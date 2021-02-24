الأستاذ عصمان كشريد في ذمة الله

ورحم الله السيد عثمان كشريد وأسكنمه جنته والبركة في عائلتوتعازية للصديق رضا

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غادرنا عشية اليوم أحد بناة الدولة التونسية الحديثة منذ مطلع الاستقلال وأحد رجالات تونس الصادقين المقربين للزعيم الحبيب بورقيبة ورجل الثقة والمهام الصعبة لوزيره الأول الهادي نويرة، المسؤول السامي في الإدارة وجهاز الدولة منذ أواخر الفترة الاستعمارية، المدير العام لأكثر من قطاع ومؤسّسة وطنية والوزير السابق الأستاذ عصمان كشريد عن سنّ 101 سنة.وسيشيّع جثمانه الطاهر غدا إثر صلاة العصر بمقبرة قريش بمدينة القيروان. وبهذه المناسبة الأليمة وباسمي الخاص ونيابة عن إذاعة المنستير، أتقدم بأحرّ التعازي لأسرة الفقيد وفي مقدمتهم الصديق ووزير الصحّة والدبلوماسي السابق الدكتور رضا كشريد، راجيا من الله ان يرزقهم جميل الصبر والسلوان.وتعميما للفائدة، من الضروري التعريف بالفقيد وبخصاله ومسيرته الإدارية الطويلة:ولد الأستاذ عثمان كشريد يوم 26 جوان 1920 بمدينة القيروان وسط أسرة وطنية ودستورية متعلمة حيث كان والده معلما فمديرا لمدرسة قرآنية بالمدينة العتيقة.زاول سي عثمان كشريد دراساته الابتدائية في حاجب العيون، ثم دراسته الثانوية في معهد سوسة. وفي سنة 1942 من مدرسة ترشيح المعلمين بتونس، ليصبح مباشرة معلما في المدرسة الابتدائية بتستور حيث انضم إلى الحزب الحر الدستوري الجديد. وفي 1944، أصبح أستاذ رياضيات وعلوم طبيعية في القيروان. وفي سنة 1949قرّر مزاولة دراساته العليا للقانون فالتحق بمعهد الدراسات العليا بتونس.وفور تخرّجه في جوان 1953، تم قبوله في المرتبة الثانية في مناظرة الإداريين من قبل الحكومة التونسية. وفي 16 نوفمبر من نفس السنة، تم تعيينه مراقبا للنفاقات العامة للحكومة، وكان أول من تحمل هذه المسؤولية. وفي سنة 1955، كلّف بهمة لدى مكتب وزير المالية، قبل أن يصبح في 16 أفريل 1956 مديرا لديوان وزير المالية آنذاك، الأستاذ الهادي نويرة في أول حكومة لتونس المستقلة. وفي 1 فيفري 1958، أصبح مديرا لمصلحة التسجيل و في 16 حانفي1961، تمّ تعيينه نائبا لمدير الشؤون المالية الخارجية.في 2 أفريل 1962، أسّس الديوان التونسي للتجارة وأصبح رئيسا مديرا عاما له زمن تولي وزير التخطيط والمالية الأستاذ أحمد بن صالح. لكنه بعد أشهر طلب إعفائه من منصبه … وقد علق الأستاذ الهادي نويرة عن أسباب مغادرة الأستاذ عثمان كشريد لمنصبه هذا بالقول: « جاء يوما لمكتبي مقدما استقالته لأن البشير زرق العيون كان قد دخل عليه في مكتبه طالبا منه خدمة وحاملا بيده مسدسا…» !مناصب أخرىأسّس الأستاذ عثمان كشريد عدة شركات وطنية وهي: « شركة اللحوم »، « شركة الثمار » ، « شركة البضائع الشعبية »، « شركة عجين الحلفاء » (السليولوز) بالقصرين و 12 شركة جهوية للتجارة… كما كان عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين 1970 و 1978. وهو في نفس الوقت عضو مؤسّس للمدرسة الوطنية للإدارة، وترأس لجنة تحكيم عدة مناظرات لاختيار مديرين حكوميين من قبل هذه المدرسة. منذ نعومة أطفاره بمدينة القيروان. وفي 1 فيفري 1967، أصبح نائبا للمدير العام لشركة البنيان، قبل أن يصبح في 1 أكتوبر من نفس السنة مديرا عاما للتجارة. و في 23 أوت 1968، عيّن مديرا عاما للديوانة، وفي 3 جويلية 1973، أصبح كاتبا عاما لوزارة الداخلية حيث كلف بالإشراف على برنامج بطاقة التعريف الوطنية الجديدة كمابعث وترأس الديوان الوطني للحماية المدنية سنة 1974 وأطلق برنامج حَوْسَبَةَ إدارة الوزارة.وفي 27 ديسمبر 1977، عيّن وزيرا مكلفا بالعلاقة مع مجلس الأمة ثمّ كاتبا عاما للحكومة. وفي 8 نوفمبر 1979، عُيّن وزيرا للداخلية في حكومة الأستاذ الهادي نويرة، قبل أن يعوّض في 1 مارس 1980 بالأستاذ إدريس قيقة. في 23 أفريل 1980، أصبح مستشارا تقنيا في ديوان رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة إلى غاية خروجه للتقاعد في أواخر سنة 1960.وإثر أحداث قفصة الدامية ليلة 27 جانفي 1980 عقد ندوة صحفية للحديث عن العملية الانقلابية التي قادها معارضون تونسيون بدفع وتمويل من نظام العقيد معمّر القذافي. أما آخر ظهور له فقد كان في أواخر هر جانفي 2011 مع المنتجة التلفزية نصاف اليحياوي للحديث عن تورّط المدير العام السابق للأمن الوطني بوزارة الداخلية، زين العابدين بن علي في أحداث قفصة الدامية.وفي سنة 2012 صدر له ولحسابه الخاص عن مطبعة سمباكت كتابا باللغة الفرنسية بعنوان « Du Protectorat à la chute de Ben Ali » (من الحماية إلى سقوط بن علي)، في 113 صفحة، استعرض فيه جوانب من تاريخ تونس شفعها بملحق لوثائق نادرة من تاريخ تونس.حصل لي شرف رؤيته عن قرب ببيته بالمنزه يوم 07 أكتوبر 2020 بمناسبة حواري مع ابنه، الدكتور رضا كشريد ببرنامجي « شهادت حيّة ». وقد أفادني يومها ابنه سي رضا أنه فوجئ يوم 26 جوان 2020 بزيارة كل من الوزير السابق، الأستاذ الطاهر بلخوجة والوالي السابق، الأستاذ الطاهر بوسمة وابن الوزير الأول السابق، الأستاذ شكيب نويرة الذين اتوا خصيصا لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده المائة حاملين معه قطعة كرطبات وقضوا بجانبه عشية استعرضوا فيها بعض الذكريات الجميلة معه…وعشية يوم السبت 13 فيفري تدخّل ابنه الدكتور رضا كشريد بالبرنامج الاذاعي « في الموعد » بإذاعة المنستير للحديث مع الصديق والزميل توفيق الخذيري عن مسيرة والده وكتابه « من الحماية إلى سقوط بن علي ».تغمّد الله الفقيد بفائق رحمته وأسكنه فراديس جنانه

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