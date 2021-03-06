حديث صواب.

· « حركة النهضة » انتهت

النافذون في العالم لا يراهنون على عملاء على قدر من الفشل بما يهدد مصالحهمما بعد « حركة النهضة » قد تم تحميض صوره في مخابر المخابرات الأجنبيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما أراد قادة الحركة الإخوانية خوض غمار الحكم وسياسة الناس إبان الحراك الثوري 2011، لم يكونوا قد وضعوا بعد إستراتيجية عمل ما بعد سقوط الأنظمة، تمكنهم من الصمود طويلا أمام مغريات السلطة، والالتزام بأدبيات المرجعية الإسلامية، والثبات على مبادئ العدل والوسطية والسماحة في الإسلام… فتهافتوا من حيث أنهم اعتبروا اعتلاء سدة الحكم فرصة لا تعوّض للتمكين للجماعة، وليس لخدمة الوطن شعبا وأرضا وثروات وسيادة واستقلالية، فقبلوا بطواعية وبدون تحفظ قانون الشرطي الأمريكي للمرور إلى السلطة، والذي من بنوده: 1) التطبيع مع الكيان الصهيوني 2) الإنخراط في نظام السوق العالمي، والقبول بهيمنة صندوق النقد الدولي (الذي تحكمه أهم العائلات اليهودية ثراء في العالم) على المالية والإقتصاد… فارتبك أداؤهم السياسي، ووقعوا في أخطاء قاتلة، استعدوا بها من حيث يدرون أو لا يدرون الطيف السياسي الآخر، فعاداهم الحداثيون كما عاداهم السلفيون، وازدادت رغبة إقصائهم لدى خصومهم التاريخيين والعقائديين، بل إنهم قد أصابوا باقي الإسلاميين بالإحباط والشعور بالفشل وعدم القدرة على التقدم بمشروعهم نحو موقع سياسي ودعوي واجتماعي أفضل، وأعطت الذريعة لقيادات تنظيمية وسياسية للاستقالة أو الانسحاب بصمت من هياكل الحركة وقد اثاقلوا بهموم العجز والفشل

… الأمريكان ومن حالفهم وسار في ركابهم يهدفون من وراء تزكيتهم ولوج الإسلاميين إلى السلطة في تونس وفي مصر، استثمار الإسلام السياسي بنسخته الجديدة لإتمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتمييع وإفشال المد التحرّري ذي البعد الثقافي والحضاري والوحدوي المناهض لهيمنة الغرب وغلبة اليهود على المسلمين… فما وصول الإسلاميين إلى السلطة إلا بداية لأفول نجمهم وفتور وهج إشعاعهم في اتجاه لفظهم جماهيريا، حين يتأكد للعامة عدم قدرتهم على الحفاظ على نقاوة الإنتماء السياسي للإسلام بما يعنيه من استقلالية وعزة وكرامة ونديّة تجاه الأمم المتقدمة الأخرى، وحين تعجز هذه الحكومات المنسوبة بالأغلبية للإسلاميين عن انجاز برامجها الانتخابية، والإيفاء بوعودها، ومن ثم عدم تحقيق النمو والأمن والإستقرار، فتسقط في مخالب المديونية، ويحيط بها الإفلاس، وتتهاوى تحت الشعارات، ويُرتهن قرارها السّيادي لدى القوى العظمى التي بيدها خيوط اللعبة الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم… وهذا ما هو حاصل اليوم لـ »حركة النهضة » في تونس… فالنافذون في العالم لا يرغبون في التعامل مع عملاء في حزب أو حركة على قدر من الفشل بما يهدد مصالحهم… ولذلك نستطيع القول أن « حركة النهضة » قد انتهت، وهي الآن في طور الإخراج الزمني للنهاية، وأن ما بعد « حركة النهضة » قد تم تحميض صوره في مخابر المخابرات الأجنبية.

-محمد الحبيب الأسود-