreligionnaires. Il tente de prouver qu’il est partout aux commandes, et n’hésite pas ainsi à envenimer une situation politique, économique et sociale dont personne ne sait jusqu’où va aller sa détérioration. Cela manque de comportement politique digne d’un responsable au sommet. Pas étonnant que son ancien fidèle lieutenant Lotfi Zitoun lui prédit d’ailleurs une fin à la Ben Ali : la chute.

Wicem Souissi





6