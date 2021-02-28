أعداد المتظاهرين في شارع محمد الخامس يوم 27 فيفري ؟؟؟؟2021

Belgacem Benjaber

· هيا سيدي، بناء على هذه الصورة، وهي وقت الذروة في المسيرة، وباستعمال google earth وباحتساب طول المسيرة وهي 420 متر بالفاضل، وعرضها (من الحائط إلى الحائط) 43 متر، تكون المساحة الجملية للمنطقة 18060 متر مربع.وبناء على الصور الجويّة، يمكن تقدير معدّل المسافة بين المتظاهرين بين متر و20صم ومتر ونصف.

فيكون عدد المتظاهرين بين 8000 و12000 متظاهر، أو بمعدل 10000 متظاهر.ويظهر من تصريحات النهضة أن المتوقع كان ثلاثة أضعاف ذلك العدد.ولو اعتبرنا أن 30% منهم فقط من العاصمة، سيكون عددهم 3000 شخص فقط، ويكون 7000 منهم جاؤوا من الجهات، فيحتاجون إلى 140 حافلة، وهو رقم يتطابق مع ما رأيناه في الصور.فتكون التكلفة كالآتي:- 140 مليون كراء الحافلات- 350 مليون كراء القطيع (على اعتبار أن النصف فقط هم مأجورون والبقية بلاش)- 30 مليون كسكروتات- 50 مليون لافتات وأعلام- 20 مليون كراء المنصة- 200 مليون خدمة على الانترنت وسبونسورينق- 200 مليون حق كلاب السرحة وكراهبهم وتلفوناتهم ومستلزمات الصنعةالحاصل تقريبا يطلعوا صارفين مليار وميتين مليون وشوية صرف…هذا باش ما يفلّم عليكم حدّ