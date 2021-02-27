من التاريخ: الأنقلاب-الوحيد-الذي-نجح-فيه-الغنوشي

راشد الغنوشي الذي يمضي باسم رئيس حركة النهضة لم يكن كذلك في الحقيقة

فقد انعقد مؤتمر الحركة في شهر مارس 1988 بمدينة صفاقس وتم انتخاب الصادق شورو أميرا للحركة بينما كان الغنوشي في السجن مع المجموعة الأمنية.

بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي طلب الغنوشي التنازل له عن الأمارة أو إعادة الأنتخابات لكن شورو رفض وأصر على الرفض. وهو ما دفع بالغنوشي للسفر الى الجزائر في سيارة تشريفات الرئاسة يوم 19 ماي 1989 غاضيا لأن شورو رفض أن يتنازل له عن الرئاسة.

في أواخر سنة 1992 اجتمع حوالي 13 من القيادات النهضوية في المانيا وأعادوا الرئاسة للغنوشي. ويكون بذلك قد نجح في انقلابه على حركته وهو الأنقلاب الوحيد الذي نجح فيه في سلسلة الأنقلابات التي خطط لها ضد النطام.

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في 29 ماي 1991

بلاغ

صفحة أخرى في ملف ابن علي الأجرامي

في الوقت الذي يستقبل فيه بن علي في بعضالعواصم الغربية والشرقية ليستفيضفي الحديث عما تتمتع به « الدمقراطية وحقوق الأنسان في تونس من احترام وعن خطر التطرف الديني « توغل أجهزته القمعية بعد ارتكابها لمذبحة الجامعة وفقدانها التوازن في مواجهة المطالب الشعبية المتصاعدة بالدمقراطية توغل في سياساتها القمعية وحربها الأستئصالية ضد أبناء الشعب الأعزل ومنها ممارسة التعذيب على نطاق واسع مما أدى الى استشهاد عدد من شباب الحركةالأسلامية وقادتها. وكان اخر من علمنافي هذا الصدد استشهاد الأستاذ عبدالرؤوف العريبي عضو مجلس الشورى المركزي لحركة النهضة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك من جراء التعذيب الوحشي الذي سلط عليه بعد اعتقاله منذ عشرين يوما. ولقد بدت اثار التعذيب واضحة على أجزاء عديدة من جسمه:الرأس واليدين والرجلين بعد نسليم جثمانه الى عائلته في ضاحية باردو العاصمة.و الأستاذ عبدالرؤوف متزوج وله أربعة أطفال.

كما أفاد شهود عيان في المستشفى وجود عدد اخر من الجثث لا تزال سلطة القمع مترددة في تسليمها الى أهاليها. كما تأكد وجود عدد اخر من ضحايا التعذيب بالمستشفى منهم الأستاذ الجامعي الصادق شورو مشرف حركة النهضة المعتقل منذ شهرين والذي أخضع لصنوف وحشية من التعذيب.

تأتي هذه الجريمة الجديدة لتضيف الى ملف الجنرال في العدوان على حقوق المواطنين رصيدا جديدا وذلك منذ تولى الأشراف على أجهزة الأمن في السبعينات وارتبط اسمه بكل الماسي التي حلت بتونس الحديثة.

ومرة أخرى تأتي هذه الجريمة النكراء لتؤكد فقدان نظام الجنرال كل شرعية وتؤكد أهمبة النضال الشعبي ضمن جبهة وطنية واسعة من أجل تحرير تونس وارساء نظام دمقراطي تعددي يحترم حقوق الشعب والمواطن.

وقيادة حركة النهضة اذ تعزي عائلة الأستاذ عبدالرؤوف الكريمة المناضلة وأصدقاءه وتعزي تونس في أحد أبنائها المجاهدين البررة الذي لاقى الله شهيدا على طريق تحرير تونس من الديكتاتورية تجدد العهد مع الله والشعب أن هذه الأساليب القمعية المتخلفة التى تمعن فيها أجهزة الجنرال في التعامل مع الطموحات التحررية لشعبنا لن تثني عزمنا عن مواصلة وتصعيد المقاومة المدنية لمواجهة الدكتاتورية والتقتيل والتعذيب بل انها ترى في هذه الجرائم علامات انهيار سياسي وتفسي وفكري واقتصادي وقرب يوم الخلاص.

وبهذه المناسبة تلفت حركة النهضة وهي طليعة المقاومة الشعبية على طريق الديمقراطية نظر الرأي العام العالمي الى معاناة شعب تونس وعذابه وتعتبر كل دعم يقدم الى نظام الجنرال هو تشجيع له ومشاركة في سفك مزيد من الدماء والتوسع في العدوان على حقوق الأنسان واطالة ليل تونس.

راشد الغنوشي

رئيس حركة النهضة

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أرشيف المعهد التونسي للعلاقات الدولية